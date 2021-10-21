跑步知識／越野跑注意 遇到虎頭蜂怎麼辦？專業蜂農來解答

最凶猛的黑腹虎頭蜂（圖／劉錕提供）

編按：時序進入秋天，天氣漸漸轉涼，登山、越野跑最愛的季節到來，但同時也是虎頭蜂出沒高峰季。最近不斷出現的虎頭蜂螫傷人事件，輕則紅腫疼痛，重則休克死亡，今天特別邀請台灣大學昆蟲研究所／現職蜂農－劉錕，同時也是文化大學森保系─養蜂學─業界教師，來跟我們分享虎頭蜂大小事，以下整理劉錕的口述紀錄。

一般我們說的蜂類，若用食性來區分，可以分為肉食性的胡蜂（Wasp），與訪花的蜜蜂（Bee），而以下要說的虎頭蜂就是屬於幼蟲吃肉、具有社會性的大型胡蜂。

一、認識虎頭蜂

台灣本土虎頭蜂有七種，為威氏虎頭蜂、姬虎頭蜂（雙金環虎頭蜂）、擬大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、黃腳虎頭蜂、中華大虎頭蜂和黑腹虎頭蜂，以及另一外來種雙色虎頭蜂。其中令人聞蜂喪膽，攻擊力最強的是「黑腹虎頭蜂」，廣泛分布於淺山至中海拔；而「黃腳、黃腰虎頭蜂」最常出沒在平地，屬於較溫馴種類，但因為經常築巢在人居環境，也是攻擊人類的前幾名。

虎頭蜂的一年

虎頭蜂蜂群一年一個生命週期

每年入春之後，渡冬後新蜂王開始活動，獨立建立新的蜂巢；到了4-5月間，一批批的工蜂陸續加入，蜂巢逐漸變大，蜂王專司產卵，工蜂數量持續增多；進入秋天，正是所謂繁殖期，蜂巢的規模達到頂蜂，開始培育新一代的蜂王、雄蜂，蜂巢進入警戒狀態，也是虎頭蜂傷人的高峰季；11月前後，雄蜂與處女蜂王交配後，新蜂王單獨尋找棲所度冬，而這年蜂巢裡的所有個體漸漸死去，蜂巢解體。這也是為什麼最近這麼頻繁看到虎頭蜂攻擊事件，因為正值蜂群繁殖期，巡邏蜂加大警戒範圍，人類進到巢區機率相對提高，常見的虎頭蜂攻擊事件就是我們進入到他們領域了，為了防禦才攻擊人類。

虎頭蜂為什麼會傷人

虎頭蜂的毒液呈現酸性，內含的毒蛋白會造成免疫反應，為什麼有些人被蜜蜂螫到會休克，有些則紅腫疼痛而已，因為不同虎頭蜂種類毒性強弱不一，也取決於個人的體質而有不同的症狀反應。

被螫到後，出現紅腫反應（圖／123RF）

二、虎頭蜂預防及處理

秋高氣爽加上疫情解封，大家都想出外透透氣，但當遇到虎頭蜂旺季，要如何避免螫傷事件？建議那就找人多且熱門的地點吧！一來蜂巢比較容易被發現，可在各大社團看到通報；二來如果不幸被螫傷也方便送醫，可把握黃金救援時間。若一定要去冷門或探勘路線的山友們，就只能提高警覺或是有基本的野外救護概念。

|| 溫馨小提醒：自我防護措施 || 戴個漁夫帽，可以保護頭部的重要部位不被攻擊；此外，使用含有敵避DEET的防蚊液，會降低虎頭蜂的攻擊行為。

噴含有DEET成分的防蚊液，降低虎頭蜂攻擊行為（圖／123）

簡單判斷虎頭蜂行為

當我們走在路上或是休息時，如果看到「1、2隻虎頭蜂飛靠近你」，很有可能是採集蜂來尋找食物，這時你只要冷靜觀察並不動聲色，它們可能停下來覓食、或自己飛離；但如果看到「一直在你附近盤旋」，可能就是守衛蜂了，代表蜂巢極可能在附近，這時請不要慌張，快步離開該區域即可，千萬不要做出揮打的動作喔，以免遭受攻擊。

若被螫傷怎麼辦

若不幸被螫傷，可依照症狀做當下判斷：如果是「局部紅腫反應」，可以置之不理，若紅腫範圍持續擴大，可擦類固醇軟膏，甚至建議就醫並服用/施打抗組織胺藥物；被螫傷後，若有急性的「全身性過敏甚至休克反應」，就必須施打腎上腺素，應立即送醫。

三、遇到虎頭蜂經驗

自己也曾在新店郊山養蜂時被虎頭蜂螫過眼睛，立刻覺得刺痛與暈眩，還好不是在高山，一下山立即搭救護車就醫，施打抗組織胺後，休息一天就去上班了。記得有一次秋天去爬宜蘭的扁柏神殿，當時有另一隊登山團體走在我前方半小時，我突然聽到一陣「嗡嗡嗡」聲音，抬頭就看到虎頭蜂朝我衝來，當下立即拔腿向後跑，離開警戒範圍，虎頭蜂才沒追上來，因為蜂巢就在稜線的路徑上。在我繞過巢區後，看到前一隊的山友在路上休息，他們整隊被虎頭蜂叮，同時還有好幾隻守衛蜂一直在頭上盤旋（有時人多的隊伍反而不容易躲過攻擊）。在近幾年，政府已將捕蜂業務交由各縣市政府決定，部分縣市委外招商方式進行，以各鄉鎮現有消防據點為單位，由義消系統協助委外廠商做捕蜂工作，按件計酬的方式也讓外包人員可以更積極地處理捕蜂工作，降低民眾蜂螫意外。

遇到虎頭蜂來吃蜜蜂，劉錕表示只有中華大虎頭蜂需要處理，其他的影響不大。（圖／劉錕提供）

四、與虎頭蜂共處

虎頭蜂是屬於群居性的昆蟲，當有潛在敵害進入警戒範圍時，自然會做出防禦動作。它們是大自然生態一環，我們不該用「消滅」的心態，而是「互相體諒」（秋天特別多虎頭蜂，就像秋天特別多人去爬山一樣），達到和諧共處，希望大家在從事戶外活動，應多注意周遭環境，避免進入它們警戒範圍。

責任編輯：AF