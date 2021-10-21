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全運會女子五千 曹純玉獨走雙破大會紀錄！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

「110 年新北全運會」今天（20號）展開田徑賽程第４天，今天將進行男女 5000m 對決，首先先登場的是女子 5000m 的決賽，因為 謝千鶴 明日還有馬拉松賽程，所以將不會出席這場比賽，曹純玉 幾乎已經鎖定金牌，而銀銅之爭，將會是本場比賽最大看點！

延伸閱讀：【全運會點將】男女五千 頂尖對決再現 各路高手強碰

賽況報導

比賽在下午 16:15 鳴槍起跑，有別於 17 日氣溫在 20-22 度，今日的氣溫大約在 24 度左右，起跑後，就如預期開場 曹純玉 領跑，後方則有 潘昱婷徐苡絜 嘗試跟上 曹純玉 的配速，大約是每圈 78s 的速度。後方則是以 游雅君 為首、賴庭萱張育禎 三人所形成的第二集團。

圖/Hannah

通過一公里後，跟在 曹純玉 後方的 潘昱婷徐苡絜 逐漸跟不上配速，至此領先集團分散，第二集團 游雅君賴庭萱張育禎 三人互相領跑，趁此吸收領先集團掉隊的 潘昱婷 並且超越。而 曹純玉 則開啟獨跑模式。進入賽程中段，游雅君 看起似乎有些吃力，開始掉速，掉出了第二集團，賴庭萱張育禎 則追上前方 徐苡絜 再度形成三人集團。

圖/轉身

此時第一名的位置基本已經鎖定，然而二三四名競爭卻相當激烈，徐苡絜賴庭萱張育禎 三人互不相讓互相緊咬，而 曹純玉 最終獨自推進無懸念以 16:23.89 通過終點，雙破大會紀錄奪下女子五公里金牌，這個成績也是本土最速的女子五千成績！

圖/轉身

回到第二集團也進入最後一圈，徐苡絜 領跑，賴庭萱 緊跟在後，但十分可惜 張育禎 在此時掉速，無緣競爭二三名，徐苡絜 賴庭萱 兩人一路併跑，在最後的直道上，賴庭萱 以些微優勢通過終點，以 17:22.68 拿下第二名，徐苡絜 最終就以 0.03 秒之差惜敗拿下第三名，以 17:22.71 完賽。

圖/轉身

而本場值得來關注的部分是，在五千女子百傑名單當中，徐苡絜 雖然以 0.03 秒之差輸給了 賴庭萱 ，不過跑出 17:22.71 也讓她上升至歷代第 13 位，陳美彤 則來到了歷代 69 位，黃郁媃 則是首度闖入五千女子百傑榜單中並且拿下歷代第 85 位陳美彤、黃郁媃 兩位在本屆萬米、五千當中都有很大的收穫。

全運會女子五千前十名成績：

姓名代表單位成績名次
曹純玉臺北市16:23.891
賴庭萱宜蘭縣17:22.682
徐苡絜桃園市17:22.713
張育禎臺北市17:39.434
游雅君宜蘭縣17:54.125
陳美彤新竹市18:22.886
黃郁媃基隆市18:33.757
郭沛靈臺南市18:37.178
邱于朕桃園市18:43.649
李欣容雲林縣19:02.0210

賽後選手訪問

這次女子五千項目，臺北市的 曹純玉 一人獨推，無懸念地拿下金牌，並以 16:23.89，僅差個人最佳 8 秒的成績打破了大會紀錄！純玉這次前面就以 78、79 秒，相當於個人最佳的配速在跑，她說想要試試看挑戰大會紀錄。雖然這次將全運會當作為台北馬備戰的訓練，但是純玉仍跑出了接近 PB，甚至全國紀錄的成績，純玉表示之後等台北馬結束之後，若有適合的田徑賽會來挑戰 PB 或全國紀錄。年底的台北馬是她今年的目標賽事，純玉說這次想要拚亞運（2 小時 35 分），並且希望可以突破個人最佳！

這次女子五千競爭最激烈的就是銀、銅牌，宜蘭縣的賴庭萱以 17:22.68 不到 0.1 秒的差距，超越桃園市的徐苡絜摘銀！庭萱表示賽前專練千五項目，跑長距離課表都沒有跑到今天的秒數，其實在賽前滿擔心的，但是在比這次的千五項目時速度有拉上來，因此今天的策略是先跟著跑，或以舒服的秒數來跑；最後在與對手的競爭旁激盪下，用盡全力，拿下了一面銀牌！而這次捨棄萬米項目，主要因為疫情下訓練不夠，因此最後決定挑選短的項目來練，練多少算多少。不過，庭萱的目標仍然放在長距離項目，表示自己跑中距離覺得吃力，長距離較拿手也較能掌控！這次也有報年底的台北馬拉松半馬項目，未來也有計畫跑全馬。

責任編輯：Ian

圖片來源：轉身、Hannah

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