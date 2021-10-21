全運會男子五千 李奇儒調整心態0壓力奪金！

「110 年新北全運會」今天（20號）展開田徑賽程第４天，今天將進行男女 5000m 對決，緊接著輪到男子五千決賽登場，賽前的焦點絕對是 周庭印、李奇儒、曾廷瑋 三人身上，大家都相當關注是否 周庭印 能夠取得他個人第 10 面全運會金牌，而 李奇儒 能否成功在五千項目達標亞運，都是本場比賽看點之一，曾廷瑋 又是否能夠繼三千障後再下一城？

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賽況報導

比賽在下午 16:45 鳴槍起跑，天氣氣溫仍約 24 度左右，起跑後，黃登顯 率先搶在最前面獨跑，而後方則是以 廖宣豪 為首的長條人龍，周庭印則位居第第三的位置。

首圈結束，周庭印上前領跑，並逐漸將 黃登顯 抓回 10 人大集團中，而後方不遠處則是以 李奇儒 為首的第二集團，通過 1k 時，李奇儒 、黃華凡 則已經來到了第一集團的後段。

圖/Hannah

此時的領先集團有 11 位選手，領跑的 黃登顯 緊接著是 周庭印、曾廷瑋、施育佐、江彥綸、周鴻宇、楊皓評、江英瑋等人，李奇儒 則在第 9 名的位置，後方則是 廖宣豪、張家豪。周鴻宇 則積極向前卡在第四或第五名的位置。賽程進入中段剩下 6 圈時，李奇儒 從後方外側慢慢超前，並且超越了領跑 黃登顯，大部隊跟上 李奇儒，而原先領跑的 黃登顯 也掉至隊伍後方逐漸脫離集團，江英瑋 也逐漸掉隊，3k 後至此領先集團剩下 8 位選手。每圈配速約為 73s-74s。

倒數三圈，周鴻宇、張家豪 逐漸失速，掉出領先集團，楊皓評 也在不久掉出了集團中，集團僅剩 5 人，分別是領跑的李奇儒，後方則是 周庭印、曾廷瑋、施育佐、江彥綸等。五人一路纏鬥至最後一圈，李奇儒 率先拉開與集團距離，進入最後 200 公尺開始發力，後方 曾廷瑋、江彥綸 、周庭印 試圖跟住 李奇儒 ，無奈 李奇儒 在最後的直線道爆炸性的加速以 14:54.47 成功拿下了金牌。

而 曾廷瑋 則以 14:58.23 獲得第二名，周庭印 則在最後逆轉了 江彥綸 以 14:59.36 獲得第三名。

本場值得關注的部分是，在男子五千百傑名單當中，江彥綸 以 15:00.06 上升至歷代第 30 位，楊皓評 則來到第 56 位，「張家班」張家豪 與 江英瑋 則是首度闖入男子五千百傑名單中，兩人分別為 87 傑、88 傑。

全運會男子五千前十名成績：

姓名 代表單位 成績 名次 李奇儒 臺北市 14:54.47 1 曾廷瑋 新北市 14:58.23 2 周庭印 新北市 14:59.36 3 江彥綸 新竹縣 15:00.06 4 施育佐 彰化縣 15:04.63 5 楊皓評 桃園市 15:13.20 6 周鴻宇 高雄市 15:20.85 7 張家豪 臺北市 15:20.89 8 江英瑋 新北市 15:20.96 9 田睿祥 臺中市 15:31.78 10

賽後選手訪問

如果要說本屆全運最有戲劇性的發展得選手，大概非李奇儒莫屬！先是放棄一萬公尺；三千障礙想跑亞運配速，卻有些爆掉；今日的五千公尺更是從最後一名，直追到第一！奇儒表示自己是屬於「後追型」的跑者，一開始帶的速度非常快，大概是 2:50 /公里，他坦承自己在跑了 7 圈從第二集團追到第一集團時，其實有 30％ 的自暴自棄；一直到最後 4、5 圈，教練覺得可以像過去成功的經驗，順利推進器打開，而他自己直到最後 2、3 圈才覺得好像有機會，最後 200m 才覺得真的有機會！經歷了這場意料之外的金牌，奇儒認為自己還有機會拼達標亞運，也將在復辦的秋季盃努力一波！

而昨日在男子三千障礙蟬聯第一的曾廷瑋，這次在男子五千摘銀！廷瑋表示，昨天的三千障礙是他比較看重的項目，跑完後覺得壓力釋放，今天五千決定不要有太大的壓力，自然發揮。今天整體的跑感滿好的，後面 2 公里考驗大家的意志力，尤其是集團瓦解之後，大家就各憑本事。接下來到明年四月，廷瑋會把目標放在場內賽，希望能拼明年杭州亞運的三千公尺障礙！

責任編輯：Ian

圖片來源：轉身、Hannah

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