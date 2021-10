賽事心得／波士頓馬拉松 我的第一場海外馬

你沒看錯,照片中的人是同一個人—只是右下方大約是2012年左右,當時為了拍攝🎬國九英文教學影片拍攝的宣傳照;而右上方則是2020年,因爲疫情而首度停辦的124屆波士頓馬拉松🏃🏻‍♀️拍攝的記念照。如果連當時那樣的我,都能跑進波馬,有誰不能呢🧐!

你願意為夢想付出多久的時間?從2014/06開始練跑(當年我44歲),直到2021/10/11踏上素人跑者的殿堂「波馬賽道」—整整7年4個月(醫學院都畢業了😁)。記得2016/10在我完成我的初馬後(4h26m);我對自己許下承諾,2020/06我要送給自己的50歲生日禮物🎁就是達標BQ。我的人生第一場海外馬,不用抽籤,就是波士頓馬拉松🤘。我要在人生的下半場,不因爲遭逢事業的重挫而喪志;我要用這個極為困難的達標賽事,做一個看得起自己的人。

2016/10我的初馬(4:26🔥)謝謝@R2R台北夜跑團第一位波馬女神@王小茹,特別在起跑時,專程來為我打氣。更謝謝我的啟蒙教練@林宗翰帶著我在體感將近35度下完成了我的初全馬。最難忘的是35k處,真的快要崩潰時,喝到了已故「壓壓哥@吳志濰」的冰蠻牛,真的令人難忘和感動。

從2016/06決定要挑戰全馬時,我的生活就是:家人/工作/練跑/睡覺💤,日復一日,簡單規律。於是在我的第二任教練@Morris Chung/張小🐒的指導和帶跑下,2017/12的台北馬,我真的微笑破4了。越努力越幸運,真的。當你下定決心要做一件事情時,冥冥中,就會碰到願意幫助你的人;當然自己的努力💪才是最重要的。

(謝謝@James Lin 在終點前拍下這張我和張小🐒微笑😊進終點的第一次破4照。)

還有我的神救援列車長@廖國宇在終點準備的「花圈」,真的有心🥰。

快樂只有一天,因為此時的我離當時的BQ還差90秒。可惜嗎?一點也不,因為這代表我還沒有準備好,還差一里路,我ㄧ定能達標的。沒想到,幾個月後,波馬官方宣布將達標時間提高5分鐘😱😱,真是晴天霹靂的消息啊。這意謂著我離達標BQ變成了6分90秒(還不算Cut Off Time喔)😐。

就在這時候,當時剛完成世界大大馬的最速總@王冠翔在運筆發佈了他的6大馬感言:18小時的屏息瞬間。頓時,我就成了他的超級粉絲,一直持續的關注著他的動態。終於機會來了🥰—2018/大年初一到初五,冠翔開團「腹愁者聯盟」,連續晨跑5天,我當然不會錯過這個可以親眼目睹偶像風采的時刻。就這樣,開啟了我和教練的緣份。

2018/大年初一「腹愁者聯盟」😎🤘!

幸運的我,在我的超級波馬教練親自指導下,無數次的週二中正5:20列車🚄帶跑和偶爾的週五回饋日的漸速跑。教練總能把我的能量慢慢的擠出來。他不會設一個我達不到的目標,但也不會讓我太輕鬆的跑完質量課表。總之,此時此刻的我,心情是穩定的。教練開的課表,我從未質疑過,只想盡全力的完成每一次的課表。當我太興奮於自己的表現時,教練總能很快的把我拉回來;當然,偶爾他也會讚賞我的,雖然不多。但有一個能帶上你的心的教練,可遇不可求的。我也相信,因為我的努力💪和堅持,才能讓教練願意在百忙中指導我。

(2018/12/2 教練的驚喜探班,還送來@真男人文創商行的「葡萄糖鹽碇」,實在太感動了。)

謝謝🙏🏽2018台北馬帶我全程跑完賽事的@健平(當時我的專屬陪跑小天使)。沒有你的穩速帶跑和一路的鼓勵,我很可能又會ㄧ開始爆衝,然後就😖😖😖。特別是最後的2公里,我真的覺得自己快要不行了,要不是你帶著我,還告訴我冠翔教練就在前面不遠處,我才能堅持✊到終點。一切盡在不言中,謝謝你。

(2018/12台北馬最後衝線照,我的表情說明了一切:疲憊和痛苦😖。但隨著進站後的喜悅和滿足,也悄悄來到身旁。這就是馬拉松🏃🏻‍♀️迷人的地方。)

以為2020/04能和ㄧ群同時達標BQ的夥伴一起到波士頓朝聖;沒想到一場疫情,讓我們只能在2020/0913-14跑「河濱線上波馬」—真的是很無言。幸好在ㄧ群好朋友的輪番陪跑下,我終於在熱的要命的「寶藏巖國手之道」完成了史上第一次海外線上波馬利」🤨!謝謝@Jeff/@吳凱文/@Marc Tien(魁哥)/阿湯哥/@文興哥/張小🐒,還有我的超級波馬教練@王冠翔穿著2016他當年參加波士頓馬拉松的賽服和國旗,帶著我跑最後最崩潰的9公里,真的太感動了🥰。

就這樣,我以為要踏上這個夢想的賽道,等疫情穩定下來,總可以出發了吧。就在今年的4月下旬,波馬官方網站公佈了令人感到非常震驚的消息。那就是要讓2018/09-2021/04 將近三屆的達標跑者PK,並縮小到只剩20000名的參賽資格(原本32000名左右)。果然 Cut Off Time:7m48s😱😱😱;史上最難的波馬,將近10000名跑者被刷掉。我因為幸運的跨到下一個組別,才保住了2018最後一次的參賽資格。

所以為什麼我非要前往參加這次的波馬,這是主要的原因之一。所有出國前的繁覆手續,就一件一件搞定,然後做好所有的保護措施,毅然決然的一個人前往波士頓圓夢,所以以後大家可以改叫我「大膽蕾了」😝。謝謝@妹子陪跑團和@跟著象總跑步上學的好朋友們,特地在我出發前還辦歡送會祝福我,我真是個幸福的人。

終於到了這一天了,整整7年4個月,我真的來到了波士頓🥰。自己用著Google map走到了領號碼布的地方,興奮的聽著工作人員的解說,然後到姓名牆找到了自己的名字,有點難以置信的感覺,明天真的要踏上夢想已久的賽道了。後來再走回已布置好的終點線舞台,人好多,大家彼此的聊著自己的能來到這裡參賽的心情時,大多雲淡風輕的帶過。

明明大部分的跑者都是拚了命,不斷的訓練才能達標BQ;可是却讓我感受的是一種輕鬆自在的感覺,明天就是好好的享受賽道和接受群眾給我們的熱情加油💪聲。整個城市都在歡迎我們的到來,這種感覺真的很美好🥰。

10/11 9:15am搭上接駁車到Hopkinton 大概已經10:00am,天氣非常涼爽,大約15-18度,飄點🌧️了。在車上🚌大夥興奮的交談著,有時還大聲唱歌,真的是太開心了🥳。大概由於今年實際參賽的人數只有16000左右,原本我的起跑時間是10:36-11:00am;結果一站上起跑線、人不多,我就跟著一起慢慢跑,結果提前10:30am,我已經跨過起跑線,跟著大家跑下去了。四週都是跑者的談笑聲與祝福聲。讓我原本不安的心,竟然轉變成愉悅的步伐😎。

我的天啊,這一開始的下坡,也太開心了吧。但是我告訴自己:嘿,性感蕾,別忘了妳已經將近6個月沒有好好的訓練喔;最長的一次是上週7分速的15公理喔。說好6小時內完賽,穩穩的用Pace7:30-8:10慢慢跑完前30k吧,否則後面一定撐不下去的😖。

跑步7年多以來,這是第一次我真的完全享受著賽道。天氣是如此的涼爽,沿途的風景好美好漂亮。從鄉下,一路跑到慢慢進入市區。全程賽道旁的民眾加油聲不斷,簡直把每一個跑者當英雄般的鼓勵著,太開心了,這種備受尊崇的感覺真棒👍。

就在接近12英哩開始,衛斯理女孩們的尖叫聲已經傳來。果不其然,大家都往右邊靠過去(特別是男性跑者😝)。尖叫遂道真不是蓋的,女孩們超熱情❤️,只可惜疫情,大家也只能擊掌✋。否則連我都想親這群又正又熱情的女孩呢。

訓練不足,該來的折磨還是躲不掉的,僅管前半馬我跑了2小時34分,天真的以為說不定5小時能完賽的。29-30K,應該就是Heartbreak了,右小腿抽筋了,痛得我趕緊靠邊停下。用力的揉搓著,痛苦的表情連警察👮‍♀️都過來關心一下。要不要搭警車去治療?No,I am here not for giving up.我堅定的說著。說什麼走也要走到終點。

我摸著身上別著的小國旗,上面有教練的親筆簽名。可以的,再堅持一下,我要讓這面有著教練的簽名國旗和大家賽前給我的祝福,帶著我回終點-我絕不放棄💪。就這樣,我又可以跑起來了,就再放慢速度:別急別燥別煩別亂別怕。教練的這些話,早就刻在我心裏面。我心裏邊唸著,加上四週群眾的熱情加油打氣,我知道我一定能在時間內完賽的✊。

儘管此時的我,身體和雙腳👣真的很疲累和酸痛,但是每前進1公里,我知道我會成功將自己帶回終點。因為我的心還是享受著這個賽道,甚至有點捨不得離開。伴隨著看到抖大的「Finisf Strong」字體在進入市區的遂道上面,那種喜悅和激昂的心情,先前的種種疲憊和痛苦都值得了。

手錶顯示5h48m時,我高舉著雙手,帶著微笑😊通過終點線。這是我的第十三馬,也是我跑得最久的全馬賽事。But who cares?我終於完成了我的夢想,我沒辜負自己的承諾,而且我要做一個看得起自己的人。說好要用波士頓馬拉松🏃🏻‍♀️當做50歲送給自己的生日禮物🎁,我做到了。

當老奶奶把獎牌掛在我的脖子上時,我忍不住😭了。我竟然能克服各種困難(出國及返台的繁覆手續),一個人義無反顧的來到波士頓完成了這場很多人都認為是不可能的任務,我為自己感到驕傲😊!

I will be back someday,Boston.下一次,我要做足準備,但還是要好好慢慢的享受這個迷人的賽道❤️!