羅維銘 3100英里的約定 - DAY 44 - 2807.6英里

感謝跑友Sam帶我們跟隨羅維銘的腳步，跑一圈比賽的賽道，讓我們在螢幕前也能感受現場的氛圍。

很多人都說，場地賽很無聊，在同一個地方一直繞圈圈，是怎麼能受得了。不過，真的是「同一個地方」嗎？就像古希臘哲學家Herakleitus告訴我們「人無法踏過同一條河兩次」，河水在流動，當你第二次踏進河裡的時候，這個水和之前的水已經不一樣了。萬物都在隨著時間不停改變，當你無限放大自己的感受力，去主動感受時間的流逝，你就會知道，同一個地方，一直都不是同一個地方。五十二天，花葉榮枯。五十二天，日昇日落。羅維銘說，他已經給每一棵行道樹都取了名字。看著它們從盛夏的盈綠，到入秋的黃落，不同天氣、不同時辰的光線照耀它們出不同的色彩。每天來這裡跑步，就像是見見老朋友，熟悉，但又在悄悄改變。

你有多久沒有仔細留意自己周遭的「同一個地方」？一樣的家、一樣的通勤路線、一樣的辦公室、一樣的練跑河濱，甚至一樣的自己，所有你以為熟悉的角落，都在靜靜地變化，你有感受到嗎？在都市裡繁忙的現代人，已經失去主動感受的能力很久很久了，我們一切的感受，都是被動的－老板交付我這個工作，同事那個舉動踩到我的地雷，朋友在社群網站上給我點讚……但當這些外界給予我們的刺激都停止的時候，我們就覺得無聊發慌，我們就難以自處，我們就過得像個行屍走肉。我想，Sri Chinmoy會把「冥想」(meditation)和「超長距離跑步」看作是相輔相成的修行途徑，正是因為這兩件事，都在訓練我們的感受力，訓練我們去主動地觀照環境和內心的變化。

看著羅維銘和六位勇士繞圈圈跑步四十幾天了，我們從中學到什麼？想想，為什麼大會攝影每天都要拍一張路邊不起眼的小花與跑者的合照？雖然你我都沒有能力跑3100英里，但你我都有能力，去學習放大自己的感受力，在平凡的生活中，汲取更多的滿足與快樂。

跑友許文山為羅維銘帶來一雙HOKA ONE ONE Clifton 8的新鞋試穿後很滿意

Andrea今天回來賽道再加跑13圈達到5000公里的里程碑

羅維銘與Vasu是這場比賽最難得的友誼

恭喜他通過了上周的撞牆期現在臉上又恢復了滿滿的笑容！

第四十四日的賽程，七位選手的單日成績如下：

Andrea Marcato 已完賽

1. 羅維銘 65.3英里 (105.1 km)

2. Vasu Duzhiy 65.3英里 (105.1 km)

3. Harita Davies 62英里 (99.8 km)

4. Takasumi Senoo 61.4英里 (98.9 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 53.7英里 (86.5 km)

6. Stutisheel Lebedev 31.8英里 (51.2 km)

截至第四十四日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 2807.6英里 (4518.4 km)

3. Vasu Duzhiy 2748.9英里 (4423.9 km)

4. Harita Davies 2688英里 (4325.9 km)

5. Takasumi Senoo 2629.3英里 (4231.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 2486英里 (4000.9 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2403.1英里 (3867.4 km)

特別感謝主辦大會、旅美跑者Sam、許文山提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Sam Liu / Vincent Hsu

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

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自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

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