羅維銘 3100英里的約定 - DAY 45 - 2870.2英里

今天是羅維銘最後一期VLOG訪談出刊的日子。

Utpal: 維銘早安！

羅: 早安！

Utpal: 這是一段很長很長的旅程，你有覺得快要看到終點了嗎？

羅: 有有有，就會覺得說，「按部就班」的感覺真好。

Utpal: 對於參加比賽你等待了很久，那麼這場比賽有給予你所有你想要去做的嗎？（現場口譯為「這跟你想像中來這個比賽一樣的嗎」）

羅: 有落差啦，但基本上是好的落差，因為一般來講，我是想說會遇到很多的困難，但後來反而是，只有初期的時候比較有點不愉快的經驗，後面都是享受美好的時光。

Utpal: 隨著比賽的進行，你會感覺自己越來越強大嗎？

羅: 會，會是有這種感覺。

Utpal: 你每天早上來到賽場的時候感覺都很有精神，不論是身體還是心理方面，你覺得哪一個部分對你是最重要的，身體、心理還是精神的強大？

羅: 應該是精神上比較居多啦。身體就是說我原本就會比較在意感知啦，所以這一點我是訓練都是OK的，但在心理方面，我是成長很多就對了。

Utpal: 你在這次比賽之後還會想要挑戰更超越的目標嗎？還是這場比賽對你來說已經像是登上了聖母峰？

羅: 嗯……應該是一個起點，當然也不一定是長跑，當然我說過一生做好這件事情，我們也忽略掉很多或許更美好的事情，或許等著我們、順其自然地去接受，有機會的話，可以嘗試不同的就對了。

Utpal: 這場比賽的名稱是「自我超越」，在經過四十多天的洗禮之後，你覺得有沒有更加了解這四個字的意義？

羅: 對，沒錯。我們雖說不與別人競爭，但通常我們都會與人競爭，但當完成這個賽事後－雖然我現在還沒有完成，但我感覺到說，突破自我才是最重要的，當然突破自我之後，你就能夠再去奉獻，或是做什麼事情才能更表現自我的精神。

Utpal: 維銘，非常謝謝你。

第四十五日的賽程，七位選手的單日成績如下：

Andrea Marcato 已完賽

1. Ananda-Lahari Zuscin 76.8英里 (123.6 km)

2. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)

3. Harita Davies 60.9英里 (98 km)

4. Vasu Duzhiy 59.8英里 (96.2 km)

5. Takasumi Senoo 58.7英里 (94.5 km)

6. Stutisheel Lebedev 35.6英里 (57.4 km)

截至第四十五日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989 km) 已完賽

2. 羅維銘 2870.2英里 (4619.1 km)

3. Vasu Duzhiy 2808.7英里 (4520.2 km)

4. Harita Davies 2748.9英里 (4423.9 km)

5. Takasumi Senoo 2688英里 (4325.9 km)

6. Stutisheel Lebedev 2521.7英里 (4058.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2472.8英里 (3979.7 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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