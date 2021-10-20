跑團天地／歲月靜好 福和橋河濱團練記

(照片來源：仙輩/2021.10.3)

從「公館福和橋到景美段」的這一段河濱，距離約2.5公里。由於沿途有高架橋及大樓的關係，剛好可以遮蔽太陽，因此這一段河濱跑道，成為不少跑團週末長距離練跑的的熱門地段，尤其是炎炎夏日晨跑的不二選擇。

第一次踏上河濱版的國手之道一方面因為家住桃園距離太遠，另一方面則是周末練跑多半在傍晚(老實說。就是爬不起來啦)。因此從沒想過要一大早起床，還得開車40分鐘才能抵達福和橋下。跑了八年的路跑，10/3(日)這一天終於來到福和橋下。第一次見到傳說中的《河濱版國手之道》，著實讓自己大開眼界，這都要感謝樂哥的盛情邀約。

另外，這一次的團練有很特別的目的，就是要幫符合波馬(波士頓馬拉松)BQ的蕾蕾老師加油打氣，在出國之前，祝福她在10/11踏上夢想的賽道，完成2020送給自己的50歲生日禮物。因此，一聽到這個消息，說什麼也要爬起來參加。能夠參與蕾蕾老師在馬拉松生涯中很重要的一個里程碑，感到無比榮幸。我期許自己要快快長大，有一天也能夠站在波馬的起跑線上。

第一次體驗這一段河濱，平坦的跑道，只有少部份的路段有陽光曝曬，來回折返大約5公里，沿途也有充足的流動厠所及自動販賣機，而且補給相當方便，果然是練跑的好所在。難怪有這麼多人，尤其是許多馬拉松好手及難得見到的百傑選手在這裡出現。

第一次在福河橋河濱練跑，就愛上了它，立刻收納為跑馬場。如果有機會，你一定要來Run一Run，細細感受一下。

意外驚喜 與舊同事不期而遇

忽然間，聽到有人熱情大聲地呼感我的名字。也太厲害了，戴著口罩和帽子，而且多年沒見，居然還可以一眼就認出我來。和Rong已經14年未見，平常也只有在fb上偶爾交集，能夠在跑道上見到許久未見的老同事，真是開心極了，彷彿時光倒轉，熟悉依舊。

第二次團練 有彩蛋

10/16(六)是一個秋高氣爽的好天氣，我二度來到福和橋參加團練。有了第一次的美好體驗，感覺從桃園開車到河濱的距離已不再那麼遙遠。一早福和橋下就人潮滿滿，跑團的許多伙伴也是第一次解鎖，更有遠從中壢和新竹上來。因為疫情期間難得相聚，大伙一踫面興奮之情全都寫在臉上。

而且，今天團練還有一個特別之處，就是妹子們相約今天一起穿上旗袍裝，好為明年初的《圓山旗袍接力賽》試裝做準備。許多妹子也是第一次來福和橋，我也和許多跑團伙伴第一次見面，終於可以把名字和人給逗在一起了。

只有穿旗袍的妹子才有資格站在第一排。我們在起跑前，先留下這彌足珍貴的畫面，然後準備起跑，陪著旗袍妹子一齊跑。

而我趁機和妹子們的獨照，立馬收到來自四面八方的嚴厲斥責。對不住大家，我已經在寫悔過書了。

起跑。旗袍。一齊跑

誰規定跑步一定要穿跑衣？妹子們換上旗袍裝，讓跑步不再只是跑步，增添幾分樂趣。

妹子們穿上旗袍裝，跑在河濱賽道上的風景，美的讓人一定要把手機的記憶體用光光。

妝扮自己同時也裝扮了河濱跑道，而陪著妹子跑的我們這一群男生，感覺像戀愛了。

今天剛好魁哥也有來，這裡也是他假日常來練跑的馬場。有機會跟著他和劉總共跑一段。「好穩的配速！」，這是我跑在兩位強者後面的第一個感想。

和500琴共跑 感染她的熱力

第一次見到彩琴是在上個月（9/18）跑團所舉辦的一次圖騰大團練。那時正好是我們在參加運動筆記所舉辦的《第二屆線上環台挑戰賽》，在群組中對彩琴的印象特別深刻，因為自從三級警戒以來，她只跑過三次，而在活動一開始前三天就因為衝太快而導致舊傷復發。但她為了環台賽及團隊榮譽，仍是一路卯足全身氣力、拚命十足，時時刻刻無不想著如何幫助團隊貢獻里程數。也因為她的精神感染了我們每一個人，團隊很早就形成了不用隊長督促，大伙就會自動自發的氛圍。

(相見歡，滿滿熱力的彩琴)

賽事進入中場，彩琴雙腳許多地方的肌腱接連出現發炎狀況，然而在強烈的自我使命感驅使下，彩琴並沒有乖乖的聽話休息，醫生只能無奈的建議：「你就起跑前先吃一顆消炎止痛藥吧！」她就這樣以一邊跑一邊復健的療程來完成她的目標。

(環台賽本團的妹子雙傑，中為500琴，右為500妙)

很難想像，以她雙腿近乎半殘的情況，最終她為團隊貢獻了500公里(對，你沒聽錯是500公里)，也因此被我們封為《500琴》。猶如她發表在網誌的標題寫著：「痛，並快樂著」~~致，用汗水寫日記的2021年夏天」(註)。我由衷打心底佩服。如今，她的腳傷慢慢在復原中，今天能有機會和彩琴在河濱共跑一段，開心極了，也近距離感受到她強大的氣場。

(500琴對活動的參與熱情百分百)

註:「痛，並快樂著」~~致，用汗水寫日記的2021年夏天

最後團練在台一牛奶大王店結束，雖然沒能參加，但仍能被大伙感染到歡樂的心情。很喜歡這樣的團練方式，不是只有練跑，有時間小聚、小聊一下，更能增進彼此的情誼。

(威志很會ㄟ～妹子團的跑衣也可以當團旗)

下次再來福和橋河濱練跑，就不用再戴口罩了，因為10/17已公佈鬆綁戶外活動的規定。真是太好了，從5月中旬以來的疫情管制，終於可以再回到盡情奔跑、大口呼吸的日子；再回到了歲月靜好的日子！希望戴口罩拍照的情景終將成為過去。

(福和橋下，一個練跑拍照的好地方)

#康手的跑步日常 #康手愛RuN跑#妹子陪跑團

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