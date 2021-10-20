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疫情趨緩 統一發票盃11/14為首場萬人路跑

運動筆記 / Opcc Act

財政部110年統一發票盃路跑活動開跑了！

財政部臺北國稅局表示，由於國內疫情趨於穩定且疫苗覆蓋率提高，各項運動賽事也開始恢復舉辦，財政部為鼓勵民眾從事戶外運動，自99年起，每年定期舉辦財政部統一發票盃路跑活動，深受民眾喜愛，今年已邁入第12年，該活動將於11月14日分別自大佳河濱公園(休閒組)及凱達格蘭大道(半馬組及挑戰組)開跑。民眾只要捐贈統一發票（含雲端發票）3張，即可免費報名參加4公里休閒組，另21公里半馬組及9公里挑戰組須酌收報名費，各組完跑後還可兌換精美完跑禮，現場另有抽獎及宣導活動，報名期間為10月19日至10月25日，名額有限，請多利用網路報名。

國內疫情趨於穩定且疫苗覆蓋率提高，統一發票盃路跑將於11月14日舉辦   

   

該局說明，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去11年共舉辦52場，吸引近59萬人參加、募集超過1千多萬張發票，全數捐助社福團體，合計發票中獎金額超過千萬元，款項全數挹助社福團體。

財政部次長李慶華為路跑活動致詞並預祝活動舉辦順利 

     

該局指出，財政部特別感謝第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控、臺灣中小企銀及臺北市政府的全力支持，為宣傳今年的路跑活動，10月19日舉辦統一發票盃路跑活動記者會，由財政部次長李慶華率領第一金控、兆豐金控、合庫金控、華南金控、臺灣中小企銀等代表，一起進行「財政向前跑  臺灣最美好」起跑儀式。

臺北國稅局宋秀玲局長介紹將有許多結合雲端發票的活動 

     

該局呼籲110年財政部統一發票盃路跑活動，除原有的休閒組及挑戰組外，今年特別新增半馬組，各組別均依照中央疫情指揮中心規範，升級賽事防疫措施以維護跑者安全，提醒各位跑者在報名後需提供健康證明（疫苗施打、隔離痊癒、快篩或PCR篩檢陰性，以上三擇一）方可參賽及領取物資。此外，全體工作人員在賽前也必須提供上述健康證明，歡迎有興趣的民眾可至活動官網 https://www.2021mofrun.com.tw/ 報名及查詢。

半馬組/挑戰組報名：https://opcc.pro/mofrun21k9k

休閒組(4K)報名：https://opcc.pro/mofrun4k

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