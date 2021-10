跑步小品／線上波馬 這一次 我們玩很大…！

(布置完成!看到這樣逼真的波馬完賽終點,是不是讓人立馬想跑起來?!)

最近可以說是世界六大馬的高峰期,芝加哥馬拉松和波士頓馬拉松相連舉行,接著17日是線上東京馬,你參加了哪一場呢?雖然出國不便,我知道台灣很多跑者都參加了線上波馬,儘管疫情讓大家的練跑節奏大亂,很多人都是練習不足,但只要報名了,就不會放棄這難得可以獲得波馬獎牌的機會! 再加上線上波馬沒有限制完賽時間, 所以大夥兒卯起來一定要完賽!💪🏻💪🏻💪🏻 今天這一集就要跟大家分享 台灣跑者登上波士頓馬拉松官網的榮耀和喜悅!🎉🎉🎉🎉🎉

儀式感十足的線上波馬

10月10日清晨4點,天色還是黑的,跑者聖地–福和橋河濱的一群人馬,正悄悄組建著擬真版波士頓馬拉松場景,拂曉時分,隨著「125th BOSTON MARATHON VIRTUAL EXPERIENCE」波馬完賽拱門架設完成,搭配黃藍色的波馬地貼和終點布條,那種逼真感看了真讓人想立馬跑起來!這是「耕跑團」為團員參加線上波馬的傑作,耕跑團當天組織了補給大隊,為團員提供寄物、補給、拍照等服務,還製作了個人專屬號碼布,當這塊號碼布上身,更有參與感!在疫情還沒完全退散之際,要達到BQ、遠飛到波士頓參加實體賽事不是件容易的事,但在台灣,只要一群人一起同心合力的想完成一件事情,那就能一起出發、一起到達!一起跑步、一起快樂!

(微亮的晨光中,波馬完賽拱門只差地貼就要完成囉!)

隨著天色漸漸亮起,跑者們陸續集結,首先由跑團的瑜珈老師Sunny帶操暖身,大夥兒依口令動作,把身軀、四肢完全熱開;適逢雙十國慶,眾人在暖身操後齊唱國歌,頓時一股愛國暖流湧入心頭~ 接著,超馬好手林義傑致詞勉勵所有參賽者順利完賽,眾人在起跑前先來個大合照、留下一起出發前的鏡頭,再由耕跑團副團長–本身早已完成六大馬的最速律師邱靖貽Annie鳴槍,跑者們開開心心地出發!此時的河濱已經有不少跑者來來回回奔馳,熱鬧非凡,耕跑團員們謹遵防疫規定,戴著口罩,開啟了這一趟42.195公里的線上波馬旅程。

(42.195公里的旅程開始以前,先來個全套暖身操~)

(全體大團拍,準備出發囉!)

(YES! 我們正在跑波馬!)

(太陽公公一露臉就非常熱情!)

國慶日,太陽公公似乎也特別熱力四射,溫度很快升高,福和橋河濱雖然得天獨厚,早晨曬不到太陽,但隨著日頭高昇,路段被日照的範圍越來越大,參加線上波馬的跑者揮著大汗努力來回跑著,但只要一來到耕跑團的補給站,就幸福感十足!不但可以補水,還有豐富的補給品立刻補充能量,放眼滿滿的補給品,有不少是跑友主動提供的親手自製點心、麵包、香蕉蛋糕、檸檬塔等等,跑團工作人員也頻頻向河濱的跑者們招手,歡迎所有的跑者只要有需要都可以到此歇歇腳、享用一下補給,吃了再上、更有體力!

(豐盛的各式補給擺滿了三張桌子)

(跑友茱莉亞手做造型精緻粉嫩的檸檬塔)

匯聚各路人馬的耕跑團

這一切正如河濱跑道旁的塗鴉牆上,屬於耕跑團的那面五彩繽紛的塗鴉,穿著各跑團logo跑衣、帶著口罩的動物群,象徵著耕跑團是由各路跑友所組成,這個團體一開始是耕建築內部同仁練跑的小跑團,隨著練跑成果和一起跑步、一起快樂的氛圍漸漸擴散,吸引耕建築的企業合作夥伴、客戶和親朋好友紛紛加入,規模越來越大,藉著一次次的團練和活動,彼此的感情和向心力緊密凝聚;雖然疫情之後,跑團的團練暫停了好一段時間,但隨著疫情趨緩,這次線上波馬又讓大夥兒可以重溫一起跑步的歡樂感,所謂「一個人可以跑很快,但一群人可以跑更遠…」,能一起完成線上波士頓馬拉松這樣國際級的賽事,相信又將是日後的一段難忘的熱血回憶!

(繽紛的動物塗鴉 象徵耕跑團是匯聚各路人馬的跑團)

(台大EMBA戶外運動社團「門外社」也參加了這次賽事)

當天路過的跑友經過耕跑團搭建的擬真版波馬補給站,都忍不住多看個兩眼,其實這都是團員共同策劃,彼此支援的成果,天還沒亮,就依先前的分工開始忙碌,打造兩座波馬帳篷和拱門等硬體設施,團員還熱心分享資源,提供各式物資;賽程中,人稱六塊肌董事長的耕跑團團長海膽更騎著Ubike在賽道來回關心大熱天下的跑者狀態,為大夥兒加油打氣,當時間越接近中午,工作人員和團員輪番拉起終點線布條,讓陸續完賽的跑者通過拱門時能留下最逼真、最具儀式感的畫面,畢竟跑步最重要的就是照片啊!當天一張張精彩的賽事照片和影片,真是百看不膩,每看一次就嘴角上揚、熱血不已!

Running Together in Taiwan 台灣跑者登上波馬官網

我想就是因為照片太精采了,10月10日當天晚上,波馬官網赫然出現Running Together in Taiwan po文和照片,文中寫著:在台灣台北,許多跑者以跑26.2英哩的線上波士頓馬拉松一起慶祝國慶!Vincent Huang(海膽–黃張維)說:「我們為第125屆線上波士頓馬拉松在台北舉辦了一場很精彩的賽事。非常感谢B.A.A.(波士頓馬拉松主辦單位)提供這個寶貴的機會,讓我們與全世界一起跑。」臺灣是全球第四大參加線上波士頓馬拉松的國家,而且已經有450名跑者完賽了!

In Taipei Taiwan, many runners celebrated a national holiday by running 26.2 miles virtually together!“We held a wonderful awesome 125th Virtual Boston Marathon in Taipei. Plenty of thanks to B.A.A. for offering this cherished opportunity to let us run around together around the world.” said Vincent Huang. Taiwan features the fourth most Virtual Boston Marathon entrants of all countries around the world and already has 450 finishers!

(截圖自波馬官網)

看到官網圖文並茂的台灣參賽場景,真叫人興奮啊!這種感覺就像在跑國外馬,身上穿著有台灣字樣或國旗的跑衣被看見一樣!在我錄這段podcast的同時,波馬的FB、IG等社群媒體都還在po世界各地跑者參加線上波馬的照片,別忘了@Boston Marathon #RunTo125 你也有機會曝光喔!如果你的跑團在國慶連假那幾天也一起跑了線上波馬,歡迎到肉腳的跑步人蔘粉專留言給我,讓我們彼此交換參賽的熱鬧和喜悅!接下來,大家要開始備戰12月的台北馬了吧?!加油!

