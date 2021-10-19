賽事心得／杉林溪馬拉松 挑戰原型食物跑全馬

一輩子只有一次的全馬獎盃

人生總是不斷的打臉自己，去年還信誓旦旦說：杉林溪雖好，但絕對不能跑全馬，那個綿延不決的上坡太硬，結果今年不知道哪根筋不對，竟然報名了全馬．五月報名、繳費、訂房完成之後，遇上疫情大爆發，只能戴口罩跑步，跑量大幅減少，體重則是大幅上升，原本認為比賽會延期或取消，但比賽如期舉辦了，不知道應該開心還是難過，總之，既然有辦就參加吧！

最近正在參加5421減重班(這個超神奇，瘦到我阿媽都認不出來，下次再寫一篇)，剛好馬拉松當天是原型食物日，看不出食物原型的都不行，飯只能是五穀飯、十穀飯、糙米飯，白飯NG，也就是說麵包、饅頭、蛋糕、餅乾通通不行，連運動飲料都不能喝，為此，我做了一些研究，跑馬拉松需要的只有碳水化合物、水、鹽份，每一站幾乎都有香蕉或水果，擔心吃不夠，還自己烤了原型食物營養棒(只有燕麥＋香蕉＋堅果三種材料)，還在營養棒上面灑了海鹽。

杉林溪馬拉松是在禮拜六舉行，禮拜五晚上因牛爸加班，很晚才出發，快十點才抵達杉林溪，沿路曲曲折折，就是第二天要跑的路線，這時候只感到：天啊，我怎麼會報全馬(請善心人士明年務必阻止我做傻事)。晚上氣溫蠻低十幾度，這次沒訂到杉林溪大飯店，只訂到離起跑點遠一點的主題會館，房間還蠻大的，睡起來很舒服，也不錯，早上可以睡到五點才起床，五點半開始吃早餐，只見跑者們有如蝗蟲過境，一盤又一盤吃個不停，這時候有個中年女子在一旁暗自垂淚，這個人只能吃原型食物，搜尋了半天，拿了馬鈴薯+荷包蛋+生菜+炒青菜和柳丁(連香蕉和地瓜都沒有)。

起跑點杉林溪大飯店有供應地瓜，起跑前趕緊吃塊地瓜，一開始路線和之前跑半馬一樣，先在園區裡面跑，經過瀑布和吊橋，之後回到大門口，經過長長的隧道，開始沿著十二生肖灣往下跑到溪頭，大概每隔二公里多有補給站，補給就是香蕉、小番茄、餅乾、水、運動飲料(沒有烤雞、烤大豬、烤香腸，不過烤雞烤大豬也是原型食物喔!)，其中一站有地瓜，這次策略是下坡用跑的，回程上坡用走的，想跑也跑不動，一路衝下十二生肖灣，終於來到了折返點，接下來就是慢慢回到終點，這時大家也開始用走的，我緊跟著大家用走的，前面看不到人的時候小跑一下，大部份還是用走的，看看風景、聽聽音樂、吃吃香蕉、放寬心胸，不知不覺又回到了園區，這時候大家開始跑起來，那我也跑起來囉，來旅遊的大哥大姐小朋友都為我們加油，很給力，此刻只想趕緊回到會場吃烤大豬。沒想到，今年沒有烤大豬，應該是疫情的關係，跑後拿到竹筒飯、炒米粉和竹筍湯，前兩項不是原型食物，只好留給女兒吃，竹筍湯很好喝。

全馬組女跑者不多，走路上山的我都能拿到女丙組分組第二(13取3)，po在FB上把親朋好友唬得一愣一愣，這樣的機會不多，就讓我唬一下吧~下山後趕緊前往便利商店買吃的，生菜沙拉(不加醬)、地瓜、無糖豆漿，就這三樣，晚上則吃了石二鍋(不吃火鍋料，烏龍麵帶回家)，成功解鎖原型食物跑全馬的一天。

原型食物跑馬燕麥棒

材料:大燕麥片100g、堅果或花生1把、很熟的香蕉2根、海鹽少許

1.先把堅果或花生放在塑膠袋，用桿麵棍(按摩搥也可以)打碎

2.燕麥片和打碎的堅果放入烤箱烤5-10分鐘(注意!不要烤焦)

3.把燕麥片和打碎的堅果放涼(這時候可以去喝杯咖啡)

4.香蕉壓成泥，拌入燕麥片和堅果碎

5.放在烤盤上壓緊

6.烤十分鐘，灑上鹽，再烤5分鐘

7.放涼後切成一條一條，用夾鏈袋裝起來就OK囉。

賽前補給

賽中補給

只有跑全馬才能看到的風景1

只有跑全馬才能看到的風景2