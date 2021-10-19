羅維銘 3100英里的約定 - DAY 43 - 2742.3英里

昨夜的大雨過後，今天牙買加的天空出現了美麗的彩虹，就像是在預告著，這一天一定會是一個特別的日子。

中午過後，義大利人確定要力拼在今天衝線，預計時間是關門前半小時的深夜11點半左右，所以大會也立刻開始準備布置場地。一天必須完跑超過122公里，Andrea和他的恩師Arpan都感到很有挑戰，但再怎麼累，也就是累這一下了！

終於，在深夜的11點38分38秒，Andrea Marcato成為2021年第25屆自我超越3100英里賽的總冠軍！

Andrea的完賽時間為42天又17小時38分38秒，比起他去年在奧地利首度奪冠還快了18小時，他不僅超越自己的紀錄，也以1分21秒的優勢，躋身史上最快排行榜的第三名。Andrea突破紀錄，他的恩師Arpan－2006年完賽的義大利第一人－反應得比他還更激動。

比賽沒有豐厚的獎金，但有人類最傳統的榮耀方式：加冕桂冠！

Sri Chinmoy的精神，也要透過這個賽事永遠傳承下去。

見證這個偉大時刻，現場一片歡聲雷動。

再次恭喜Andrea Marcato奪下今年的總冠軍！而下一位衝線的參賽者，就看我們羅維銘的了！

第四十三日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 76.2英里 (122.7 km)

2. 羅維銘 65.3英里 (105.1 km)

3. Vasu Duzhiy 62英里 (99.8 km)

4. Harita Davies 62英里 (99.8 km)

5. Takasumi Senoo 61.4英里 (98.9 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 46.6英里 (75 km)

7. Stutisheel Lebedev 31.8英里 (51.2 km)

截至第四十三日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 3100英里 (4989.2 km) 已完賽

2. 羅維銘 2742.3英里 (4413.3 km)

3. Vasu Duzhiy 2683.6英里 (4318.8 km)

4. Harita Davies 2626英里 (4226.1 km)

5. Takasumi Senoo 2567.8英里 (4132.5 km)

6. Stutisheel Lebedev 2454.2英里 (3949.7 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2349.4英里 (3781 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

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自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

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