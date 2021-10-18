快訊

3年前普悠瑪翻覆釀18死今宣判 僅司機員一人遭判刑四年半

獨／專打中共鐵殼漁船 海巡三百噸防撞型巡防艇首曝光

曹純玉萬米寫下34:01.26 紀錄 奪生涯首面全運會金牌！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

圖/轉身

「110 年新北全運會」今天（17）展開田徑賽程，首先登場的女子一萬公尺，現任紀錄保持者 謝千鶴 與前任紀錄 曹純玉 之間的對決，絕對是跑迷們關注的焦點之一！延伸閱讀：【全運會點將】謝千鶴 曹純玉 現/前任紀錄保持者 女子萬米強勢對決

賽況報導

比賽在下午 16:10 鳴槍起跑，有別於昨日（16日）狂風有雨的狀況，今日天氣可以說相當舒適，氣溫約 22 度左右，起跑後，曹純玉 率先領跑，謝千鶴 則緊跟在後，行成兩人領先集團，以每圈 82s、83s 的速度前進，約 3:28/km 配速前進。 

在賽程進入中段約剩下 12 圈時，曹純玉 身後的 謝千鶴 逐漸掉速，漸漸的被 曹純玉 拉開距離，而 曹純玉 則仍保持相當好的節奏，以約每圈 81s、80s 前進，通過 6k 時，曹純玉 已經將 謝千鶴 拉開約有 12 秒的差距，呈現獨跑狀態最終無懸念，曹純玉 就以 34:01.26 打破大會紀錄，奪下生涯首面全運會金牌！

圖/Hannah

謝千鶴 在中後段每圈掉至約 88s ，但最後重新回穩節奏跑出每圈 85s，最終就以 35:05.48 獲得第二。

圖/轉身

第二集團的部分由 陳美彤 領跑，後方則是 蘇鳳婷游雅君郭沛靈陳逸寧黃郁 等五人，一直到第 17 圈，第二集團發生變化，集團瘦身，改由 蘇鳳婷 領跑，後方則是 游雅君郭沛靈。而 陳美彤陳逸寧黃郁媃 則成為了第三集團。

圖/Hannah

隨後不久，郭沛靈 也從第二集團中掉出，僅剩 蘇鳳婷游雅君 二人來競爭三四名的位置，兩人一路纏鬥至最後一圈，誰也不肯讓誰，就在最後 200 公尺，游雅君 發力進攻，蘇鳳婷 試圖咬住 游雅君，但最終未能成功反超，終場就由 游雅君 以 37:23.34 些微之差擊敗了 蘇鳳婷 的 37:24.40，兩人分別收下第三與第四名。

圖/轉身

本場值得關注的部分是，在女子百傑名單當中，陳美彤 以 38:08.75 上升至歷代 39 傑，陳逸寧 則以 38:44.01 上升至歷代 64 傑，而 黃郁媃 則以 38:23.80 首度闖入百傑名單（歷代 50 傑）！ 

全運會女子萬米前五名：

姓名
代表單位
成績
名次
曹純玉臺北市34:01.261（＊破大會紀錄）
謝千鶴臺北市35:05.482
游雅君宜蘭縣37:23.343
蘇鳳婷臺北市37:24.404
陳美彤新竹市38:08.755

賽後選手訪問

110 全運會女子萬米項目，由女子馬拉松紀錄保持者、來自臺北市的 #曹純玉 以 34:01.26 破大會成績，拿下冠軍！這場賽事是備戰台北馬的前奏，因此純玉以順其自然的態度來面對這次的萬米，以及接下來的女子五千。－這次拿下銀牌的臺北市 #謝千鶴 表示，在疫情期間打完疫苗後，訓練狀況一直拉不上來，雖然也希望能連霸，但沒有辦法像過往準備全運會一樣扎實，準備期間壓力非常大。「比賽總是有輸有贏，要去面對跟接受。」

千鶴表示接下來還會比五千跟馬拉松，她會盡力完成！－而這次競爭最激烈的莫過於第三名之爭，最後 200 公尺，宜蘭縣的 #游雅君 超越 臺北市的 #蘇鳳婷 拿下第三！雅君表示這次身體狀況沒有很好，因次這次能跑多少就跑多少，最後200公尺只想著要用盡全力跑完。這段期間她很感謝 #許績勝 教練，和身旁親朋好友的鼓勵與支持，不然今天她不會出現在這這裡。接下來她會跑台北馬拉松的半馬項目，也會以突破個人最佳來努力！

責任編輯：Ian

圖片來源：轉身、Hannah

＊賽事新聞，盡在運動筆記

全運會 黃郁 田徑

延伸閱讀

全運會／游泳400自接力 北市奪雙金、女子隊破全國

全運會／楊俊瀚百公尺預賽飆本季次佳 破大會紀錄

全運會／田徑萬米之爭高市小將殺出 「印帝」10金夢碎

田徑／新科全國紀錄保持人 余雅倩鏈球摘金不滿意

相關新聞

全運會男子萬米大亂鬥 黃祥維 以 31:16.76 擊敗眾好手！

圖/轉身 「110 年新北全運會」今天（17）展開田徑賽程，緊接著登場的是男子萬米於晚間 19:30 來進行，原先備受矚目的參賽選手 李奇儒 則因將目標放在達標亞運，所以不會出場本次的萬米比賽。

曹純玉萬米寫下34:01.26 紀錄 奪生涯首面全運會金牌！

圖/轉身 「110 年新北全運會」今天（17）展開田徑賽程，首先登場的女子一萬公尺，現任紀錄保持者 謝千鶴 與前任紀錄 曹純玉 之間的對決，絕對是跑迷們關注的焦點之一！延伸閱讀：【全運會點將】謝千鶴

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 42 - 2677英里

第一名的Andrea在今天達到3023.8英里，也就是說，如果明天他可以跑完76.2英里（122公里），那他就可以在第43天奪冠！單日76.2英里對他來說是一個很緊繃的距離，他絕對有達到的實力，但也可

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 41 - 2614.4英里

再過一兩天我們就要迎接本屆賽事冠軍的誕生了，不過，「冠軍」，是否只屬於跑得最快的那一個人，在賽事創辦人Sri Chinmoy的眼中，有充滿智慧的見解，讓我們一起來聽聽看他是怎麼說的。 "A Grea

羅維銘3100英里的約定 DAY 40 - 2551.3英里

比賽進入到第四十天了，羅維銘又完跑了一次115圈。 雖然筆者從一開始就對他完賽很有信心，但我並沒有想到，我能夠報導「羅維銘連續四十天跑步超過一百公里」。跑步過程每天有一些起伏是很正常的，狀態好能

路跑／天橋下的美少女 旗袍女團來襲

突然而來的疫情打亂了所有跑者的計畫。上半年的天橋下的美少女系列一直無法有續集。福和橋下美少女 隨著疫情趨緩，及線上環台賽的激情。(以下為妹子陪跑團全紀錄)「痛，並快樂著」~~致，用汗水寫日記的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
聯合線上公司 著作權所有 ©2020