曹純玉萬米寫下34:01.26 紀錄 奪生涯首面全運會金牌！

「110 年新北全運會」今天（17）展開田徑賽程，首先登場的女子一萬公尺，現任紀錄保持者 謝千鶴 與前任紀錄 曹純玉 之間的對決，絕對是跑迷們關注的焦點之一！延伸閱讀：【全運會點將】謝千鶴 曹純玉 現/前任紀錄保持者 女子萬米強勢對決

賽況報導

比賽在下午 16:10 鳴槍起跑，有別於昨日（16日）狂風有雨的狀況，今日天氣可以說相當舒適，氣溫約 22 度左右，起跑後，曹純玉 率先領跑，謝千鶴 則緊跟在後，行成兩人領先集團，以每圈 82s、83s 的速度前進，約 3:28/km 配速前進。

在賽程進入中段約剩下 12 圈時，曹純玉 身後的 謝千鶴 逐漸掉速，漸漸的被 曹純玉 拉開距離，而 曹純玉 則仍保持相當好的節奏，以約每圈 81s、80s 前進，通過 6k 時，曹純玉 已經將 謝千鶴 拉開約有 12 秒的差距，呈現獨跑狀態最終無懸念，曹純玉 就以 34:01.26 打破大會紀錄，奪下生涯首面全運會金牌！

圖/Hannah

謝千鶴 在中後段每圈掉至約 88s ，但最後重新回穩節奏跑出每圈 85s，最終就以 35:05.48 獲得第二。

第二集團的部分由 陳美彤 領跑，後方則是 蘇鳳婷、游雅君、郭沛靈、陳逸寧、黃郁媃 等五人，一直到第 17 圈，第二集團發生變化，集團瘦身，改由 蘇鳳婷 領跑，後方則是 游雅君、郭沛靈。而 陳美彤、陳逸寧、黃郁媃 則成為了第三集團。

圖/Hannah

隨後不久，郭沛靈 也從第二集團中掉出，僅剩 蘇鳳婷、游雅君 二人來競爭三四名的位置，兩人一路纏鬥至最後一圈，誰也不肯讓誰，就在最後 200 公尺，游雅君 發力進攻，蘇鳳婷 試圖咬住 游雅君，但最終未能成功反超，終場就由 游雅君 以 37:23.34 些微之差擊敗了 蘇鳳婷 的 37:24.40，兩人分別收下第三與第四名。

本場值得關注的部分是，在女子百傑名單當中，陳美彤 以 38:08.75 上升至歷代 39 傑，陳逸寧 則以 38:44.01 上升至歷代 64 傑，而 黃郁媃 則以 38:23.80 首度闖入百傑名單（歷代 50 傑）！

全運會女子萬米前五名：