曹純玉萬米寫下34:01.26 紀錄 奪生涯首面全運會金牌！
圖/轉身
「110 年新北全運會」今天（17）展開田徑賽程，首先登場的女子一萬公尺，現任紀錄保持者 謝千鶴 與前任紀錄 曹純玉 之間的對決，絕對是跑迷們關注的焦點之一！延伸閱讀：【全運會點將】謝千鶴 曹純玉 現/前任紀錄保持者 女子萬米強勢對決
賽況報導
比賽在下午 16:10 鳴槍起跑，有別於昨日（16日）狂風有雨的狀況，今日天氣可以說相當舒適，氣溫約 22 度左右，起跑後，曹純玉 率先領跑，謝千鶴 則緊跟在後，行成兩人領先集團，以每圈 82s、83s 的速度前進，約 3:28/km 配速前進。
在賽程進入中段約剩下 12 圈時，曹純玉 身後的 謝千鶴 逐漸掉速，漸漸的被 曹純玉 拉開距離，而 曹純玉 則仍保持相當好的節奏，以約每圈 81s、80s 前進，通過 6k 時，曹純玉 已經將 謝千鶴 拉開約有 12 秒的差距，呈現獨跑狀態最終無懸念，曹純玉 就以 34:01.26 打破大會紀錄，奪下生涯首面全運會金牌！
圖/Hannah
謝千鶴 在中後段每圈掉至約 88s ，但最後重新回穩節奏跑出每圈 85s，最終就以 35:05.48 獲得第二。
圖/轉身
第二集團的部分由 陳美彤 領跑，後方則是 蘇鳳婷、游雅君、郭沛靈、陳逸寧、黃郁媃 等五人，一直到第 17 圈，第二集團發生變化，集團瘦身，改由 蘇鳳婷 領跑，後方則是 游雅君、郭沛靈。而 陳美彤、陳逸寧、黃郁媃 則成為了第三集團。
圖/Hannah
隨後不久，郭沛靈 也從第二集團中掉出，僅剩 蘇鳳婷、游雅君 二人來競爭三四名的位置，兩人一路纏鬥至最後一圈，誰也不肯讓誰，就在最後 200 公尺，游雅君 發力進攻，蘇鳳婷 試圖咬住 游雅君，但最終未能成功反超，終場就由 游雅君 以 37:23.34 些微之差擊敗了 蘇鳳婷 的 37:24.40，兩人分別收下第三與第四名。
圖/轉身
本場值得關注的部分是，在女子百傑名單當中，陳美彤 以 38:08.75 上升至歷代 39 傑，陳逸寧 則以 38:44.01 上升至歷代 64 傑，而 黃郁媃 則以 38:23.80 首度闖入百傑名單（歷代 50 傑）！
全運會女子萬米前五名：
姓名
代表單位
成績
名次
|曹純玉
|臺北市
|34:01.26
|1（＊破大會紀錄）
|謝千鶴
|臺北市
|35:05.48
|2
|游雅君
|宜蘭縣
|37:23.34
|3
|蘇鳳婷
|臺北市
|37:24.40
|4
|陳美彤
|新竹市
|38:08.75
|5
賽後選手訪問
110 全運會女子萬米項目，由女子馬拉松紀錄保持者、來自臺北市的 #曹純玉 以 34:01.26 破大會成績，拿下冠軍！這場賽事是備戰台北馬的前奏，因此純玉以順其自然的態度來面對這次的萬米，以及接下來的女子五千。－這次拿下銀牌的臺北市 #謝千鶴 表示，在疫情期間打完疫苗後，訓練狀況一直拉不上來，雖然也希望能連霸，但沒有辦法像過往準備全運會一樣扎實，準備期間壓力非常大。「比賽總是有輸有贏，要去面對跟接受。」
千鶴表示接下來還會比五千跟馬拉松，她會盡力完成！－而這次競爭最激烈的莫過於第三名之爭，最後 200 公尺，宜蘭縣的 #游雅君 超越 臺北市的 #蘇鳳婷 拿下第三！雅君表示這次身體狀況沒有很好，因次這次能跑多少就跑多少，最後200公尺只想著要用盡全力跑完。這段期間她很感謝 #許績勝 教練，和身旁親朋好友的鼓勵與支持，不然今天她不會出現在這這裡。接下來她會跑台北馬拉松的半馬項目，也會以突破個人最佳來努力！
責任編輯：Ian
圖片來源：轉身、Hannah
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