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全運會男子萬米大亂鬥 黃祥維 以 31:16.76 擊敗眾好手！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

圖/轉身

「110 年新北全運會」今天（17）展開田徑賽程，緊接著登場的是男子萬米於晚間 19:30 來進行，原先備受矚目的參賽選手 李奇儒 則因將目標放在達標亞運，所以不會出場本次的萬米比賽。

延伸閱讀：【全運會點將】 男子萬米 周庭印 李奇儒 迎戰來勢洶洶新世代

賽況報導

比賽在下午 19:30 鳴槍起跑，相較於下午女子萬米起跑，入夜後的氣溫更低了約只有 20 度左右，起跑後，由 周庭印 領頭以每圈 75s 左右的配速前進，形成長長的一條人龍。

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首圈剛過，不斷有選手跳出來帶領集團前進，直到第 6 圈時，集團才逐漸瘦身，由 吳睿恩 領跑，後方則有 黃祥維周鴻宇何幸航周庭印蔣介文江彥綸楊皓評周賢峰 等人形成 9 人集團。賽程進入中段，何幸航 跳出來領跑，在即將通過 6k 時，周賢峰 先掉出了領先集團，此時第一集團內剩餘 8 人，仍在觀望與纏鬥。此時每圈的配速仍配在 75s、76s 左右。在剩下 7 圈時，黃祥維 跑了出來再將集團的速度提高，何幸航 至此也掉至隊伍後方，此時第一集團剩餘 7 人，蔣介文 展開拿手暴力變速戰術，寶刀未老威力不減當年，集團不斷變化、反覆拉開聚集。

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經過這一連串火砲攻擊，集團逐漸分化，由 周庭印蔣介文黃祥維 三人領先進入最後 2 圈，蔣介文 率先殺出，周庭印黃祥維 則緊咬在後，就在剩下最後一圈時，周庭印 在前 200 公尺開出先是超越 蔣介文 ！黃祥維 咬牙緊跟 周庭印，進入最後 200 公尺，黃祥維 抓準時機開出，終於在最後的彎道超越 周庭印，成功以31:16.76奪下男子萬米金牌。

周庭印 在最後一圈過早發力，在最後 200 公尺，被 黃祥維 超越，最終以 31:18.88 獲得第二。而第三名則是 吳睿恩 在最後殺出以 31:23.55 擊敗了「黑色閃電」蔣介文，  蔣介文 則以 31:26.90 拿下第四名。

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而在本場競爭下，男子萬米百傑榜單也有了新變化，黃祥維 上升至歷代 26 傑、吳睿恩 、周鴻宇、江彥綸 則分別上升至歷代 28 傑、歷代 32 傑及歷代第 34 傑。而 楊皓評、黃華凡、藍凱耀 等三名選手，則是首度入榜，楊皓評 以 37 31:33.21 寫下歷代第 37 傑！黃華凡、藍凱耀 則分別是 85 傑、96 傑。

全運會男子萬米成績：

姓名代表單位成績名次
黃祥維高雄市31:16.761
周庭印新北市31:18.882
吳睿恩臺南市31:23.553
蔣介文臺中市31:26.904
周鴻宇高雄市31:28.855
江彥綸新竹縣31:30.66
楊皓評桃園市31:33.217
何幸航新北市31:58.168
黃華凡花蓮縣32:22.59
藍凱耀新北市32:30.410
周賢峰新竹縣32:33.1
11
魏冠羽臺北市33:06.712
宋昱輝桃園市33:29.913
伍振華高雄市33:44.514
吳家昌金門縣36:32.215
李方辰新竹市DNS16
王子銘基隆市DNF17

賽後選手訪問

在這場男子萬米大亂鬥，直到最後才分出勝負！高雄市 #黃祥維 在最後超越新北市 #周庭印，拿下首面全運會金牌！這次破個人最佳的祥維表示，因為這次場面非常混亂，大家的速度沒有提得太多，因此會選擇出來帶，想將速度提升。「大比賽，遇強則強！」這次祥維第一次遇到蔣介文突然出來衝擊的跑法，對此有些措手不及，但幾次下來就有逐漸抓到感覺，最後摘下金牌。接下來，祥維將以初馬之姿參賽全運會的「馬拉松項目」，沒有跑過這麼大量的祥維先以能完賽為目標，同時也想看看自己能突破到哪！

而這次「印帝」周庭印也是出來領跑幾次，在最後一圈時更開出，直到最後 200m 被祥維超過。庭印表示全運會還是希望能連霸，但今天已經盡力了，雖然前面還算輕鬆，但這次因為疫情訓練量沒那麼足，速耐力沒練那麽好，庭印笑說，加上自己三十幾歲了，恢復較慢，和前年比差滿多的。接下來還會出賽三千障礙與五千項目，庭印笑說應該都會遇到強勁對手，但就是盡力去跑；而年底也將參加 #台北馬拉松 全馬項目，雖然要創最佳有點難，但會盡力跑的！

責任編輯：Ian

圖片來源：轉身

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