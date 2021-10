羅維銘 3100英里的約定 - DAY 41 - 2614.4英里

再過一兩天我們就要迎接本屆賽事冠軍的誕生了,不過,「冠軍」,是否只屬於跑得最快的那一個人,在賽事創辦人Sri Chinmoy的眼中,有充滿智慧的見解,讓我們一起來聽聽看他是怎麼說的。

冠軍,是那些贏得所有比賽的人。

冠軍,是那些參加所有比賽的人。

冠軍,是那些不在意比賽結果的人,不論他身處在賽道上的什麼位置,他奔跑,只是為了得到喜悅,也把喜悅,分享給欣賞他跑步的人。

冠軍,是那些突破自我紀錄的人。

冠軍,是那些能夠堅持自我標準的人。

冠軍,是那些當肉體無法堅持自我標準,但內心依舊保持喜樂的人。

冠軍,是那些不論輸贏都能保持平常心的人。

冠軍,是那些當他從跑步生涯退役時會感到幸福與快樂的人。

冠軍,是那些渴望實現他的夢想的人。

冠軍,是那些順從內心的領航員去引導自己朝實現夢想奔跑的人。

冠軍中的冠軍,是那些讓自己的內在生命成為追求卓越的願景,同時讓自己的外在生命成為通向完美的途徑的人。

-- Sri Chinmoy 《The outer running and the inner running, Chapter 3》