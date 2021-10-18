羅維銘 3100英里的約定 - DAY 41 - 2614.4英里
再過一兩天我們就要迎接本屆賽事冠軍的誕生了，不過，「冠軍」，是否只屬於跑得最快的那一個人，在賽事創辦人Sri Chinmoy的眼中，有充滿智慧的見解，讓我們一起來聽聽看他是怎麼說的。
"A Great Champion"
冠軍，是那些贏得所有比賽的人。
冠軍，是那些參加所有比賽的人。
冠軍，是那些不在意比賽結果的人，不論他身處在賽道上的什麼位置，他奔跑，只是為了得到喜悅，也把喜悅，分享給欣賞他跑步的人。
冠軍，是那些突破自我紀錄的人。
冠軍，是那些能夠堅持自我標準的人。
冠軍，是那些當肉體無法堅持自我標準，但內心依舊保持喜樂的人。
冠軍，是那些不論輸贏都能保持平常心的人。
冠軍，是那些當他從跑步生涯退役時會感到幸福與快樂的人。
冠軍，是那些渴望實現他的夢想的人。
冠軍，是那些順從內心的領航員去引導自己朝實現夢想奔跑的人。
冠軍中的冠軍，是那些讓自己的內在生命成為追求卓越的願景，同時讓自己的外在生命成為通向完美的途徑的人。
-- Sri Chinmoy 《The outer running and the inner running, Chapter 3》
羅維銘很開心看到中央社的報導放上了他與Vasu並肩跑步的照片
第四十一日的賽程，七位選手的單日成績如下：
1. Andrea Marcato 74英里 (119.2 km)
2. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)
3. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)
4. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)
5. Stutisheel Lebedev 58.7英里 (94.5 km)
6. Vasu Duzhiy 53.7英里 (86.5 km)
7. Ananda-Lahari Zuscin 46.6英里 (75 km)
截至第四十一日，七位選手的總成績如下：
1. Andrea Marcato 2949.2英里 (4746.3 km)
2. 羅維銘 2614.4英里 (4207.6 km)
3. Vasu Duzhiy 2559英里 (4118.3 km)
4. Harita Davies 2503.6英里 (4029.1 km)
5. Takasumi Senoo 2446英里 (3936.4 km)
6. Stutisheel Lebedev 2362.5英里 (3802.2 km)
7. Ananda-Lahari Zuscin 2256.1英里 (3630.8 km)
特別感謝主辦大會提供圖文資訊
Photo and Video by Perfection-Journey
大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/
大會部落格 https://perfectionjourney.org/
大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/
自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R
賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba
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