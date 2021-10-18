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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 42 - 2677英里

運動筆記 / 曾令明

第一名的Andrea在今天達到3023.8英里，也就是說，如果明天他可以跑完76.2英里（122公里），那他就可以在第43天奪冠！單日76.2英里對他來說是一個很緊繃的距離，他絕對有達到的實力，但也可能就差一點點無法完成。我們明天拭目以待！

羅維銘今天也「剛好」達標100公里以上，傍晚開始的大雨有點打亂原本的計畫，連續第42天的百K一度看似有點危險，但他夜晚持續在大雨中奮戰，終於還是能夠趕上進度！

周末的白天有許多僑胞到現場為羅維銘加油，他也有關注網路上各平台的訊息，來自家鄉台灣的關心與祝福他都收到了，他最想說的，無非就是「感恩」兩個字。

羅維銘用粉筆在地上畫出「感恩」二字

第四十二日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　74.6英里　(120.1 km)

2. Vasu Duzhiy　62.5英里　(100.6 km)

3. 羅維銘　62.5英里　(100.6 km)

4. Harita Davies　60.3英里　(97.1 km)

5. Takasumi Senoo　60.3英里　(97.1 km)

6. Stutisheel Lebedev　59.8英里　(96.2 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　46.6英里　(75 km)

截至第四十二日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　3023.8英里　(4866.4 km)

2. 羅維銘　2677英里　(4308.2 km)

3. Vasu Duzhiy　2621.6英里　(4219 km)

4. Harita Davies　2563.9英里　(4126.3 km)

5. Takasumi Senoo　2506.3英里　(4033.6 km)

6. Stutisheel Lebedev　2422.4英里　(3898.4 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　2302.7英里　(3705.9 km)

特別感謝主辦大會、旅美跑者Rob Wu提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Rob Wu

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

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