羅維銘3100英里的約定 DAY 40 - 2551.3英里

比賽進入到第四十天了，羅維銘又完跑了一次115圈。

雖然筆者從一開始就對他完賽很有信心，但我並沒有想到，我能夠報導「羅維銘連續四十天跑步超過一百公里」。跑步過程每天有一些起伏是很正常的，狀態好能多跑一點，狀態差就少跑一點，但羅維銘賽前宣示的「紀律」，對於一位首度參賽者，竟然能夠如此完美的執行，這是要多麼堅韌的意志和對自己身體的充分了解！比起他破了多少紀錄，我更加對這一點佩服的五體投地。

讓我們一起為迎接羅維銘勝利的日子倒數吧！第四十日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 74英里 (119.2 km)

2. Vasu Duzhiy 64.2英里 (103.3 km)

3. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)

4. Harita Davies 59.2英里 (95.3 km)

5. Takasumi Senoo 57.6英里 (92.7 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 48.2英里 (77.7 km)

7. Stutisheel Lebedev 34.5英里 (55.6 km)

截至第四十日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2875.1英里 (4627.1 km)

2. 羅維銘 2551.3英里 (4106 km)

3. Vasu Duzhiy 2505.2英里 (4031.8 km)

4. Harita Davies 2443.2英里 (3932 km)

5. Takasumi Senoo 2385英里 (3838.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 2303.8英里 (3707.7 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2209.4英里 (3555.7 km)

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