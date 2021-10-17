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路跑／天橋下的美少女 旗袍女團來襲

運動筆記 / ChenLe Wang

突然而來的疫情打亂了所有跑者的計畫。上半年的天橋下的美少女系列一直無法有續集。福和橋下美少女 

隨著疫情趨緩，及線上環台賽的激情。(以下為妹子陪跑團全紀錄)「痛，並快樂著」~~致，用汗水寫日記的2021年夏天＃2021運筆線上環台賽心得【留下什麼，我們就變成什麼樣的跑者】＃2021運筆線上環台賽心得2021 妹子陪跑團環台賽當賽事逐漸恢復，跑者們的心蠢蠢欲動，實體的團練呼聲愈來越強。隨著團員的起鬨，一個想法逐漸形成。何不辦一場旗袍跑活動? 除了糾集有興趣的跑者外，也可交流旗袍選取心得。當然年初台新馬給了一個起頭。2021台新女子馬，旗袍女團來襲全紀錄！

本來周六迎來入秋後第一個東北季風，剛好天空作美，一個舒爽宜人的大好天氣，福和橋下一早就人潮滿滿。這次參加的跑友也多是第一次解鎖，興奮之情不言可喻。許多跑友遠從桃園新竹上來，一早大家彼此介紹換裝完先試拍一張。

跑友們換上美美的旗袍，畫面美不勝收。天氣極好，大家心情好不美麗。(專業舉旗手滿分)

大伙吱吱喳喳，忙著拍照，基本上是完全失控。

疫情期間大家好久不見，好溫馨的畫面。

巧遇魁哥，魁哥如明星般的人型立牌。

又一次森跑服裝合體。

好不容易終於出發了。

整個河濱都戀愛了。(感謝江奕緯 大哥美拍)

背景一樣美不勝收。

巧遇劉總。

當然試跑只是確定旗袍合身及舒適性。距離跟速度是其次。美拍才是重點。

魁哥高抬腿。

當然男士們偷偷的忙著自肥。

這一張是天下男人的夢想。

當然....

當然要幫眾美女留下美麗倩影。

其實女跑者有這令人羨慕的身材，是不是很適合旗袍呢? 你心動了嗎?開心的除了跳耀外，不知為何玩起啦啦隊隊形。

好不容易走過艱難的疫情，在舒緩的片刻，讓我們重拾心中的美好。重新連繫起彼此的溫暖，在這秋高氣爽的清晨，再一次地留下美麗的回憶。

一個涼爽河濱的日常，

留下連續時空的瞬間，
印記化為心裡的燦爛，願你我共創美好回憶，妹子陪跑團為妳加油。

#妹子陪跑團#天橋下的美少女系列

環台賽 啦啦隊

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