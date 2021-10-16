羅維銘 3100英里的約定 - DAY 39 - 2488.2英里

第39天，羅維銘在晚間9點31分17秒達成4000公里紀錄，對於完成賽事，只剩下最後不到1000公里的距離了！

4000公里踩線

登錄4000公里認證成績 38天又15小時31分17秒

第39天羅維銘完成里程表

賽道總監向羅維銘祝賀恭喜羅維銘的超馬新紀錄再下一城！

台灣魂！

第三十九日的賽程，七位選手的單日成績如下：1. Andrea Marcato 74英里 (119.2 km)2. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)3. Ananda-Lahari Zuscin 63.1英里 (101.5 km)4. Vasu Duzhiy 62.5英里 (100.6 km)5. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)6. Takasumi Senoo 60.3英里 (97.1 km)7. Stutisheel Lebedev 34.5英里 (55.6 km) 截至第三十九日，七位選手的總成績如下：1. Andrea Marcato 2801英里 (4507.8 km)2. 羅維銘 2488.2英里 (4004.4 km)3. Vasu Duzhiy 2441英里 (3928.5 km)4. Harita Davies 2383.9英里 (3836.6 km)5. Takasumi Senoo 2327.4英里 (3745.6 km)6. Stutisheel Lebedev 2269.2英里 (3652 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 2161.1英里 (3478 km)特別感謝主辦大會、紐約百駿跑團團長Renny提供圖文資訊Photo and Video by Perfection-Journey / Renny Shih大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/大會部落格https://perfectionjourney.org/大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba