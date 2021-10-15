芝加哥馬拉松／39 年的「愛情長跑」 老夫老妻攜手完成第 100 馬

這對夫婦表示，一起跑完 100 場馬拉松意味著，你知道你的伴侶什麼時候需要自己跑、什麼時候需要你的支持（圖片來源：TODAY）

「當我想到這一點時，我會想『我的天啊！』，我不敢相信我們正在參加我們的第 100 場馬拉松。」週日（10/10）的芝加哥馬拉松，一對夫妻在終點親吻合照，他們很高興能在家鄉芝加哥完成他們馬拉松的里程碑－－這是他們的第 100 場馬拉松。

因跑步相戀

39 年前，Linda Ballard 每天在芝加哥的麥金來公園（McKinley Park）跑步，她總是在差不多時間遇到一名男跑者，不久後她將知道他是 James "Jim" Ballard 。「我會跑這一條路，Jim 會跑另一條路，」61 歲的 Linda 回憶道，「然後我們開始一起跑。」他們相遇、相戀，並在 1982 年結婚，現育有一女。當時的他們可能沒想過，日後他們將會一起跑 100 場馬拉松。

Linda（右）和 Jim Ballard（左）因為在同一個時間與地點跑步相遇，進而開始了他們的「愛情長跑」！（圖片來源：TODAY）

第 1 場到第 100 場馬拉松

他們的第一場一起完成的馬拉松是 1981 年的芝加哥馬拉松，此後他們開始到鄰近的州旅行跑馬。隨後因為Linda 在航空業工作，全家人搬到了亞利桑那州，使他們更方便飛往美國各州以及世界各地去跑馬。「去西海岸和其他地方變得更容易，」Linda 說道，「我們去了不同的州，去做不同的事情，這是很棒的事，因為你可以見到很多你從沒去過的州。」這對夫妻已經在美國 40 個州和不同國家如冰島、愛爾蘭、希臘等地跑過馬拉松，雖然他們時常一起跑，但他們也學會了想獨跑的時候。

Jim Ballard 的最佳成績是 3 小時 30 分，而 Linda 最快時間是 3 小時 40 分。這場芝加哥馬拉松，是他們攜手完成的第 100 場馬拉松，他們為此感到興奮，不過他們的目標還沒達成，因為他們想要跑遍 50 個州的馬拉松！「我們致力於體驗與享受我們所做的一切，我們不希望進出某個地方只為了完成。」Linda 說道。

曾經有過一些賽事，他們其中一人無法跑，像在迪士尼馬拉松 Jim Ballard 就因為病得太嚴重而無法完成，他仍然在終點線為他的妻子加油。他們各自都有訓練的跑團，但他們有時也會和對方一起跑，他們相信跑步能鞏固彼此的情感。「你知道你能夠度過任何事情，」Linda 說道，「這就好像在忙碌的一天，花點時間聊天，然後在跑步時一起開懷大笑。」現在已經 70 歲的 Jim 沒有服用任何藥，身體非常硬朗。不過，跑步的好處不只在於維持身體健康。「你發現原來你比你想像的更堅強，你可以做任何事，這不只是關於身體的跑步，更多的是心理層面的東西。」Linda 說道。接下來，他們將會繼續跑完 50 個州的馬拉松，相信他們會繼續「愛情長跑」下去的！

完成第 100 場馬拉松後，他們將會繼續跑完 50 個州的馬拉松，他們的「愛情長跑」故事未完待續（圖片來源：TODAY）

參考資料：TODAY

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