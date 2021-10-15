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訓練心得／心心相印 歡慶國慶日．雙腳畫雙心

運動筆記 / 張小毅

路線圖參考如下，因為是從樹林家裡跑去，實際里程要減6公里，雙愛心里程應為82公里。也奉上這次跑完的路線檔：https://reurl.cc/emLAox，提供給想要去解鎖的跑友。

參與成員：玟芳、雯雯、小卿、祿哥、小恭、阿輝、小邱繼昨日跑完近百K的疲勞，連假第二天繼續早起，3點天尚未亮就起床，勿勿盥洗著裝後，3點45分出門便從家裡跑到雙愛心的集合點—捷運丹鳳站。看大家都準時出現，於是我們就先從大愛心的底部開始起跑。

可能是因為昨日的疲勞影響或連二日睡眠不足，一開始的起跑非常不順，前面小恭、祿哥的配速讓我有些跟不上，直到跑到關渡大橋照到日出後，頭腦才開始有點醒了，每次這時間跑到這裡風景都很棒，也有很多攝影師在拍日出。

關渡橋後開始畫小愛心

上觀音山時體力不足，只能壓低心率小碎步跑上去，上坡一條蟲，下坡一條龍，很快的就來到我最愛的下坡，順順推進幫大家拍拍美照，很快的就完成小愛心。

回到關渡繼續畫大愛心

這時太陽漸漸嶄露出他的實力，看著當時的溫度來到34度，這時才10點還不是最熱的時候，颱風要來前似乎將週遭水氣都吸走，大家的配速掉了不少，只能縮短補給距離，多補充水分來應對，就在便利商店補給時，看到小邱騎著小U突然的現身，追上我們要加入一起跑。有了小邱的加入，之後我就輕鬆許多了，因為這條路線他上回有跑過一次，而且目前體力充足，我也不用分心看圖找路，專心跑步、聊天、欣賞風景拍照，心情頓時輕鬆許多。這時來到八里(BALI)地標及今天的愛之船，雙愛心主題必拍景點。

11點半時，雯雯有些撞牆，說是肚子很不舒服也想吐，要我們先跑不用管他了，看看週遭非常荒涼，也沒公車站牌、小U可以徹退。我推測她可能沿路冰涼飲料喝太多，有些人腸胃一直灌冰飲料比較容易不舒服，就跟他說等會上山我們說好都用走的，之後有店家再喝喝熱湯，也許就會好了。也讓前方隊友瞭解她的狀況，讓大家能配合及多鼓勵她，這時的里程剛超過一半，我覺得只要趕緊將狀態調整好，走上山再順跑下山，接近完成雙心，大家就一定能撐完了。

走了4、5公里的上坡，剛好接近中午肌腸路路，小邱說山上有間小7可以吃飯，我們滿心期待心中想著等會要吃的山珍海味，終於在一條右轉的小路上，找到了一間很隱祕的小7，裡面竟然就2台販賣機，而且假日還不營業，這真是本日最崩潰的事了！

所有最好的事物總是從最壞開始，跑到了山下，終於看到一間雨刷妹檳榔攤小吃店，剛好遇到他們第一天營業，說現場的buffet隨便吃通通都不用錢，又餓又渴時來到這裡如同在沙漠中快渴死發現綠洲一樣。在吃飽喝足後，我們一群人便和他們道別，繼續上路了。隨後又爬了好幾座小山及熱的要死的海岸，身上已曬出許多鹽的結晶。

娘子快跟牛魔王出來看有一群傻B在大熱天跑步

隨著時間一分一秒的過去，終於太陽公公要打卡下班了，威力減弱後就好跑很多，順順把後續里程推完，在天黑6點前完成。

謝謝大家整路的打油打氣及陪伴，謝謝老天給了一個好天氣，讓我們能看到許多漂亮風景！完成了留下美好回憶就是開心！

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