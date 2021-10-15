羅維銘 3100英里的約定 - DAY 38 - 2425.1英里

第38天起跑

羅維銘今天穿著新的藍白色New Balance FuelCell Rebel v2跑鞋起跑，經過三天的妥善處理，他的足部裂傷已經得到相當程度的恢復。

面對生理心理都已經接近極限的挑戰，只能時刻提醒自己回到跑步的初心。

羅維銘被暱稱為「驖彈子」的原因，就是他經常在跑步時以雙手轉動鐵球，有助於他專注及調整呼吸的吐納跑法。

中午時分羅維銘已經可以換回ｙ拖正常跑步，接下來的賽程他會以跑鞋、ｙ拖交替換穿的方式進行。ｙ拖還是能較有效避免足部腫脹壓迫的問題，而在夜間，由於人行道某些路段照明比較不足，跑了一天到晚上又是精神更疲憊的時候，為了避免注意力一個閃失在人行道不平的地方扭到腳，他就會換上跑鞋來應對。

換回ｙ拖 再現他的輕盈跑姿

今天又有一個特殊紀錄誕生，那就是領先者Andrea Marcato在下午5點03分05秒達到「2700英里」的里程碑。為什麼會有2700英里這個看似有點奇怪的數字的里程碑呢？那是因為「自我超越賽」在1996年首度舉行的時候，認證距離其實是2700英里，後來才提高標準到3100英里（如同昨天羅維銘的訪問所說，3100英里這個距離，不可能用走的完成），所以日後大會保有2700英里的紀錄，做為選手挑戰的一個階段性里程碑。

Andrea Marcato的2700英里完成時間，已經進入史上第四位。

2700英里世界紀錄的前五名分別是：

1. Ashprihanal Aalto (芬蘭) -- 35天又3小時34分45秒 (2015年)

2. Madhupran Wolfgang Schwerk (德國) -- 35天又14小時1分21秒 (2006年)

3. Galya V Balatskyy (烏克蘭) -- 37天又8小時9分47秒 (2015年)

4. Andrea Marcato (義大利) -- 37天又11小時3分5秒 (2021年)

5. Grahak Cunningham (澳大利亞) -- 37天又15小時9分55秒 (2012年)

第三十八日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 74英里 (119.2 km)

2. Vasu Duzhiy 66.4英里 (106.8 km)

3. Stutisheel Lebedev 65.3英里 (105.1 km)

4. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)

5. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)

6. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 46英里 (74.1 km)

截至第三十八日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2726.9英里 (4388.6 km)

2. 羅維銘 2425.1英里 (3902.8 km)

3. Vasu Duzhiy 2378.4英里 (3827.8 km)

4. Harita Davies 2323.6英里 (3739.5 km)

5. Takasumi Senoo 2267英里 (3648.5 km)

6. Stutisheel Lebedev 2234.7英里 (3596.4 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2098英里 (3376.5 km)

特別感謝主辦大會、旅美跑友許文山提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Vincent Hsu

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