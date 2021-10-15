2021行走竹東˙小鎮運動會 活動開報囉！
「2021行走竹東˙小鎮運動會」10/14活動開始報名 。「2021行走竹東˙小鎮運動會」，將在11月20日(星期六)號召竹東鎮民及各地參加者到頭前溪生態河濱公園參與路跑及健走活動。本次活動規劃為競賽組(10km、3km)及休閒組(3km)，總人數為1,800名，希望鎮民全家大小、老老少少一起來報名，共下來運動，展現竹東鎮民的活力、朝氣與熱情。參與本次「2021行走竹東˙小鎮運動會」還可以獲得物超所值的完賽紀念品「陶瓷吸水杯墊、運動毛巾、餐盒及成績證書」。競賽組(10km、3km)組結合晶片計時技術，紀錄跑步時間，參加者還可以在活動結束後到活動網站下載加框、照片的電子證書。
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活動報名網址：https://lohasnet.tw/Zhudong2021/
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