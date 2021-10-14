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人字拖跑紐約5000公里超馬 台灣好手羅維銘暫居第2

中央社 / 台北14日電
台灣超馬好手羅維銘。 羅維銘臉書
台灣超馬好手羅維銘。 羅維銘臉書

台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、目標5000公里的超馬挑戰賽，迄今他已完成4004.4公里，已進入最後1000公里的階段，不可思議的是，超過一半賽程他是穿著人字拖跑，而且總成績目前暫居第2。

這項在美國紐約舉辦的超馬挑戰賽，今年已邁入第25年，所有參賽選手要在52天內完成3100英里（約4989公里）的賽程，意味著每天平均得完成59.6英里（約95.9公里），等於每天至少要跑2趟全程馬拉松以上。每天比賽時間是從早上6時至深夜12時，不過參賽者可依自身狀況決定調整與休息。

這項比賽需在限時內跑完3100英里，因此又被稱為「3100英里的約定」，而來自台灣的羅維銘，號稱「亞洲最會跑的男人」，也是亞洲唯一的參賽者，截至今天為止，他在這項比賽已跑了39天，總距離突破4000公里，暫居所有選手第2；有趣的是，他在比賽前半段曾是穿著夾腳拖（俗稱人字拖）比賽。

事實上，這不是羅維銘第1次穿著人字拖跑超馬，2014年他在紐約參加10日超馬賽事時，就曾穿著人字拖應戰。

今年的「3100英里的約定」，羅維銘在賽事開始時就是穿著人字拖，他的特殊裝備也引來大會注意，比賽前賽會總監得知羅維銘打算穿著人字拖應戰時，他還認為是玩笑話。

不過當羅維銘穿著人字拖跑完超過一半以上的賽程時，所有人都傻眼，後來其他國家跑者跑到雙腳都腫了，也有樣學樣、學他穿起人字拖比賽。

距離比賽結束還有13天，羅維銘還剩下約985公里的賽程，只要他維持目前配速，將可望以第2名成績完成這項艱難的3100英里大挑戰。

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