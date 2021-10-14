倫敦馬拉松／為了幫助老婆完成初馬 竟複製號碼布一起跑！

丈夫 Piotr 為了陪妻子 Monika Czarnecka 一起完成倫敦馬拉松，竟然複製了妻子的號碼布，並帶在身上與之共跑（圖片來源：Daily Mail Online）

在倫敦馬拉松的終點處，有一對夫妻開心地相擁，然而定睛一看，他們身上的別的號碼布竟然是一樣的數字，這也引發了主辦單位的調查。原來，41 歲的 Monika Czarnecka 與大她一歲的丈夫 Piotr 一起完成了這場馬拉松，但實際上只有妻子報名，丈夫為了陪老婆一起跑，竟然複製了號碼布並帶在身上跑。

他們的共跑照片被眼尖的跑友發現並舉報，一名倫敦馬的發言人證實，「我們發現兩個跑者帶著相同號碼布的照片，並展開了調查。我們對參賽者作弊或偽造號碼布的事情嚴正以待。」這對夫妻最初在 Strava 跑步應用程式上記錄了他們的馬拉松時間，後來他們將其刪除。一位憤怒的網友在 Twitter 寫道，「當我提到這張照片和其他所有照片，並建議她應該要歸還獎牌時，她突然在 Strava 上非常膽怯。」另一位一直無法參加倫敦馬的跑友表示，「我在 9 年裡被拒絕了 9 次，這種事情令人非常沮喪。明年是我最後的機會，我已經不抱任何希望。」

這對夫妻最初在 Strava 跑步應用程式上記錄了他們的馬拉松時間，後來將其刪除（圖片來源：Daily Mail Online）

上週日共有超過 80,000 人參加這場盛會，來自波蘭的 Czarnecka 最後以 4:40:58、總排名第 21,697 的成績完賽。而 Czarnecka 強忍著眼淚，抽泣地說道，「我真的為我們做的事感到很抱歉，並且不希望造成任何傷害。想到讓那些在一旁加油、鼓掌使我能夠完賽的人們感到失望，就讓我心痛。」Czarnecka 繼續說道，「這是我的第一場馬拉松，我需要 Piotr 的支持，因為我很擔心我沒有辦法完成它。」

參加初馬的 Czarnecka（右）強忍著眼淚表示，為自己所做的事感到很抱歉，並且不希望造成任何傷害（圖片來源：Daily Mail Online）

丈夫 Piotr 則表示，「這全是我的主意，我該負全部的責任，我知道這是錯的也深深感到抱歉，但我所做的就是為了支持我的妻子。」Piotr 承認他當時錯過了報名，因此沒辦法在倫敦馬上有一席之地，因而走上這一途。然而，Czarnecka 透露，他們現在被網友充滿仇恨的言論所淹沒。「我們再也不會再這樣做，這就好像一個動用私刑的暴徒要抓出我們，這太可怕了，毀了我的生活。我只希望這一切能很快地被遺忘。」「當我完成馬拉松時，我感到非常快樂，我不敢相信我完成了！也許我希望 Piotr 陪在我身旁是很自私的，但我真的很想與他分享這一刻。我真的很抱歉這一切的發生。」

丈夫 Piotr（左）表示自己因為錯過報名時間而想到這個主意，他認為自己該負起全部的責任（圖片來源：Daily Mail Online）

跑過 20 場馬拉松、平均一場 3 小時 30 分的 Piotr 說明，「我並沒有拿獎牌，我只是在那裡支持 Monika，這場賽事對我來說就像是在散步，因為我的馬拉松時間更快一些。」Piotr 繼續補充，「過去，我跑過兩場倫敦馬拉松，所以這一場賽事與比賽無關，這一切關乎我的妻子。但人們表現得好像我們犯了嚴重的罪型，對待我們比那些因為使用禁藥被抓的運動員還糟。」「Monika 沒有作弊，她並沒有取代任何人的位置，並且是真正地跑了一場比賽，是我做錯了，這全是我的主意，但這是出於善意。」這對夫婦表示，他們認真地在考慮是否未來還要參加賽事，但現在似乎是有些困難。

在台灣也發生過代跑事件，有些可能是原來報名的人有事無法參加，就轉讓給就想要跑的人；比較嚴重的，是代跑結果還上凸台（下場是直接被公審）......雖然這次的號碼布偽造事件，源自於丈夫想要幫助妻子完成初馬，但這樣的欺騙行為，讓原先應該是充滿成就感的初馬，蒙上了一層陰影。大家在做任何事前真的要三思啊！你怎麼看呢？也歡迎在底下跟我分享你的看法喔～

參考資料：Daily Mail Online

＊賽事規則，還是要好好遵守！