田中馬十周年轉線上跑 三大主軸11月重磅登場

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」(以下簡稱田中馬),今年改為線上跑活動,將於整個11月熱情開跑,賽事總監蔡弘誠受訪時,透露當初賽事轉型的心路歷程,同時強調這次有三大主軸,分別是「遊戲化」、「IP商品」、「公益性」,呼籲全民一起運動跑起來。

今年田中馬十周年轉為線上跑,引發了許多討論,蔡弘誠表示,馬拉松賽事往往每年一辦完就要開始準備隔年的籌備,但今年5月的疫情爆發,打亂了田中馬的十周年計畫,當時也曾想過停辦,但同時也認為普遍賽事舉辦方,目前仍大多把線上跑當成是「實體賽事的替代方案」,田中馬十周年的當下,腦海中浮現英國前首相邱吉爾曾說:「不要浪費好危機(Never let a good crisis go to waste) !」「所以我們團隊一致決定,認真做出一場絕無僅有、前無古人的線上跑活動,在任何地方及讓所有人都能參與的線上馬拉松。」

▲田中馬主會場的網頁有許多巧思,如點擊秧苗會出現跑者的姓名。

這次的田中馬線上跑,網頁設計有滿滿的「遊戲化」,包含田中馬吉祥物「阿草」帶頭領跑的畫面,高鐵通過彰化田中的動畫、讓鐵粉跑者看了有會心一笑的樹下奉茶、點擊種植稻米會冒出跑者姓名的驚喜感,以及每跑40公里,富邦就用跑者名義種下一棵樹等,諸多細節都可以看得出來,田中馬賽會對於「線上跑」的用心,以及希望做出一場截然不同的賽事。

▲田中馬這次在商品做了很多巧思,企圖改變一般大眾對於路跑賽事商品的「贈品」認知。

IP商品方面,田中馬這次也企圖改變一般大眾對於路跑賽事商品製作成本低廉的「贈品」認知,如十周年紀念衣T-Shirt使用環保咖啡紗跟義大利熱昇華墨水製作全彩噴圖;裝衣袋使用不織布袋,製作成可裝A4紙的大小,同時還可寫上名字;經典款紀念外套也同樣使用熱昇華印製而成;就連獎牌都別出心裁,設計成可以拍照打卡的樣式;澎派完賽禮包更是一次給跑者9種專屬好禮,希望跑者能真切感受到田中鄉親「9澎派」的心意。

▲跑者每跑40公里,富邦就會在台灣的海口海岸地種一棵樹,跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號,並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程。

田中馬這次除了與長年推動職護健康的H2U永悅健康建立健康指引的合作外,也希望賽事能兼顧環保公益,包括與三光米跟富邦銀行推出「跑步捐米」活動,並參加富邦「跑護台灣」的Run for Green活動,「跑步捐米」是當跑者的總累積里程達4000公里時,大會就將捐出4000台斤的米,「跑護台灣」是跑者每跑40公里,富邦就會在台灣的海口海岸地種一棵樹,跑者可自行選擇種樹地點及樹木編號,並能透過線上服務平台看到這棵樹的成長過程,在路跑強調健康之餘,更是做了一場非常棒的環保減碳教育推廣。

▲蔡弘誠總監邀請大家一起在線上跑起來。

針對今年田中馬十周年的報名,蔡弘誠透露,今年田中馬線上馬的參與門檻很低,就算不是專業跑者也能輕鬆參與,採不需報名且不需費用的方式,參加者可以透過MapMyRun去做數據串聯,也可將跑步App的數據截圖,上傳至田中馬的主會場網頁,邀請全台灣的民眾在後疫情時代,能夠重新走出戶外,讓身心更加健康。田中馬歷年來都被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」,每屆的賽事名額都迅速秒殺,在「運動筆記」網站的評價,皆有 4.5 分以上的水準,為國內跑者評比十大優質賽事之一,被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事,稱為「最具台灣特色的馬拉松」也不為過。