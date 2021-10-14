倫敦馬拉松／跑者身穿 F1 全套裝備完賽 創下吉尼斯世界紀錄

圖/Aston Martin Cognizant F1 Team

我們都知道一套舒適的跑鞋、合適的服裝對於跑者來說有多重要，在台灣也有許多跑者則嘗試挑戰「變裝」，有的扮成舒跑、有的則扮成西裝筆挺的上班族，然而你有想過有人扮成賽車手來參加比賽嗎？

這三位可以說是台灣跑者家喻戶曉的三位大神級變裝跑者 圖/運動筆記、舒跑哥

全套的防火賽車服、手套、內衣、賽車皮靴、安全帽⋯⋯光是看到這樣一套，別說跑馬拉松了，光看我的體溫已經要達到燃點了🔥

圖/George Crawford

然而，F1 軟件開發人員 George Crawford 卻並不這麼想，他真的完成了這項壯舉！他穿著通過 FIA 認證的全套 Aston Martin 車隊車衣， 並且戴上了 F1車手 Lance Stroll 所使用的安全帽，並且以 3 小時 58 分鐘的成績成功完賽，同時，他還為心理健康慈善機構 Mind 募集到了 5,000 美元。

George 的初衷其實是：在過去的 18 個月裡，新冠病毒無疑給人們的生活造成了嚴重的破壞，無數的人們正在努力應對壓力、擔憂、與健康的影響，在這個艱難的時刻，有心理健康問題的人，也面對著這些額外的挑戰。Mind 心理慈善機構不僅向這些人提供服務，更隨時隨地的能提供幫助。是時候輪到我來回饋了。

其實已經有不少跑者登上了吉尼斯世界紀錄了，其中包括 Julian Rendall 以 2:51:45 寫下穿著「睡衣」男子最快馬拉松紀錄，Peter Butler-Jones 則是以穿著威靈頓靴馬拉松最快的新紀錄，而 Sarah Dudgeon 、Max Livingstone-Learmonth 則是以 3:17:12 寫下兩人變裝（臘腸狗）最快紀錄。

圖/Twitter

再成功完成這項挑戰後，George Crawford 脫下了靴子，並且模仿了澳洲 F1 車手 Daniel Ricciardo 的標誌性慶祝方式：用鞋子裝香檳喝。但用你剛跑完 42.195 公里的鞋子喝飲料，我想就正如 George 所說的：這增加了一些風味（笑）

This one might even be too much for @danielricciardo...



Anyone for a marathon shoey? 🙈 pic.twitter.com/BBWxY3Xflo — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2021

責任編輯：Ian

新聞來源：Aston Martin Cognizant F1 Team

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