倫敦馬拉松／跑者身穿 F1 全套裝備完賽 創下吉尼斯世界紀錄

我們都知道一套舒適的跑鞋、合適的服裝對於跑者來說有多重要,在台灣也有許多跑者則嘗試挑戰「變裝」,有的扮成舒跑、有的則扮成西裝筆挺的上班族,然而你有想過有人扮成賽車手來參加比賽嗎?

全套的防火賽車服、手套、內衣、賽車皮靴、安全帽⋯⋯光是看到這樣一套,別說跑馬拉松了,光看我的體溫已經要達到燃點了🔥

然而,F1 軟件開發人員 George Crawford 卻並不這麼想,他真的完成了這項壯舉!他穿著通過 FIA 認證的全套 Aston Martin 車隊車衣, 並且戴上了 F1車手 Lance Stroll 所使用的安全帽,並且以 3 小時 58 分鐘的成績成功完賽,同時,他還為心理健康慈善機構 Mind 募集到了 5,000 美元。

George 的初衷其實是:在過去的 18 個月裡,新冠病毒無疑給人們的生活造成了嚴重的破壞,無數的人們正在努力應對壓力、擔憂、與健康的影響,在這個艱難的時刻,有心理健康問題的人,也面對著這些額外的挑戰。Mind 心理慈善機構不僅向這些人提供服務,更隨時隨地的能提供幫助。是時候輪到我來回饋了。

其實已經有不少跑者登上了吉尼斯世界紀錄了,其中包括 Julian Rendall 以 2:51:45 寫下穿著「睡衣」男子最快馬拉松紀錄,Peter Butler-Jones 則是以穿著威靈頓靴馬拉松最快的新紀錄,而 Sarah Dudgeon 、Max Livingstone-Learmonth 則是以 3:17:12 寫下兩人變裝(臘腸狗)最快紀錄。

再成功完成這項挑戰後,George Crawford 脫下了靴子,並且模仿了澳洲 F1 車手 Daniel Ricciardo 的標誌性慶祝方式:用鞋子裝香檳喝。但用你剛跑完 42.195 公里的鞋子喝飲料,我想就正如 George 所說的:這增加了一些風味(笑)

This one might even be too much for @danielricciardo...



Anyone for a marathon shoey? 🙈 pic.twitter.com/BBWxY3Xflo