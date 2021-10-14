女子 10 公里道路賽世界紀錄保持者，肯亞的 Agnes Tirop 被發現死於她在伊滕 （ Iten） 的家中，年僅 25 歲。伊滕位於肯亞西部的 Elgeyo Marakwet 縣，是世界著名的長跑運動員的訓練中心。Tirop 是兩屆世界田徑錦標賽 10,000 米銅牌得主，剛在兩個月前的東京奧運會 5000 米決賽中獲得第四名。今年 9 月 12 日，Tirop 在德國黑措根奧拉赫 (Herzogenaurach) 以 30 分 01 秒打破 10 公里公路賽女子紀錄。

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今年 9 月 12 日，Tirop 與她的戰靴合照，慶祝 30 分 01 秒的新女子 10 公里公路賽世界紀錄。（來源 ： Getty Images）

肯亞警方透露，他們仍在調查她死亡的具體情況，犯罪現場調查人員將於週三在她家中進行調查。另有 在場的消息人士表示，Tirop 腹部和頸部有被刺傷痕跡。肯亞田徑組織其後發出聲明中說：「今天下午世界 10,000 米銅牌得主 Agnes Tirop 英年早逝，肯亞田徑隊對這個消息感到極其不安。」「我們仍在努力找出有關她去世的更多細節。由於她在賽道上的引人注目的表現，肯亞失去了一顆寶石，她是國際舞台上冒起最快的田徑巨星之一。」在聲明中，肯尼亞田徑協會希望「在這個困難時期為 ( Tirop ) 家人和朋友提供力量」。

Agnes Tirop 肯亞後起之秀 國際戰績輝煌

Agnes Jebet Tirop（1995年10月23日－2021年10月13日）是肯亞職業長跑運動員，主要參加 5000 米和越野跑比賽。 在 2015 年國際田聯世界越野錦標賽上，她成為繼 Zola Budd 之後第二年輕的女子金牌得主。 她也是世界越野錦標賽初級組和世界青年田徑錦標賽的獎牌得主，在 2014 年的非洲越野錦標賽，她更是青少年冠軍。她 5000 米的最佳成績是 14 分 50.36 秒。她在 2017 年世錦賽的 10,000 米獲得銅牌。

Tirop 於 2011 年開始了她的青少年運動員職業生涯，在當年的世界青少年錦標賽上贏得了 5,000 米的兩枚銅牌。Tirop 於 2012 年首次在國家級比賽中嶄露頭角，當時她在肯亞越野錦標賽上獲得世界青年亞軍，僅敗於 Faith Chepngetich Kipyegon，因而入選國家隊，為肯亞出戰 2012 年非洲越野錦標賽，同樣敗給 Kipyegon，獲得了初級銀牌，她首枚國際賽獎牌。 在 2012 年世界青年田徑錦標賽上，她是肯亞最傑出的 5000 米跑手，以 15 分 36.74 秒的刷新個人最佳時間，獲得銅牌。

Agnes Tirp 多年來在場地賽世界舞台有頂尖表現（圖片來源：Athletics News）

此後她的表現越來越好，她在 2015 年桂林世界越野錦標賽奪得冠軍，成為了該級別第二年輕的獎牌得主。Tirop 除了在 2017 年和 2019 年世界田徑錦標賽上獲得的 10,000 米銅牌外，她還在賽道外一樣表現出色。在 2021 年 8 月的東京奧運會上，Tirop 在女子 5,000 米的與獎牌擦身而過，落後衣索比亞的銅牌得主 Gudaf Tsegay 僅 0.75 秒。今年 2021 年 9 月 12 日，她在德國黑措根奧拉赫 (Herzogenaurach) 創造了 30 分 01 秒的成績，比 2002 年創下的 10 公里公路賽紀錄快上了 28 秒。

Agnes Tirop 通過終點突破純女子世界紀錄（圖片來源：Newsclay）

原文出處：【英年早逝】女子 10 公里世界紀錄保持者 Agnes Tirop 在家中被刺身亡

文 / 編輯 : 艾頓

美術 : Kathy

責任編輯：Ian

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