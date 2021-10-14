跑團天地／飛天鵝超馬 雙腳下的微笑~Amazing

於是超馬組 66K 飛天鵝就出發了~

42.195談何容易，我們又在內心的圖騰世界裡畫路線了，讓雙腳帶我們奔向心的終點。飛天鵝路線一送上群組裡，大家都先深深倒吸了一口氣，然後又開始思索又愛又恨的路線圖，又從原本的汐鴿路線轉換成飛天鵝，我們的目標就越畫越大了，從不可能要把它變成可能了。

允許我們在疫情下的口罩人生中，再次奔跑吧!

2021.10.10 飛天鵝團練半馬組 ＆ 超馬組

集合時間 : 早上5:00~5:10

起跑民權東路➡️民權西路➡️河濱➡️社子島鴨頭➡️士林石牌，預計7:30～8:00和超半馬組(嘉偉妙妙)會合

石牌捷運站(07:30～08:00)與超馬組會合

此時微笑客棧 堅哥也現身了~先享用石牌最有名的➡️無名蛋餅😍

好吃全寫在臉上(嘉偉哥充當美味的背影)

石牌站與超馬組集合，那麼我們全體就要一起出發飛翔囉!

HRC[Happiness Running Club]靈魂人物Andy團長，我們都已經長大了必須將小小鴿子的翅膀畫大，成為展翅高飛的天鵝圖騰在空中飛翔，每個人為自己畫出美麗的翅膀吧!(這番話很激勵，我也想用雙腳畫出飛翔的翅膀)

非常自律的Andy團長，總在身旁鼓勵著我們，把每一次的團練所有計畫設想周全，貼心以及細微，帶著我們用雙腳奔跑，讓每位團員都成長了~

每一次的團練，Andy團長總能細膩安排，把每個人的個性及狀況掌握得宜，然後需要的物品 補給 路線 都設想周到~

這麼周全的漂亮海報只有Andy團長可以製作得如此完美不假他人之手，就是謹慎又細心。

就像一場比賽一樣，這次還有號碼布和完賽獎牌耶!連我都期待這場超馬活動了，心就開始噗通噗通的跳著~

還有 還有 這個完賽獎牌~太驚喜了

HRC的第二號人物，一樣是溫柔又厲害的微笑強尼，本身就是個正能量人物，跟隨著Andy團長參加過大大小小的賽事，是最佳夥伴，也是每一次團練的領跑者，常鼓舞著我們前進，強尼哥常說，設定一個目標和地點，把前進的動力放在下一個景物上，然後一步步往前，就能抵達終點。

我們的微笑強尼~強尼哥是一位很溫柔的跑者，一路上領跑，謝謝你帶著我們超越每一段艱困的山路。(強尼哥說~這一次肯定會留下最美的回憶)

HRC第三號人物，Jenny是個非常傑出的跑者，我認識她是在台北田徑場上測5000，除了會跑以外，還有一股自律的能量，讓我常常看著她奔跑的背影，也感受到跑步是一種很唯美的運動，就是她的陽光般笑容時常綻放魅力~

陽光微笑珍妮~妳真的太厲害了，除了每天自律的運動，還有最堅持的心，每一次因為妳一句話，就讓我的夢又開始飛翔 奔馳了~謝謝妳每一次的能量。

HRC 跑最遠最快的跑者誕生了， 妳是最優秀的。HRC第四號人物，嘉偉哥是最貼心的 "叫練"疫情期間就帶著大家做核心運動，常常指導我們也讓我們吸收不少知識，謝謝嘉偉哥時常的陪伴，總是二話不說就陪著我入坑，是跑步的好夥伴。

暖心的嘉偉叫練~有你真好~

HRC第五號人物，Tommy哥是暖男一枚，默默的就自律的跑起來，騎車也難不倒他常常就騎著UBike上風櫃嘴了，雙腳實在強大，在這次的飛天鵝團練中，除了奔跑還當補給車，想想看那天鵝的翅膀爬升是800公尺，要有足夠的腿力，這樣艱鉅的任務Tommy哥是直接勝任了。

Tommy哥~你總能貼心的溫柔的在我們最需要時，成長最佳的補給手，適時的傳遞能量，也是自律的魔羯一族，感謝你~

HRC第六號人物，鐵娘子維妮~這號自律的人物實在太猛了，跑步 游泳 健身 騎車好像都難不倒她，維妮就是這麼陽光，在夏天她最後泡在水裡當美人魚了，然後每一次的核心訓練，練得比誰都厲害，這一次的超馬行程，從原來的21K…一路也跑完一場全馬，陪伴著大家到最後了，這是最自律的你~

最自律的維妮~說到運動妳真的樣樣精通，超越自己的本能~

HRC第七號人物，HRC的小編~妙妙一直喜歡用雙腳寫下奔跑的故事，妳不需很厲害才開始，但妳需要開始才很厲害。

一起奔跑的我們~

微笑客棧的堅哥是最強而有力的後盾，記錄完整的當下~~微笑最美也最動人，在堅哥的攝影鏡頭裡，最閃的光圈中，寫下最溫暖的笑容，擁有愛和力量，而我們此刻一起擁有~~~

謝謝堅哥的一路美拍，記錄著完整的微笑表情~~~

最後~~我想說的是，不管你喜歡的是什麼樣的興趣，總有自己喜歡的樣子，那麼就在你努力認真的時刻裡，刻畫出你要的夢想，把它一個個完成築起夢想，美夢成真~種下一顆種子，是一顆為夢想奔跑的種子，期待它的花期，在風的吹拂下綻放花香，每個人都有自己的花期，細心呵護灌溉累積，陪伴沐浴陽光的風雨，何嘗不是一種幸福，也許你種下的花還未開，因為它是一顆最耀眼~參天大樹

永遠值得等待的光芒~那是雙腳下的微笑~Amazing