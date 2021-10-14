羅維銘 3100英里的約定 - DAY 37 - 2362英里

今天是羅維銘第六期VLOG訪談出刊的日子。

Utpal: 維銘早安！

羅: 早安！

Utpal: 你當跑者多久了？

羅: 當跑者……從2005年開始跑100公里算超馬的話，到現在2021，已經超過15年了。

Utpal: 你是從一開始跑步就決心要跑超馬，還是有什麼其他的機緣？

羅: 我一開始不是跑超馬的，好像是無心插柳的跑了一場馬拉松之後，然後又無心就入了超馬。不過我覺得超馬滿適合我的，可是我現在發現好像也不是這麼一回事（笑）。

Utpal: 你的初馬成績是多少？

羅: 跑了四個多小時，成績不算好。但那個時候我以為自己是很強的，到最後才知道沒跑好是配速的問題。

Utpal: 你最喜歡超長距離跑步的哪一個部分，最吸引你一直跑下去？

羅: 跑超馬其實覺得是說，跑慢也是一種學問。跑快當然很厲害，但超馬是呼吸可以很悠閒的，然後我喜歡那種悠閒的感覺。

Utpal: 這次比賽經過這麼長的時間，你學習到最衝擊性的體驗是什麼？

羅: 我覺得3100英里的設計真得很微妙，因為它就是接近5000公里要在52天完成，平均每天96點多公里，那我們就是每天要跑100公里、18個小時要跑100公里，其實接近是人體的極限，如果用走的其實是走不到的。

Utpal:你昨天好像情緒特別激動，請問是發生了什麼事嗎？（註：訪談錄影的前一天是羅維銘達成2000英里紀錄）

羅: 我昨天其實是第32次的100公里以上，我感動的原因是說，我竟然能夠做到，但我又忽然發現，心裡滿受傷的，開始有點撞牆期，思念家人的心情就湧上來。

Utpal: 最後一個問題，Sri Chinmoy逝世的週年紀念日即將到來（註：Sri Chinmoy在2007年10月11日進入摩訶三摩地，該影片刊出於美國時間2021年10月11日，為十四週年紀念日），你對於他創立這個比賽、創立這個馬拉松協會、和你這次受邀參加，有什麼感受？

羅: 我覺得他創辦這場賽事確實是有獨特的見解，雖然我沒有見過他，但是我經過跑了這三十幾天來，我覺得他的微妙設計就是，看個人的一種自我突破，又不能太只有自我意識，你還要顧慮……好像說，人不是只有自己而已（哽咽）。

Renny (口譯員) : 雖然他沒有在Sri Chinmoy生前見過大師，但他非常珍視這次參賽機會。自從2014年跑過十日賽以來，儘管他不是Sri Chinmoy的追隨者，他一直覺得自己也是這個信仰的一份子，他們彼此之間有某種共同的信念。現在他來到這裡，他有很多的感觸，就在昨天他覺得自己遭遇了撞牆期，開始思念家人，但他也會持續在這裡學習認識自己、認識跑步對自己的重要性與意義。太多太多複雜的感受，總之就是非常珍惜能有機會來到這裡。

Utpal: 維銘，非常謝謝你。

延續昨天穿跑鞋的事情，今天晚間羅維銘得到了一雙新的New Balance FuelCell Rebel 第二代跑鞋，這樣Skechers的鞋子就可以還給Ananda-Lahari穿了。這場比賽雖然不需要跑得非常快，但穿習慣ｙ拖的羅維銘很在意鞋子的重量，因此高度輕量化的競速鞋對他來說會較為適合。

New Balance FuelCell Rebel v2這雙跑鞋上半年在台灣也引起不小風潮，不過這個配色是台灣沒有進的款式。

第三十七日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 75.1英里 (120.9 km)

2. Vasu Duzhiy 67.5英里 (108.6 km)

3. Stutisheel Lebedev 65.3英里 (105.1 km)

4. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)

5. Harita Davies 61.4英里 (98.9 km)

6. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 49.3英里 (79.4 km)

截至第三十七日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2652.8英里 (4269.4 km)

2. 羅維銘 2362英里 (3801.3 km)

3. Vasu Duzhiy 2312英里 (3720.9 km)

4. Harita Davies 2263.2英里 (3642.3 km)

5. Takasumi Senoo 2206.1英里 (3550.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 2169.4英里 (3491.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2051.9英里 (3302.3 km)

特別感謝主辦大會、紐約僑胞Rob提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Rob Wu

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba