波士頓馬拉松／東非好手橫掃凸台 褚孟璁台灣史上最速臨門一腳

Benson Kipruto 拿下冠軍（圖片來源：Twitter）

去年因為疫情取消的波士頓馬拉松，有別往年在春季舉行，第 125 屆在今年 10 月 11 日登場！男子組菁英於上午 8:37 起跑！女子組菁英 8 分鐘後出發，有別往年女子先起跑，一般組別於 9 點整分批出發，與菁英組大幅相隔也有別以往。起跑時的溫度攝氏 16 度、濕度 91%、風速 13km/小時，相較於前一天的芝加哥馬拉松好跑很多！波馬點對點、變化多端地形，除了成績不被承認為正式紀錄，沒有配速員讓比賽增添了很多變數，也是此賽讓跑者、觀眾著迷之處。

男子組前 33k 由 50k 場地世界紀錄保持者 CJ Albertson 一枝獨秀，大集團追上他後，肯亞 Benson Kipruto 衝出單飛 2:09:51 奪冠，女子組由肯亞 Diana Kipyogei 30k 時打破僵局單飛 2:24:45 奪冠；定居美國的台灣素人好手 褚孟璁 跑出 2:31:26，差波馬台灣史上最速、傳奇跑者 郭宗智 20 秒！

男子組比賽過程

男子組比賽一開始，來自加州的 CJ Albertson 立即衝出領跑，不久之後就拉開差距獨跑，上演和 2018 年 川內優輝 同樣的劇本！10k 以 29:32 通過時領先了 1:35，15k 通過 45:01 又拉大到 1:43，半程時以 1:04:08通過，配速稍微從 3:00/k 掉到 3:08-10/k，領先差距仍然持續拉開到 2:13！

一鳴槍 CJ Albertson 就一人獨跑（圖片來源：Twitter）

身為 28 歲壽星的 CJ Albertson 保持了田徑場 50k 世界紀錄 2:42:30、室內 200m 跑道馬拉松世界紀錄 2:17:59，馬拉松個人最佳 2:11:18，在美國的點對點下坡馬拉松的賽事都有不錯的成績，絕非搶鏡頭的角色！

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半程過後 CJ Albertson 逐漸開始掉速，第二集團的東非選手也開始加速，CJ 配速掉到 3:18/k、第二集團以 3:06/k 追擊，30k 時已經追近了 1 分鐘，差距來到 54 秒，集團持續加壓，差距急速縮小，在 33k 左右追上 CJ，比賽在最後 8k 洗衣板地形正式展開！

33k 集團追上 CJ Albertson（圖片來源：Twitter）

35k 左右 Benson Kipruto 開始加速，集團大多數選手採取動作，但都招架不住讓 Kipruto 單飛！35k 到 40k 之間他只花了 14:06，拉開 37 秒的差距奠定勝基，穩穩跑回終點 2:09:51 奪冠！

激烈的亞軍之爭，由 2016 年波馬冠軍、衣索匹亞 Lemi Berhanu 以2:10:37 拿下第二，同樣來自衣索匹亞、保持半馬國家紀錄的 Jemal Yimer 以 2:10:38 拿下第三！獨推 33k 的 CJ Albertson 雖然被集團吸收，但並沒有被擊沈，反而吸住領先集團，一度又跑在集團前面，在集團分裂後維持在第三集團，最終跑出 2:11:44 第十名，作為生日禮物！

獨推 33k 的 CJ Albertson 以 2:11:44 第十完賽（圖片來源：Twitter）

女子組比賽過程

男子組出發八分鐘後，女子組起跑，初盤大集團約 20 人左右配速約 3:30/k，地主焦點選手 Jordan Hassay 在 7k 左右掉出集團，13k 左右 2018 年波馬冠軍 Des Linden 也掉出領先集團，大集團維持約 15 人左右以 1:14:11 通過半程！

30k 後 Diana Kipyogei 打破僵局（圖片來源：Twitter）

30k 時肯亞的 Diana Kipyogei 打破僵局，一波加速取得 10 秒的領先優勢，33k 時 Netsanet Gudeta 利用優異的上坡能力追上並列領先，不過 Diana 再度發力拉開！此後她盡力維持著領先優勢直到終點奪冠，以 1:14:11 + 1:10:34 的驚人分段，跑出 2:24:45！

Diana Kipyokei 拿下后座（圖片來源：Twitter）

下個月將滿 42 歲肯亞名將 Edna Kiplagat 在終盤混戰中脫穎而出拿下亞軍，育有五位子女的她，不僅是兩度世錦賽馬拉松冠軍，也是 2017 年波馬、2014 年倫敦馬、2010 年紐約馬的冠軍！

42 歲名將 Edna Kiplagat 拿下亞軍（圖片來源：Twitter）

在地焦點好手 2018 年波馬冠軍 Des Linden 半程過後掉出集團，以 2:35:25 第十七名完賽，她本來兩個月前訓練不順還不確定是否出賽，隨著狀況回升決定出賽，雖然這次成績不理想，對於計畫參加的十一月紐約馬拉松抱持樂觀態度；兩度拿下波馬第三的 Jordan Hassay，2017 年 2:23:10、2019 年 2:25:20，本屆出發 23 分鐘後就掉出集團，最終以 2:41:43 以三十一名完賽，剛滿卅歲的她兩年來經歷低潮，選手生涯面臨考驗。

退休傳奇跑者 Shalane Flanagan 的 2021 年馬拉松大滿貫之路，在跑完第三場芝加哥馬拉松 2:46:39 的廿四小時後，在波士頓馬拉松跑出 2:40:34，她的表現讓一般跑者對菁英跑者連馬或超馬的能力，有更進一步的概念。

Shalane Flanagan 完成第四場大滿貫賽事（圖片來源：Twitter）

褚孟璁波馬台灣史上次佳

居住在美國的素人跑者褚孟璁以 2:31:26 僅次於郭宗智在 1983 年跑出的 2:31:06，晶片時間為 2:31:03，臨門一腳成為波士頓馬拉松台灣跑者最速，褚孟璁表示賽前目標是對路線更加熟悉、跑進 2:30，但賽前一週在聖荷西的 1:07 半馬的疲勞來不及恢復，差了一分多達標。

褚孟璁賽後跟友人合影

在一年多滿四十歲的褚孟璁，會在一兩年內再多加強 5k 到半馬，嘗試將全馬天花板向上推，他明年計劃再來挑戰波馬 sub 2:30，並嘗試在金標、白金標馬拉松跑進前十名，提升代表台灣參加國際大賽的機會。