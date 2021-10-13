羅維銘 3100英里的約定 - DAY 36 - 2298.9英里

第三十六天，首次看到羅維銘穿跑鞋起跑。這雙跑鞋是Ananda-Lahari借給羅維銘穿的，當Ananda-Lahari看到他苦於足部裂傷的問題，若能有一雙緩衝、穩定性都更好的鞋子會有很大幫助的時候，二話不說拿出自己預留的、全新的Skechers跑鞋給他試穿，也恰好就合腳派上用場了！

Ananda-Lahari的分享精神非常令人感動，上次的mp3 player也是他借給羅維銘的，這次出借高價跑鞋更是不容易。他是隻身從斯洛伐克到美國參加比賽，後面的賽程還有那麼多天，或許他自己也還會有換鞋的需要，但他卻願意先把最重要的跑鞋出借。這種既有競爭，又是合作，以無私的心希望所有人共同完成一個目標，是這場3100英里賽道上最美的風景。

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關於足部裂傷的情況，在台灣這種潮濕的氣候，跑者很難想像，甚至會以為是嚴重的傷勢，但其實在美國算是常見，不要說跑3100英里這樣的強度了，如果平常腳底皮膚沒有保養，一般跑者到了冬天也是很容易會裂開。

大會醫護Mario Cardenas－他們口中的「超級瑪莉」'Super Mario'－很細心地為羅維銘處理足部的問題，他們會使用一種特殊的癒合繃帶，反而不會輕易使用凡士林或潤滑油這類的東西，因為跑者無法休息還要繼續跑，潤滑性質的東西有可能造成足部與襪面、鞋面之間不正常的移動摩擦，更不利於乾裂傷口恢復。

換上跑鞋的羅維銘 身體狀態一樣沒問題

今天是第六周賽程的開始，我們簡要總結一下前五週的賽程七位選手的外在表現：

目前在完賽門檻以上的有Andrea Marcato（日均71.438英里／114.968 km）、羅維銘（日均63.880英里／102.805 km）、Vasu Duzhiy（日均62.233英里／100.155 km）、Harita Davies（日均61.167英里／98.439 km）、台灣女婿Takasumi Senoo（日均59.631英里／95.966 km）五位，而Stutisheel Lebedev和Ananda-Lahari Zuscin在本周都有積極追趕里程，完賽也還是很有機會的。

Andrea Marcato 與恩師補給員Arpan DeAngelo 一同跑步

值得一提的是衛冕冠軍Andrea Marcato，每天只睡四、五個小時的他有著超人的發揮，進入賽事後段還越跑越多，目前已經大幅領先他去年奪冠的時間，很有可能會在本周就要完成3100英里。第五周他把每日目標從70英里提升到76英里，一口氣多跑6英里其實連他自己都覺得多，但是這個目標他辦到了！他的恩師補給員、2006年完成3100英里賽的義大利第一人Arpan DeAngelo，肯定會非常為自己的徒弟感到驕傲。

第三十六日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 77.3英里 (124.5 km)

2. Vasu Duzhiy 66.4英里 (106.8 km)

3. Stutisheel Lebedev 65.3英里 (105.1 km)

4. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)

5. Harita Davies 61.4英里 (98.9 km)

6. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 49.3英里 (79.4 km)

截至第三十六日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2577.7英里 (4148.4 km)

2. 羅維銘 2298.9英里 (3699.7 km)

3. Vasu Duzhiy 2244.5英里 (3612.3 km)

4. Harita Davies 2201.7英里 (3543.4 km)

5. Takasumi Senoo 2145.2英里 (3452.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 2104英里 (3386.2 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 2002.5英里 (3222.8 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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