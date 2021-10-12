羅維銘 3100英里的約定 - DAY 35 - 2235.8英里

溫馨提醒在紐約關心羅維銘的僑胞朋友們，賽事進入最後階段，羅維銘將以大會安排的餐點與醫師建議的補給品為主，所以麻煩到現場探視的時候，暫時不要再帶「家鄉味」或「好吃的食物」過去，為了避免消化不良影響體能的風險，他可能不會去吃，那食物一直堆在補給桌上也是浪費可惜。大家的關心，羅維銘都收到了，您在場邊的一句加油，就是對他最大的鼓勵！

今天羅維銘在賽事中途，換上了一般的跑鞋。大家都很關心為什麼他會放棄穿了34天的ｙ拖，主因是紐約的氣候越來越乾燥，再加上長時間腳掌衝擊地面，足底有一些乾裂傷。賽道總監也認為，面對紐約這種強化水泥的人行道路面，真的太硬，很難連續52天穿拖鞋在這種地面跑步。

羅維銘會以開放的心態尋找讓自己能夠順利完成比賽的一切最佳方式，就像Vasu他們也以開放的心態在身體微恙時接受ｙ拖一樣。今天換上跑鞋，也不見得代表從此之後他就不再穿ｙ拖了，一切都會視情況而定，而現階段換上跑鞋會是最好的調整狀態的辦法。請大家不用過於擔心，羅維銘非常了解自己的身體，大會也有協辦3100英里賽經驗非常豐富的醫療人員在監控跑者的狀況。

第三十五日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 73.5英里 (118.3 km)

2. Ananda-Lahari Zuscin 65.8英里 (105.9 km)

3. Stutisheel Lebedev 63.6英里 (102.4 km)

4. 羅維銘 63.1英里 (101.5 km)

5. Harita Davies 61.4英里 (98.9 km)

6. Vasu Duzhiy 60.3英里 (97.1 km)

7. Takasumi Senoo 59.8英里 (96.2 km)

截至第三十五日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2500.3英里 (4023.8 km)

2. 羅維銘 2235.8英里 (3598.1 km)

3. Vasu Duzhiy 2178.1英里 (3505.4 km)

4. Harita Davies 2140.3英里 (3444.5 km)

5. Takasumi Senoo 2084.3英里 (3354.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 2038.7英里 (3281.1 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 1953.1英里 (3143.3 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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