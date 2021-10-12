賽事心得／線上環台挑戰賽 生命有一種「絕隊」 !

人生 . . . 永遠跟自己想的不一樣 . . . 昨晚在 台灣網商協會 TeA路跑團 的 生命有一種絕隊 ! 與 叫我跑就隊 ! 的 慶功宴上 分享這次 2021線上環台挑戰賽 的心路歷程。

原本只是因為太久沒有運動了，眼看年初報名的 如來神掌超級馬拉松 只剩兩個多月了，是該啟動跑步訓練了 . . .

剛好 副團長 強哥 在集結大家參加 線上環台挑戰賽 ! 就這樣 TeA路跑團 一日內就集結成軍，分成了兩隊 生命有一種絕隊 ! 及 叫我跑就隊 ! ( 輸的一隊戴絲襪套頭 ) 一切都是命運的安排，我抽簽結果是與 生命有一種絕隊 一起挑戰 !

第一個 自己的小目標

一開始的目標 > 只是很單純的想 啟動跑步 慢慢找回自己跑步的感覺 ，並透過活動想 挑戰自己 持續運動 33天 ( 因為是一個 33天的團隊共同承諾 ! )。

因為有事先跟 老婆大人 約定好，以不影響原本的生活節奏參加，所以約訂只能在 早上7點半前 及 晚上小孩準備睡覺 9點過後這兩個時段跑。知道這是一場 33天的馬拉松，比的不是你跑多快，而是 團隊可以跑多遠，所以我選擇了比 輕鬆跑 還輕鬆的方式啟動1. ( 舒服 ) 先找到 舒適的跑步方法與節奏 2. ( 持續 ) 在舒適的狀況下才能持續不間斷 3. ( 紀律 ) 再慢慢的調整跑步內容。

第一天早上 4點起床先吃完早餐+做伸展，5點出發 參加團隊的早班列車，然後 7點左右回到起跑點 . . . 15K ! 第一天早上 8分多速 . . . 真的太就沒跑了 . . .

第二個 初衷的目標

因為 Mimi 隊長 一句話：怎麼樣才能讓 團隊跑起來？ 我說：我們不能逼任何人，只有 自己想跑 才會 持續的跑 !所以只要有一個人跑在最前面，不停的跑 ! 像 阿甘 一樣，自然就會影響他人，讓 一群人 跟著跑起來 ! 就是這個 初衷 9點過後 參加團隊的晚班列車繼續跑. . . 12K ! 第一天 日跑量 27K !

第三個 新的目標

目標是別人給的？還是自己給的？比賽來到 第10天，兩隊已經來到懸殊的差距，其時可以繼續沒有壓力的 輕鬆跑 ! 但 Mimi 隊長 問：有沒有贏的策略 ？

這個時候的 贏 並不是 真正的贏 ! 而是想著如何 滾動式調整目標，讓團隊有 新的共同目標(凝聚) ! 就這樣以每個人進步 10% 的策略，來緊咬 環台賽前10強 ( 目標站穩五強 )。這個時候的我 . . . 已經有點抖了 . . . 因為 日跑量 30.5 K 再進步 10% = 33.5 K . . . 為了 初衷 影響他人跑起來 . . . 我只能承諾達標 ! 抖 . . .

而此時累積了 10機天的跑量，身體已經有點感覺了，時間有限 . . . 只好質變 ! 時間調整到 早班列車 8點前結束 . . . 為了趕上班，均速已經來到 7分～7分半了 . . . 日跑量 33.5 K . . .

第四個 超越的目標

前10強 真的很強 ! 素人們要站穩五強，只有 生命影響生命 才有機會超越 ! 前面有提到 1. ( 舒服 ) 2. ( 持續 ) 3. ( 紀律 ) 4. ( 超越 )。這個階段 生命影響生命，讓他人的力量找到新的自己，發現自己有無限的潛能 ! 我籌劃了 台北一日 50K 輕鬆跑 . . .

我自己的人生哲學：人生旅途，可以休息，但請不要停止前進 ! 就是運用這個 人生觀，讓當天堅持到底的夥伴，都發現 自己有無限的潛能 !

第五個 巨大的目標

比賽已經來到 第22天 Mimi 隊長 又滾動式調整目標了 ! 每個人再次進步 10% ，來緊咬 環台賽前五強 ( 目標站凸台搶第三 )。這個階段身邊已經有許多反對的聲音出現了 . . . 為什麼要跑這麼多 . . . 有必要嗎？ 因為 日跑量 33.5 K 再進步 10% = 37 K . . . 等於每一天在 上班8點前、晚上9點過後，還要花在 熱身、伸展、跑步、收操 的時間要超過 6小時 . . . 真的太瘋狂了 !!!

我此時的心境 . . . 我告訴自己 人生的馬拉松 就像在 創業 這條路上，本來就是 孤獨的 . . . 自己選擇的道路，不見得有人相信，也不見的有成果，但只有堅持到底，才有機會看見希望 !

這個時候的我 . . . 已經真的跑的很累 . . . 但我看著我們 生命是一種絕隊 的戰友們還是一個一個的在持續前進 . . . 突破自我 . . . 我就知道 . . . 讓著我前進的不是我的腿 . . . 而是戰友們的堅持 . . . 讓我持續前進 . . .

而此時累積了 22天的跑量，時間只好再次調整，3點半起床先吃完早餐+做伸展，4點半出發，然後 8點前結束 . . . 為了趕上班，均速已經時來到 7分速，常看到 6字頭，再加上團隊的 晚班列車，日跑量 37 K . . .

第六個 燃燒的目標

比賽已經來到 最後兩天，板橋空廊超級馬拉松 登場 ! 我知道我們 生命是一種絕隊 都很累了 . . . 但只剩不到二天 . . . 我們決定繼續一起瘋狂一起挑戰無極限 !

30人齊心一起動起來，創造你我最精彩動人的記憶點 ! 生命是一種絕隊 ! 生命影響生命 . . . 一切都是最好的安排～ 雖然相對我們的一輩子，只是一瞬間 . . . 但我們 生命有一種絕隊 曾經共同燃燒過 !倒數第二天不知道是因為要結束了，還是因為有 強哥陪伴，當天的 兩隻全馬 均速6分40左右完成 ! 跑完只有一個感覺 . . . 爽 !

隔天 第一次感覺到痛，原本可以塞下兩根手指的跑鞋，塞不下了 . . . 兩個腳掌異常腫大 . . . 這是我這 33天來 第一次拖著腳步前進 . . . 但拖著腳步前進不是只有我，是我們 . . .生命有一種絕對 ! 沒有我，只有我們 ! 一切都是最好的安排 !突破需要目標 ! 目標是別人給的 ？ 還是自己給的 ？ 生命不只影響生命，生命感動生命 ! 沒有 生命是一種絕對 我看不到不一樣的自己 ! 感謝上天的安排，謝謝 生命是一種絕對 的每一位戰友 ! 生命是一種絕對

2021線上環台挑戰賽 團隊成績 19940 K / 個人成績 1223 K

生命裡有許多的故事，最有價值的是 過程 ! 太感謝上天的安排讓 生命有一種絕隊 有一位被 塑膠射出耽誤的 Sheila 歌手、剪輯師 ! 感謝 Sheila 為 生命有一種絕隊 剪輯記錄了那麼多支有價值的故事，尤其是在影片中你那動人的歌聲 . . . 真的會烙印我一輩子 . . .

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