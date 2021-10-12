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新加坡「機器戰警Xavier」的未來警世預言？

旅跑記趣／台東三鐵聖地

運動筆記 / 李承翰

今天小編趁著連假來台東玩，順便朝聖一下位於台東森林公園內的活水湖、琵琶湖。每年的Challenge Taiwan，選手們都會創造出屬於自己的故事。雖然小編還沒參加過三鐵賽事，但跑在台東森林公園內，仿佛也感染了比賽當時氣氛般的越跑越快呀!!!

台東森林公園的門票，全票：30元 停車費：小型車30元。算是很親民的收費。尤其如果跟小編一樣，打算用跑步的方式逛園區的話，CP值就真的很高了。（PS.租腳踏車：100元；租電動腳踏車：600元）

也因爲怕台東下午會下雨，小編首次挑戰「透中午跑步」，在下午一點時，跑在台東森林公園內。其實整體來說，氣溫尚可，景色也美，在『花架隧道』有一小段的斜坡與急轉彎，若跑快的跑友跑到此處要多注意對向有無人車唷。 

唯一比較可惜的是，收費期間活水湖禁止進入，無法近距離觀賞湖景。但其他的景點如：琵琶湖、樹屋，也是拍照熱點。而跑在森林公園內，偶爾也會引起注目（因大部份都騎腳踏車），反而讓小編更想加速超越腳踏車，滿足一下好勝心。

小編今天在森林公園內隨意的亂跑，就完成了6k的距離，園內真的很適合練跑，但補水方面建議在園外就先準備好，不然園內販售的飲料可是觀光價唷。

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