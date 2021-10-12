賽事心得／波士頓線上馬拉松 意外成為人生第一場全馬

因為全球疫情仍處在一個緊張的狀況，許多運動賽事也都受到影響，例如延期、縮小規模，甚至是停辦。不過也是因為疫情，反而推昇了不少線上或虛擬活動的舉辦，像我喜歡的路跑活動就多了不少線上跑的機會，像是世界六大馬拉松也在今年也都有線上跑的選擇，讓我這種跑步菜鳥有機會參與到這世界級的路跑盛會；我在九月初也參加了東京線上半馬，接著又報名了十月的波士頓馬拉松，目前已經是公認報名門檻最高的一場活動了，以我目前的實力，還未達報名標準，所以參加它的線上跑是不錯的選擇。實體的波士頓馬拉松是美國10/11星期一上午開跑，而線上跑是從10/8~10 有三天的機會讓跑者完成。

原本我是選擇在10/10這天來參與盛會，但前一晚仔細看了波馬的活動說明讓我嚇呆了。原來當初報名時我一頭熱的完成報名程序也付了95美金，那時我一直認為自己報名的是半馬組，就在前一晚9點時在下載波馬APP並更新活動資訊時，Marathon出現在我名字之後，不是應該出現Half-Marathon 才對嗎？我沒有報全馬啊。

上了官網反覆查閱才真正搞清楚，根本沒有半馬組這個安排，全部都是全馬組，媽呀！我這輩子還沒跑過全馬，雖參跑過不少半馬，最好成績是1小時48分，但平常習最多也只跑過25公里，平常的練習課表都是以半馬為主，有人說至少要有能力跑完30公里的長距離，才能應付全馬；而且全馬的補給策略、配速制定我是完全沒經驗，重點是我要靠自己帶上足夠的補給。

確定了真的要跑全馬後（不然95鎂就白花了），首先規劃跑步路線，主要的路線都是在河濱公園裡，從板橋>> 浮洲橋進河濱公園 >>中和>>永和>>永福橋到台北側>>福和橋下折返>>台北側河濱公園>>大稻埕碼頭折返>>光復橋 >>板橋。上述路線可以達到全馬42.195公里的要求。

再來準備補給品：1500cc的水袋背心、5條能量果膠（三個品牌）、塩碇數顆；上述1500cc的水鐵定不夠喝的，就在路上投販賣機補給了。再把線上波馬的號碼布印出來帶著。也是非常重要的一點就是配速策略，之前聽到不少跑友分享全馬經驗：全馬的配速一定跟半馬不同，跑一個全馬花的精力與時間不會只是半馬的二倍這麼簡單。所以我只有二個簡單的策略：先求完賽跑完、輕鬆跑配速（5:30/KM）,不行就用走的。全程不按錶暫停以建立基準值。

準備好這些，也給自己心理建設了（只求完賽），能夠在10月10日完成人生第一場全程馬拉松，同時也是波馬第125屆，這麼好的日期時間點，我只能說這是最好的安排。國慶日早上6點起跑，這時間已經有點晚了，因為太陽已經出來了，我完全了解也感受過在太陽底下跑步的考驗，這也更讓我佩服這些專業的跑者們。

一開始就不敢提速，就維持在5:20~5:30之間，這時板橋河濱公時因地形及建築物的遮蔽，大部份時間是照不到太陽的，這段10公里是很舒服的，直到光復橋後就開始和太陽公公對決了，時間也將近來到7點。一路往福和橋的方向跑去，受到太陽公公熱情的招待，真的熱到不行，好幾次都想放棄，只要跑完半馬就好，剩下的騎uBike來完成好了，內心一直在掙扎，若不是這次誤打誤撞，我根本不會主動報名全馬，後來還是決定就跑完吧，跑到永福橋時已經完成半馬距離了，這時累積已經吃掉二條能量膠了，補充了一瓶600cc運動飲料進水袋，大概也喝了1500cc的水了。

跨過永福橋進入台北端，橋上插滿了國旗，真是令人感動。

跑到福和橋下不停錶休息5分鐘左右，剛好看到耕跑團也在進行波馬線上跑的活動，跟工作人員聊了幾句，借了他們準備的拱門應景拍照紀念一下，這時我事先準備的號碼布就用上了。

拍完照後就開始往大稻埕碼頭方向跑去，接下來又是8公里直面太陽公公的路段，直到光復橋後才有比較多遮蔭，在這8公里過中，在一個單車租借站再次替水袋補充600cc 的礦泉水，此時已經來到8點多了，跑步的人群明顯變少，騎單車的人群倒是沒太大的差異。不過在這個區間我跑跑停停的次數偏多。

過了光復橋到華江橋之間有有蠻長一段行人步道都是綠蔭環繞晒不到太陽跑起來了蠻舒服的，過了華江橋後就離大稻埕碼頭不遠了，大概還有4公里，這時已經跑超過30公里了，收穫全馬已可期待，不過這段路都是日光浴路段了。

終於來到大稻埕碼頭了，遠遠就看到一群人在往忠孝橋方向張望，我也不自主停下來休息一下，不一會就有二組直昇機隊夾帶著轟鳴聲吊掛著國旗出現了，第一次這麼近距離觀看，感到十分驚喜與震憾，目迎目送機隊從淡水河上方飛過，再右轉進入松山機場航道返航。

這時發現水袋幾乎見底了，於是跑一小段路進市區在迪化街上找了間7-11買了包600cc冰塊和600cc運動飲料加進水袋內，為什麼買冰塊呢？是因為之30多公里的路程，穿著水袋背心一直覺得後背很熱，我突然想到大迫傑在今年東京奧運馬拉松比賽時會在帽子內放一個冰袋幫助降溫，我就想放一些冰塊在後背也可以幫我降溫，之後回程跑步証實這方法還蠻有用的，只是喝水時要小心不要一口氣喝進太多冰水影響身體狀況。

就在最後二公里處，天空居然飄起一陣細雨，可能是颱風外圍環流的影響，但就維持那麼一下下就又回到太陽高掛的天氣，也就在太陽公公的注視下完成了人生第一次全馬的嘗試，完成時間是4小時27分，比預期的好，原本是期待自己5小時完賽即可。

最後附上這次全馬的路線圖及配備：

回顧這次全馬的幾個心得：