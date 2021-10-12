跑步小品／國父十次革命，那我該不會…‥？

國父孫中山革命十次才成功，最近我的遭遇不禁也讓自己聯想：應該不需要革命這麼多次吧？哭哭啊…知名作家吳淡如最近大為驚訝自己的女兒居然不知道孫中山是誰？引發各界熱議。我在這裡不是要探討這個議題，而是假設大家都知道孫中山是誰…‥( hi 大家，應該都知道吧？！XD )

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肉腳的一頁辛酸史…

眾所周知，我的身體素質極差，具體來說究竟有多差？實在是罄竹難書。五年前挑戰戈壁的時候，因為最初的小拉傷沒有處理好就到戈壁長途跋涉了126公里，導致最後內收肌嚴重撕裂，無法行走，足足休息了四個月才可以練跑。幾個月後，因為練單腳跳繩，腳踝扭傷休息兩個月，使我放棄了已經報名的澳洲黃金海岸馬拉松；然後是膝蓋痛，痛到無法跑，也休息差不多兩個月，在練習不足的情況下完成了東京馬拉松。同一年的柏林馬拉松之前三個月，我發現右邊髖關節卡卡的，導致活動度受限，在這樣的情況下完成了柏林馬拉松；右髖問題持續一年多始終無法解決，去醫院照了MRI，發現髖關節唇破裂（註：髖關節唇是一圈包覆在髖臼周圍的纖維軟骨 ），當時的醫生曾斷言我無法再進行任何運動，然而，我在復健和練跑雙管齊下之下，又跑了個芝加哥馬拉松，不知不覺的，右髖居然莫名沒事、再也不痛不卡了，變成左邊痛，然後左髖的情況似乎比之前右邊更嚴重些，疼痛與卡卡也纏繞我一年多，也就是說，開始長跑這五年多來，沒有一年是沒有問題的，都在跟不同的問題奮鬥，以致我在練跑–進步–受傷–復健–從頭來過–又受傷…的一次次輪迴中度過。

（最近實在痛得無法跑，只能走路，這張照片是在仙輩哥前面只跑了十公尺而拍下的。）

受傷打掉重練 周而復始的重新開始

我與左髖關節的疼痛共處很久，那疼痛清楚存在著，但一開始卻也不妨礙我練跑，有時好一點、有時情況差一點，有時跑著跑著它就不疼了，甚至去年底台北馬在髖關節卡卡的情況下也再度破了PB。這一年多來，看過不少醫生，吃藥、打針、復健、徒手治療、推拿、肌力訓練…，我知道自己受的傷多和肌力不足有關，因此除了治療之外，也特別注意要強化肌力。三級警戒期間，由於出門練跑不方便，我特別加強核心和臀腿肌力練習，每晚跟著線上的教練認真上肌力課，常常一個晚上連上兩堂，練得不亦樂乎。我總以為，這般努力的練習，肌力一定會增強，等到可以正常練跑後，我一定會變強的！但是這樣的期待並沒有發生，記得宅在家三個月後第一次出門練跑，心情很興奮但是覺得很累，完全沒有變強的感覺，左邊髖關節一樣卡卡，活動度有限，然而我想著，要把握可以跑的時候加緊練習啊，年底的台北馬是我的目標，想再破PB，離一心想望的BQ更近一點…‥。

（攝影：王寶慶）

就這樣，在跑量嚴重下滑了三個月後，8月我跑了一百公里，左邊髖關節卻越來越不對勁了，一次晚上練跑後，痛得我整個晚上睡不好，於是決定再去看醫生，這次醫生為我注射了有修復效果的葡萄糖和玻尿酸，一開始的確好轉了，但每一次的好轉在練跑之後就宣告結束，反反覆覆的疼痛非常折磨人，心情也隨之起伏不定，注射了幾次似乎效果也有限，醫師決定讓我轉診去大型醫院再做一次MRI，比較髖關節情況較一年前有何變化。轉診後的骨科醫師告訴我，我的「髖臼發育不全」，髖關節先天就長得不太好，導致髖關節容易受傷，等再照一次MRI結果出爐，可能會建議動髖關節鏡手術，才能治本。醫師也指示今後最好在PU跑道跑步，也絕不要做深蹲等動作，若動手術，術後需要休息兩三個月；我望著醫師，人變得有點呆呆的，心裡想著，該不會以後不能跑步了吧？！愛上跑步已經五年多，生活有了很大的改變，跑步成為我的興趣，也是生活中重要的一部分，如果跑步是我的人生第二曲線，那麼現在要開始發展第三曲線了嗎？我的現階段目標是BQ和六大馬，夢想還沒有完成呢！

我稱呼自己為肉腳，但其實我不喜歡當肉腳，而是希望自己能向別人一樣越跑越勇猛啊，最初會參加戈壁挑戰賽，就是因為看到前一屆的一位A隊學姊精瘦有力的身材，好生羨慕，希望也能變成那樣，於是沒有想太多地就這樣跑了起來，以為自己在勤練後，也能和別的跑者一樣蛻變為擅長長跑、渾身是肌肉線條，充滿力與美的樣子。跑得又美又厲害的雷理莎，常po文提到自己受傷，還形容自己大概不適合長跑，我最近也是這樣想的，前前後後的傷，似乎證實我的身體不太適合跑步，然而我不想放棄，目前我只跑過九場全馬，至少讓我把心願六大馬全部完成吧！

我想起張嘉哲跑斷了自己的左小腿脛後肌，努力復健、練習，五年後破了PB；也想起老是稱自己的腳為玻璃腳、最近勇敢完賽246K斯巴達松的老友游明樺，想以他們的經歷為自己打打氣。Google網路有關髖關節唇破裂的相關知識，意外發現奧運空手道銅牌–「小清新」文姿云也曾因運動傷害導致髖關節唇破裂，但是她選擇不動手術，而以復健的方式和訓練，最後仍在空手道舞台上發光發熱。網路爬文時也看到，2020年一個關於髖關節唇受傷的青少年運動員的研究發現，保守治療能讓69%的運動員回到正常狀態，然而當保守治療失敗，還是需要關節鏡手術介入，修補髖關節唇。（原文見 https://health.gvm.com.tw/article/81591） )

錄這一集podcast的時候，我還不知道這次照MRI的結果如何，但願能以手術之外的復原方式，讓我能重新開始熱愛的長跑！國父十次革命才成功，我該不會、也不想比國父的十次還多次啊！最近無法跑步只有走路，希望這一切都只是暫時的……。希望所有的跑友都健健康康，無憂無慮，無傷無痛！

#能跑就是幸福#肉腳的跑步人蔘