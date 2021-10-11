路跑心得／叫我跑就隊之叫我套就隊 線上環台賽心得

你說你想要套，偏偏注定要弱腳輕蔑瞭，哀息瞭，剩下風雞要不要？！大家好，我是叫我跑就隊的Quick，但只有名字快！感謝【生命隊】在我們放棄追逐之後再次給了我們新的追逐希望！今天剛好來到台中，看著空氣依然還瀰漫著這33天被四方太子腳步揚起的塵埃未滅，這太強烈的壓迫與窒息感讓我想起揮之不去腳步聲，耳邊還仿佛傳來少女的祈禱的聲響，如同比賽期間我們內心多次祈禱著：這聲音要能常伴太子身邊，別讓他們追的太辛苦！然後害了我們追的很辛苦…

而我們最後的假想對手除了四方太子，最後一天就屬風雞媽媽們最另我們擔憂，台灣前線在國慶前夕突然多了一群最堅實的海防團隊，此風(瘋)堪比粉紅超跑遶境，是幻想我們套頭的信念亦是保佑台灣海防的信念使然？但最終回合這天下午前里程數看起來變動不大？！一度掉到14名被四方太子隊和叫我跑兩隊拉開距離！我們開始警覺戰略位置肯定會有戰略性的突襲計畫，心中大概計算了五百回媽媽們可能的策略和腳力可以抵達的距離數字，但，顯然我們沒人算出什麼東西，畢竟微弱腦波已經被攻擊到第33天，只能繼續靠腳力試圖防守！

倒數兩天有夥伴是靠繩子被我牽引著走路來累積里程，走到忘我時還會突然抽動繩索…到底，是睡著了吧！又到底，我們為何要走這一回比賽？

比賽中幾乎沒時間跟媽媽多聊天說話，所以最後兩天媽媽只好當作志工一樣來幫大家看顧補給，也順便陪我們走來走去，我靈感一來：腳快要跑不動走不動，至少還有手可以動！於是問媽媽還是我回家吃飯順便幫妳按摩好了？媽媽笑笑說：按摩不急，你們比賽比較重要！按摩可以星期一！我想，這就是家人吧，總能體貼著我們任性的選擇，一起把團隊目標作為目標來看待！如同生命隊、風雞隊、太子隊視13名為我們目標一樣支持並鼓舞著我們，害我幾乎要把你們當家人看待了！PS：如果能體貼我想要偷懶，我也許會更欣慰！雖然不能回家偷懶，但慶幸澳門隊因為疫情問題提前結束比賽，讓生命隊可以確定穩居第三，所以晚上十點左右大家開始溫馨發表比賽感言，也放過我們，一起打包回家休息！

暗，天超暗！快要11點半都洗好澡在床上坐姿90度位置，剩下最後的躺下時Line傳來：叮咚。看著手機大家傳著落後的里程數時，我不知道為何我已經穿好鞋子站在跑步機上了！我為自己在最後一刻還能跑的起來感到無限的欣慰，在冷氣房裡瞬間爆汗，我幾乎以為那是淚水…11:58大家確認已經都上傳完畢，輸了12名風雞隊有20公里之多…失望歸失望，大夥紛紛擦淚、洗澡、重新泡泡麵的互道晚安。但是，上天突然了我們一絲希望！始終由老公幫忙手動上傳數據的隊友Ella悠悠的說：嗯⋯剛剛看了⋯原來是要5小時的審核⋯我一開始看的不是4分鐘而是4小時😅！登愣！表示最少還有50公里的進帳！以及另外兩個隊友分別約10、13公里也在審核中！大家總算可以期待醒來會是個美夢的昏迷過去！

將將將將！將將將將！果然，只要能睜開眼，就有機會看見希望！【叫我跑就隊】真的上升到第12名了！

但為何總算跑進12名，慶功宴後【叫我跑】團員紛紛自願套起頭來！就因為有你們這些可敬又可愛的夥伴與對手！還那麼用心的影片助陣！

#2021運筆線上環台賽心得#叫我跑就隊#生命有一種絕隊#風雞超跑#四方太子幫