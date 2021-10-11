圖騰跑分享／台灣生日快樂！雙十國慶跑步路線

第一個破紀錄的1000英里，羅維銘等了十一年；而下一個1000英里，他只再用了十六天就辦到了。羅維銘在賽事的31天又3小時11分29秒，完成他的2000英里，當然以他目前的配速，每一步都會是新的亞洲紀

2021-10-09 16:36