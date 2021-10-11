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圖騰跑分享／台灣生日快樂！雙十國慶跑步路線

運動筆記 / 薇安vivian

一年一度的雙十國慶，就用跑步來慶祝啦！這次的圖騰跑路線長7.7公里，地點在台北市松山區、大安區。

最近參加車店舉辦的「鐵人100活動」，連續一百天 游泳1.5K／騎車40K／跑步10K  完成其中一項。

10/10雙十國慶－100天挑戰第二十天，今天來點特別的吧！

有別於常見的雙十圖案，設計了'TAIWAN'路線，自國父紀念館附近出發，結束於台北科技大學。

穿梭在東區巷弄間，有非常多便利商店、小吃、餐廳、咖啡廳，路上不須擔心找不到補給和廁所。

路線平坦不複雜，爬升只有20m，算是親民路線，不過要隨時注意小巷竄出的汽機車～

途中發現一間生意很好的店家，靠近一看發現是美少女戰士期間限定咖啡廳！顯眼的店面完全是拍照打卡的熱點啊，除了吸引美戰迷的目光，也讓我滿滿少女心～設計圖騰跑很花時間，要注意圖案在地圖上會不會變形、地圖上的橋行人是否可以通行。但可以跑到平時不會去的地方，還可以發現新店家、景點，這次我就存了好幾家咖啡廳進口袋名單。跑在巷弄間，好多有趣的塗鴉，還有我很喜歡的大腸王！看著跑著時間很快就過去～記得經過瑠公圳公園時，馬上被海盜船造型溜滑梯吸引，以航海為主題設計的盪鞦韆、攀岩牆...幾乎所有設施都是人山人海，簡直是個小型遊樂園，孩子的笑鬧聲和臉上的滿足，可以看出這公園有多麼受歡迎。

喜歡一步一步跑出不一樣的景色，用不一樣的方式探索台灣。這次的圖騰跑分享給大家～想要路線歡迎留言，跑了也歡迎標記我♡謝謝醫護人員這段期間守護著大家，讓我們一起期待脫口罩上賽道的那天～

海盜

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