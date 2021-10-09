羅維銘 3100英里的約定 - DAY 32 - 2047.5英里

第一個破紀錄的1000英里，羅維銘等了十一年；而下一個1000英里，他只再用了十六天就辦到了。羅維銘在賽事的31天又3小時11分29秒，完成他的2000英里，當然以他目前的配速，每一步都會是新的亞洲紀錄。

而讓羅維銘超級驚喜又感動的，是當地僑胞Rob買了一個寫上2000mile的蛋糕，特地在中午送到現場為他慶祝這個特別的時刻。

謝謝這些熱情可愛的僑胞們，你們真的太棒了，讓羅維銘這次離鄉背井比賽將近兩個月，卻能得到滿滿就像家一樣的溫暖！

第三十二日的賽程，七位選手的單日成績如下：1. Andrea Marcato 76.2英里 (122.7 km)2. Vasu Duzhiy 65.3英里 (105.1 km)3. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)4. Stutisheel Lebedev 62.5英里 (100.6 km)5. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)6. Takasumi Senoo 58.7英里 (94.5 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 40.6英里 (65.3 km)

截至第三十二日，七位選手的總成績如下： 1. Andrea Marcato 2275.3英里 (3661.7 km)2. 羅維銘 2047.5英里 (3295.2 km)3. Vasu Duzhiy 1987.7英里 (3198.9 km)4. Harita Davies 1958.1英里 (3151.2 km)5. Takasumi Senoo 1907英里 (3069.1 km)6. Stutisheel Lebedev 1850英里 (2977.2 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 1780.8英里 (2866 km)特別感謝主辦大會、紐約僑胞Rob提供圖文資訊Photo and Video by Perfection-Journey / Rob Wu大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/大會部落格https://perfectionjourney.org/大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba