羅維銘 3100英里的約定 - DAY 33 - 2110.1英里

隨著2000英里大關的突破，比賽也正式進入了最後三分之一的階段。羅維銘的身體狀態一直保持得非常平衡，最後這段時間更有挑戰的或許會是心理上的起伏，畢竟已經離家這麼久，再加上內在心態的轉變，但只要能夠堅持過去，在終點等待他的必是前所未有的甜美果實。

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最近三天除了Vasu還在漸進增加里程，其他選手都維持每日固定的圈數。羅維銘以每日114圈穩健地邁向終點，目前看起來，他最快有可能在第47天完成比賽。

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Harita的2000英里蛋糕 好美啊！第三十三日的賽程，七位選手的單日成績如下：1. Andrea Marcato 76.2英里 (122.7 km)2. Vasu Duzhiy 66.9英里 (107.7 km)3. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)4. Stutisheel Lebedev 62.5英里 (100.6 km)5. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)6. Takasumi Senoo 58.7英里 (94.5 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 40.6英里 (65.3 km) 截至第三十三日，七位選手的總成績如下：1. Andrea Marcato 2351.6英里 (3784.5 km)2. 羅維銘 2110.1英里 (3395.9 km)3. Vasu Duzhiy 2054.7英里 (3306.7 km)4. Harita Davies 2018.4英里 (3248.4 km)5. Takasumi Senoo 1965.8英里 (3163.6 km)6. Stutisheel Lebedev 1912.5英里 (3077.9 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 1821.4英里 (2931.3 km)特別感謝主辦大會提供圖文資訊Photo and Video by Perfection-Journey大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/大會部落格https://perfectionjourney.org/大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba