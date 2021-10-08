羅維銘 3100英里的約定 - DAY 31 - 1985英里

昨天羅維銘的訪問很令筆者感動，因為很難得看到一個人這麼真誠而又謙遜地說出心底的話。原本他是兢兢業業帶著破紀錄的渴望來到這個賽場，卻在突破紀錄之後，發現這個過程讓他學到比紀錄更重要的東西。Sri Chinmoy的哲學把跑步分為「外在」（outer running）與「內在」（inner running）兩個部分，成績的追求是外在；得到成績，然後放下，內在的超越才正要啟程。

筆者相信，羅維銘一定會再回到這個賽場；他重回這裡不是為了超越自己今年的成績，而是賦予這個參賽更豐富的意義的心願，也一定會達成。

我想此刻，他也許不再是期待著3100英里完賽會寫下什麼亞洲第一的新紀錄（雖然他一定會辦到），而是開始對能夠留在這個賽道上的時間越來越少，感到留戀。

Vasu撐傘穿ｙ拖在雨中慢跑的樣子真有趣

Live In The Moment 活在當下 用心體會每一步的感受 這裡就是最棒的舞台

第三十一日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 70.2英里 (113 km)

2. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)

3. Stutisheel Lebedev 62.5英里 (100.6 km)

4. Vasu Duzhiy 60.9英里 (98 km)

5. Harita Davies 60.3英里 (97.1 km)

6. Takasumi Senoo 58.7英里 (94.5 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 40.6英里 (65.3 km)

截至第三十一日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2199英里 (3539 km)

2. 羅維銘 1985英里 (3194.5 km)

3. Vasu Duzhiy 1922.4英里 (3093.8 km)

4. Harita Davies 1897.7英里 (3054.1 km)

5. Takasumi Senoo 1848.3英里 (2974.6 km)

6. Stutisheel Lebedev 1787.4英里 (2876.6 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 1740.2英里 (2800.6 km)

特別感謝主辦大會、紐約百駿跑團團長Renny提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Renny Shih

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba