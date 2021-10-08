快訊

蚵仔麵線20元挨批不食人間煙火 朱澤民竟回：我不抽菸

「不常吃才不清楚價格」 蘇貞昌要邀主計長去吃蚵仔麵線

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 31 - 1985英里

運動筆記 / 曾令明

昨天羅維銘的訪問很令筆者感動，因為很難得看到一個人這麼真誠而又謙遜地說出心底的話。原本他是兢兢業業帶著破紀錄的渴望來到這個賽場，卻在突破紀錄之後，發現這個過程讓他學到比紀錄更重要的東西。Sri Chinmoy的哲學把跑步分為「外在」（outer running）與「內在」（inner running）兩個部分，成績的追求是外在；得到成績，然後放下，內在的超越才正要啟程。

筆者相信，羅維銘一定會再回到這個賽場；他重回這裡不是為了超越自己今年的成績，而是賦予這個參賽更豐富的意義的心願，也一定會達成。

我想此刻，他也許不再是期待著3100英里完賽會寫下什麼亞洲第一的新紀錄（雖然他一定會辦到），而是開始對能夠留在這個賽道上的時間越來越少，感到留戀。

Vasu撐傘穿ｙ拖在雨中慢跑的樣子真有趣

Live In The Moment 活在當下 用心體會每一步的感受 這裡就是最棒的舞台

第三十一日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　70.2英里　(113 km)

2. 羅維銘　62.5英里　(100.6 km)

3. Stutisheel Lebedev　62.5英里　(100.6 km)

4. Vasu Duzhiy　60.9英里　(98 km)

5. Harita Davies　60.3英里　(97.1 km)

6. Takasumi Senoo　58.7英里　(94.5 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　40.6英里　(65.3 km)

截至第三十一日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　2199英里　(3539 km)

2. 羅維銘　1985英里　(3194.5 km)

3. Vasu Duzhiy　1922.4英里　(3093.8 km)

4. Harita Davies　1897.7英里　(3054.1 km)

5. Takasumi Senoo　1848.3英里　(2974.6 km)

6. Stutisheel Lebedev　1787.4英里　(2876.6 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　1740.2英里　(2800.6 km)

特別感謝主辦大會、紐約百駿跑團團長Renny提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Renny Shih

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

相關新聞

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 31 - 1985英里

昨天羅維銘的訪問很令筆者感動，因為很難得看到一個人這麼真誠而又謙遜地說出心底的話。原本他是兢兢業業帶著破紀錄的渴望來到這個賽場，卻在突破紀錄之後，發現這個過程讓他學到比紀錄更重要的東西。Sri Chi

賽事心得／線上環台挑戰賽 「痛，並快樂著」

1/30的我 一個多月前，亦岑LINE我，「彩琴，環台賽可以參考喔，30人一隊，跑一個月，比總跑量這樣，我剛報名了。」「好！算我一份！」我秒回!!亦岑是妹子團的核心幹部，團內好吃好玩的訊息總是第

跑步小品／把態度跑出來 即便輸了也沒有關係！

唐朝-文學家-韓愈，其文章/師說：古之學者必有師，師者，所以傳道、受業、解惑也，為現代老師的教育意義做充分註解，一位優秀的教育工作者，為人師表確實會對學生，產生帶頭及啟蒙的作用，老師（教練）對學生（選

焦點人物／「馬拉松之神」 Eliud Kipchoge 不能沒有的 10 件事情

圖/Youtube 畫面截圖 Eliud Kipchoge 現今馬拉松最速的男人，其強大的程度甚至被跑迷們冠上「馬拉松之神」的稱呼 ，也讓大家對於他的訓練與生活充滿了想像，當然 BBC 也曾造訪 E

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 30 - 1922.4英里

今天是羅維銘第五期VLOG訪談出刊，也是他達成「3000公里」個人紀錄、國家紀錄和亞洲紀錄的日子。 Utpal: 維銘早安！ 羅: 早安！ Utpal: 你已經來到這裡很長一段時間、

賽事心得／線上環台挑戰賽風雞超跑 海防第一線媽媽血淚奮鬥史

晚了五天才進入環台賽的風雞超跑，從51名開始出發，這樣毫無殺傷力的隊伍絕對不會引起任何人的注意，一如我們一開始對自己的期許也只有環台一圈拿到完賽證明而已，如此渺小的心願，如此晚起步的風雞超跑，是什麼時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。