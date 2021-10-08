跑步小品／把態度跑出來 即便輸了也沒有關係！

唐朝-文學家-韓愈，其文章/師說：古之學者必有師，師者，所以傳道、受業、解惑也，為現代老師的教育意義做充分註解，一位優秀的教育工作者，為人師表確實會對學生，產生帶頭及啟蒙的作用，老師（教練）對學生（選手），確實有深遠影響。近期公共電視-誰來晚餐13節目，正好在10/1日當天晚上播出的單元：愛，就是陪他一起向前跑！介紹到一位在尖石國中任教的體育組長，詳細說明這位熱血的老師及家人，為了學生（田徑選手）無私的付出及貢獻。但是也間接的反應出教練與選手、親子關係與他人期待間的衝突及矛盾。本次-動力火車擔任夢幻嘉賓，則以歌曲：“不甘心、不放手”，鼓勵學生堅持自己理想。在看完節目後對於我這位，已經51歲的市民跑者來說，則對教育有更深一層的的體悟。另外一般民眾應該從日常生活中，培養規律的運動習慣開始，透過適合自己的運動，維持適當的體適能。

首先節目中擔任教練的體育組長，在日常的單調訓練，以及競爭激烈的比賽過程中，與家人們耐心陪伴學生一群人，一起渡過其中的酸甜苦辣，所謂：當一天和尚、撞一天鐘，並提醒學生保持正確的心情確實很重要，他提到了一句話：把態度跑出來，即便輸了也沒關係！這時回想到2018年時，自己在鹿港鎮上舉辦的一場路跑，賽前5天因為上班時跌倒受傷，當時索性抱著左側的腳傷，及左邊眼睛的黑眼圈上陣，感謝佛主包庇順利完賽，最終成績儘差3分鐘即可上分組凸台。

同年48歲持續調整後恢復正常，才在年底嘉義舉辦的半程馬拉松，扳回一城獲得分組第四名。

其次擔任神秘佳賓的雙人演唱組合-動力火車，則開門見山的提醒日常訓練辛苦一面。學生們則提到冬季早晨，天寒地凍要離開問暖被窩，在寒冬甚至是雪地跑步，確實是一項重大考驗。這時回想到最近一次出國，跟隨著公司同事及眷屬們，一起去日本東北-花卷員工旅遊（5天4夜），為了保持跑步的感覺，特別把握住這次出國機會，生平第一次在雪地裡跑步。當時特別早起到旅館前，停車場雪地上跑步，冒著刺骨寒風、雙手快凍僵了，但正好一圓我在雪地上跑步的初體驗，至今仍然印象非常深刻。

近期配合政府防疫政策，做好適當個人的防疫措施，保護自己同時也保護別人，符合資格者應該趕緊去，施打COVID-19疫苗，目前保持身體健康最重要。期待早日能夠恢復戶外空曠場域，脫下口罩、暢快呼吸、痛快流汗，一起享受運動帶來的愉快心情，加油吧！