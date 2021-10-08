賽事心得／線上環台挑戰賽 「痛，並快樂著」

1/30的我

一個多月前，亦岑LINE我，「彩琴，環台賽可以參考喔，30人一隊，跑一個月，比總跑量這樣，我剛報名了。」「好！算我一份！」我秒回!!亦岑是妹子團的核心幹部，團內好吃好玩的訊息總是第一個通知我，平常很照顧我。這個賽事比的是總跑量，不比速度，心想反正團裡高手這麼多，會有人COVER我的。對於貫徹LSD精神的我，應該是一片蛋糕的輕鬆吧？然後我的個性，很容易被激，看到隊友都在跑，我一定也不會放過自己。亦岑算是瞭我(笑)

熱血又不服輸的我，平常跑量不多也沒有速度，像我這樣的肉腳，在亦岑邀我參加線上環台賽時，我還很納悶，現在終於明白了~就是不怕死的往前衝的傻勁!!!亦岑算是抓得住我XDDD

參加了一場看不見對手的比賽 在賽道上唯一需要超越的是自己

自從三級警戒開始，不喜歡戴口罩跑步的我，在這段時間裡只跑過三次，連短短5、6K都才勉強達到8分速的水準，我心裡想，這樣會不會拖累大家？每個人應該都會為了一份榮譽全力以赴吧?妹子團去年第五名，今年應該會想要衝前三吧?我不想成為老鼠屎………..唉~想太多了!穿上跑鞋離開家門就對了！這個夏天，就讓它燃燒吧！

福和橋巧遇魁哥~~~跑步不難，難的是穿上跑鞋離開家門的那一刻。跑步要進步就一定要聽'跑步不要聽'

關於鬥志這件事

8/25開戰，「還好吧？才第一天！」當我還在安慰自己因為晚起來不及晨練，卻看到澳門團已經有150K的進帳。滑了一下戰績表，妹子團在哪兒呢？天吶！第一頁沒看到！「不會是我害的吧？」對於求好心切的我來說，焦躁不安的情緒浮現上來，卻發現隊友們仍舊老神在在。采:「拼馬拉松的，能拼到最後的才是贏家!」、「持續的力量才可怕」…..采是團隊裡的女漢子，平常熱愛爬山，可以在跑了半馬後，隔天去爬難度相當高的五寮尖，她的耐熱度也是百分百，常常日正當中，在沒有遮蔽物的河濱、或是沿著板南線奔跑去探索台北市區的美，是個意志力堅強、又很能鼓舞人心的女跑者，她最常跟大家說的一句話是: 「不要怕!!!! 」

常常叫大家'不要怕'的采，往往都是衝第一，不管是跑河濱，還是沿著板南線前進，都是在烈陽之下進行，讓人打從心底敬佩著。

然而，我總覺得一開始不能差距太多，因為一旦洩氣就追不回來了！「輸」是會變成習慣的呀！原本計劃是早上跑個5K、下班跑個5K，這樣一天有10K的貢獻，腳上的舊傷也不會在這段時間爆炸，至少不會扯大家的後腿！第一天早上的偷懶，就用第一天晚上來彌補吧！10K進帳。接著第二天、第三天....我早上都爬不起來，只能靠晚上一次10K，連續三晚……計劃什麼的，就隨緣吧，反正我一身是膽！（憨膽）

一身憨膽的我，把主力放在下班後的夜晚，於是在公司對面的美堤河濱公園、家裡附近的新月橋、甚至中正紀念堂都成為我累積里程的主戰場。

第一個周六早上，和亦岑在福和橋巧遇。我跟她說我前三天衝太快，身體覺得好累，雙腳跟隱隱約約的痠痛，姆趾外翻處也傳來陣陣的刺痛。亦岑說，比賽才開始，還是要注意一下身體狀況，「比賽一時，身體一輩子!!」像是拿到免死金牌的我，那天只跑了6K...之後的一個禮拜，我都用這個理由說服自己，也讓跑步的貢獻度保持低迷。

某天，心血來潮的我，做了一支影片在運筆的環台賽社團上面為隊友們打氣。汐慢夥伴的駱老師看到來留言說，妳知道我在追妳嗎?原來駱老師是RUN希望終身跑不完的隊長，那時他們的排名還在第二頁，但差距一直在拉近。我諂媚地回文請駱老師手下留情，老師正色回我「跑場如戰場，大家各憑本事吧!!!」這句話打到隊友不認輸的神經，鬥志一瞬間燃燒起來！早班跑完，中班接力，晚班繼續…

拚勁十足的駱老師，半開玩笑地向我們下了戰帖

師者 所以傳道、受業、解惑也 古人誠不我欺呀

9月6號，第一頁的保位戰很激烈，排名上上下下，差距有時不到50公尺，友團對自己團員下達動員令「去跑個半馬回來!」，霸凌式的激將法問句「你跑了多少？」讓賽事沸騰了起來。身為第一頁基石(第十名)的妹子團，像是標靶般的被注目，成績一度掉到第二頁的緊張感，讓團員的鬥魂大爆發！仲夏早上十點，有人仍在一公里一公里的累積著。大家長樂哥說：「身為隊長，我不贊成超過九點還在跑，天氣太炎熱了!」看到有人貢獻出超量的里程數，樂哥說：「還是以自己的能力為主，該休息就休息，不要受傷了」看到友團的直接挑戰，大家忍不住想回嗆，樂哥說：「我們是來交朋友的，不要壞了和氣！」阿彌佛陀，我們樂哥真的是佛系正宗啊！

我們的佛系隊長~~樂哥:我們是來交朋友的，不是來交惡的!!!--想加入妹子團，請洽樂哥。

果不其然，不是吃素的駱老師，帶著團員超車不回頭，連車尾燈都不開...駱老師為了激勵團員的用心，深深地圈粉了我，原本就是厲害的汐慢前輩，再次讓我增添了崇拜的敬意。

駱老師雙腳有傷，卻以身作則的帶著隊員往前衝，拚勁十足，讓他們從第二頁衝到第六名，是個可敬的對手!!

再一公里吧！

雖然隊長說要善待自己的雙腳，千交代萬交代我們不要受傷。但是我的倔強，決定讓腳跟再接受一波衝擊。賽事進入中場，我的雙腳開始抗議了！從腳後跟向前延伸到腳趾、再往上爬到小腿，疼痛開始蔓延並如影隨形的糾纏著。「終點就在前面了呀！」我一邊按摩一邊為雙腳打氣。群組中傳來無數的關心~~台北馬一戰成名全馬破三的汶神說：「彩琴，注意別讓身體受傷了，這樣不划算喔！要保護身體健康第一」

每天最早起跑、激勵眾人後，再交棒給中晚班的玉米哥：「你要讓腳休息一下，有空可以做做伸展舒緩」去年環台賽跑了500k的彬哥說：「休息一下，環台賽只是增加大家運動的動力，身體健康還是最重要的，別太勉強哦!」環台賽期間推了2次30k、一次50k的社長: 「可以補一下維他命 C 和 B,和抗發炎的食物, 會緩解一些不適感」心靈導師同時也是女超人的妙妙說：「今天妳要休腿不能跑了啦！記得按摩、泡熱水、滾輪、抬腿會好很多」特別降速陪我跑步、最暖心體貼的南丁格爾雯君說：「要保重啊！看了很心疼ㄟ~」

左起:汶神、玉米哥、彬哥、社長

我們佛系隊長樂哥，更三不五時傳來訊息: 「要好好休息，不用勉強，累了休息一下可以的」「要吃好 睡好，可以的話 補充蛋白質 維他命」的要我減量…..對不起！賽道上的我沒聽話...該來的躲不掉，還是乖乖去復健科報到吧！附生舟狀骨讓我的脛後肌發炎，連帶阿基里斯腱、腓腸肌、比目魚肌開始痠痛，它們不約而同地向我抗議請病假，很可惜，我沒有淮假！我跟醫生提出我還要再跑一個多禮拜的要求，醫生無奈的說，那你就起跑前先吃一顆消炎止痛藥吧。折衷地接受一邊跑步一邊復健的療程。

痛，並且快樂著

中秋連假，唯一的一場大團練，從新生公園開始畫軌跡圖。一早集合後，大夥沿著大街小巷奔跑，熱情的太陽公公一路加持，換來許多路人的注目禮，想說這是哪來的一群瘋子？！#大同大腕龍 #新生小暴龍 #中山跑跑人，一共23公里!!不知是止痛藥發揮療效，還是團員的暖心，竟然可以讓雙腿近乎半殘的我完成這次團練。

線上環台馬拉松，團隊唯一一次的團練~~畫圖形#大同大腕龍 #新生小暴龍 #中山跑跑人，約23公里，大家用郊遊的心情完成任務，一點也不累，還很開心。

賽事倒數第八天，跑量破了300K，這是那個肉腳的我嗎？這是我以前月跑量的三倍耶！筋膜槍24小時充電中、隨時拿著按摩球滾輪放鬆小腿、奧摩油的味道取代了身體乳液...「再撐一下吧？」我對著雙腳撒嬌，它們用酸痛給了我答案......雯君在上完夜班後，只睡了兩個小時就去跑了個30K，我則是枕頭上有強力膠，躺下後沒有六個小時起不了身。那麼...早點睡總可以了吧？環台賽結束前一天的清晨，吞了顆止痛消炎藥，準備好零錢和鹽錠、能量膠，告別了還在夢鄉中的家人就出發了。過程因為腳痛，止痛藥感覺壓不住而跑跑走走，沿途拍拍風景照，上傳群組和隊員相互打氣，看到妙妙也正在努力中，心中更堅定我想要完成半馬的決心……

一言不合就半馬XDDD

說到妙妙，她本身是個全馬好手，家住在石門水庫旁邊，平常練跑就是山路21k，意志力驚人外，還很體貼溫暖。團隊中，大神實在太多，我只是個沒有速度、跑量也很少的小弱弱，我知道自己的能耐，每天只能喳呼吆豁大家衝阿殺阿的，妙妙總是第一時間呼應我說:來吧!跑吧!不然就是傳正在外面奔跑的照片給我打氣加油，每次跑不動了，看看妙妙在陽光下全身是汗、閃閃發亮的照片，雙腳似乎又抬的起來了。

和我一樣是射手的妙妙，這一個月來用行動鼓勵著我，每當我跑不動時，她就會傳來她也正在奔跑的照片給我打氣加油，我這次能夠順利完成任務，多虧有她，我們也在這一個月成為了好姊妹。環台賽讓我收穫滿滿~~

看著我的精神食糧，三個小時後，原來我也有資格說「一言不合就半馬」了XDDD我變強了，不只是耐力，更是意志力。「最後一夜 留在第一頁~~我是500琴」一個月來，已經習慣每天一早起床就先看賽況、和早班互相打氣，然後全面開錶，上班時和夥伴討論戰術研擬策略、中午自願當跑腿買便當，還越遠越好，下班後和晚班在不同地方奔跑，連線加油，睡前再來一波暖心交流….這樣的生活模式已經伴隨我一個月，已經變成我的日常重心。雖然結束後我可以好好養傷了，但總是有那麼點不捨的情緒在內心發酵…最後的排名大勢底定，跑多跑少沒有影響，隊長熱情的邀請大家去台大運動場一起畫下完美句點、寫下最終章。

這晚，我看到了美麗的克拉拉帶著兒子一起來感受跑步的美好，看到了身材勻稱窈窕的LISA姐也來最後倒數，看到了在群組總是諄諄提醒我們跑前要熱身、跑後要拉筋、並且線上教學按摩、令人仰慕的威志哥，看到了一直很努力輸出里程、卻在賽前腳受傷無法突破1000K的彬哥，看到了超強補給大將軍宗諭，他這次帶了月餅來當完賽禮…

最後一場繞圈賽，看了一下自己的總里程，491K...下一次會是什麼讓我這麼拚命呢？跑吧！雖然現在我的里程數已經無法左右團隊名次了，即使早上已經跑了11K、下午走了8K，現在腳底好像踩到仙人掌…還在懷疑自己可不可以完成500的目標時，我看到了早上才跑了16k的雯君，竟然出現在這裡…..因為腳痛跑很慢的我，在大家散場後，原本只是來吃冰的雯君，義氣的把罩衫脫掉，在台大操場摸黑的陪我奔跑、中興哥也還沒離開。在操場用照相、用錄影幫我見證這歷史一刻…..

左起:建廷、彩琴、雯君、中興哥

我的個子嬌小，每一個跨步頂多一公尺，我就這樣一公里又一公里的…用倔強讓我贏得500琴的稱號…其實未來的自己就是現在自己一步一步累積而成的，我很喜歡的一句話，獻給每一個自己~~~

我們的榮譽和驕傲!!!

日常一:感動

家家: 各位夥伴，我家裡有事，可能這幾天沒辦法跑，抱歉鋒哥: 沒問題 不用緊張 宗諭: 有30人參加，放心亦岑: 大家輪流跑 沒關係的 鋒哥: 大不了我幫你跑妙妙: 沒關係的~~別擔心。我們會多跑一點的鋒哥: 還有20天 不怕

扎扎實實跑了889K的鋒哥是真正的大神~~超馬選手來著，有眼不識泰山的我還曾經問過他蠢問題。由於鋒哥不只有雙飛毛腿，還很會穿搭，從頭巾到衣服鞋子襪子都精心搭配，然後還很幽默搞笑，團隊的女生都被圈粉，因為他太見多識廣，我這小弱弱可能寫不出他的厲害~~~所以我放張照片，表達我對他的崇拜XDDD

日常二:搞笑

大勞哥:哇哦！輝哥，我被刷卡了。輝哥: 你要休息一下，我好不容易追到你的車尾燈大勞哥: 輝哥，我感覺背後一陣涼意，感到一股殺氣，哈哈！隊長: 哈哈……殺氣很重妙妙: 笑翻~~有把劍藏在身後………………

左:輝哥、右:勞哥。哥倆好、一對寶，輝哥要傳授妹子們半馬破2的武功密技，實在太感動。

(日常三:後會有期)

明年二月的台北超馬有旗袍組的四人接力，不限男女，於是團隊裡面開始計畫著旗袍大”哥”的來襲……「樂哥，算你一份喔」「玉米哥、鋒哥一起來喔」「小李、輝哥身材纖瘦，報名喔」「大勞哥、社長、彬哥、宗諭，來穿旗袍跑喔」…….這個旗袍大”哥”們會不會成軍，妹子陪跑團的故事，待續…………………..

南霸天~~書帆!!!為了得到毛巾，書帆也是全面開錶，三不五時就去倒垃圾XDDD也是因為想替他完成心願，我很認真的在累積里程，雖然沒有如願，但如果我這一篇網誌有抽到毛巾，一定給書帆!!!

線上環台賽、妹子陪跑團的每一個人都很重要，都缺一不可，就像澳門女團的slogan'沒有我，只有我們'一樣。

每個人就像一滴滴的汗水，將台灣交織了9.8回!