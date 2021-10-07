焦點人物／「馬拉松之神」 Eliud Kipchoge 不能沒有的 10 件事情

圖/Youtube 畫面截圖

Eliud Kipchoge 現今馬拉松最速的男人，其強大的程度甚至被跑迷們冠上「馬拉松之神」的稱呼 ，也讓大家對於他的訓練與生活充滿了想像，當然 BBC 也曾造訪 Eliud Kipchoge 所在的訓練營跟拍他的訓練生活，但這仍無法阻止跑迷們想要知道更多更深層有關於 Kipchoge 的事情。而知名媒體《GQ》找到了 Kipchoge 來聊聊他離不開的 10 件事情！來一窺這位「馬拉松之神」的生活細節，當然也有著許多令人意外的答案及值得跑者們來參考的生活小細節。

其中，讓我感到最為佩服的是 Eliud Kipchoge 保持長達 17 年來都會寫日記的習慣，來記錄自己每一年的動態，方便自己追蹤往年的這個時候自己在做什麼。訓練日誌也是 Kipchoge 一個十分酷的細節，他表示他將訓練日誌做成表，分為上下（早上訓練、下午訓練）部分，並且詳細紀錄著自己的狀態及所穿的鞋款！以及鞋款所帶給他的感受。（魔鬼就藏在這些日常細節中啊！）

另外 Kipchoge 也透露離不開睡眠戒指，這是一項非常有趣的產品，我們都知道好的睡眠能夠幫助我們恢復，擁有較佳的狀態，所以選手們對於自己的睡眠都十分重視，Kipchoge 也如是，他每天都要查看睡眠數據以確保自己有充足的睡眠。

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而這枚睡眠戒指來頭也不小，這是來自芬蘭新創品牌 OURA 所設計的戒指，做成戒指形狀主要是希望能夠讓使用者能夠在更沒有負擔的狀態下有舒適的配戴體驗，且相較於手環、手錶等，戒指更容易長時間的配戴。連英國哈利王子也曾戴著這款戒指。

圖/網路

或許我們永遠無法像 Eliud Kipchoge 一樣跑出如此驚人的速度，但我們能從他的生活中獲得一些靈感，也讓我們的生活增添了一點變化。那麼你生活離不開的 10 件事情又是什麼呢？也歡迎分享看看唷～

責任編輯：Ian

影片來源：GQ

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