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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 30 - 1922.4英里

運動筆記 / 曾令明

今天是羅維銘第五期VLOG訪談出刊，也是他達成「3000公里」個人紀錄、國家紀錄和亞洲紀錄的日子。

Utpal: 維銘早安！

羅: 早安！

Utpal: 你已經來到這裡很長一段時間、超過四個星期了，現在這裡對你來說更像是一個家，還是是一座遠道造訪的競技場？

羅: 喔，這個有點（笑）……這個賽事是一個充滿溫暖、有人情味的一個賽事。因為是邀請賽，要具備一些有資格的、至少時間能夠認證到1000公里，因為要挑戰的是3100英里、差不多是5000公里的距離，那已超乎我的想像。我之前認為它還是競技，因為還是有比賽的成分，但是後來我發現，原來我認清自己，我不是一個比賽的材料，但是我成功了，是我認清自己。

Utpal: 那麼這個地方現在像是你的家嗎？ 你在這裡生活，這就是你的世界，還是你會想念台灣？（現場口譯為「你覺得這裡比較像家還是台灣」）

羅: 台灣畢竟是自己的家鄉。但是這邊的話，因為受到很多朋友的關心，幾乎都不是我所認識的人，那今天因為這樣，我減少很多受傷的機率，我原本以為我會……雖然挑戰是一定會很艱辛，但是至少我現在反而沒有什麼特別的所謂的傷害，幾乎沒有。

Utpal: 你這次締造了很多台灣的新紀錄甚至是亞洲紀錄，這些紀錄對你來說很重要嗎？

羅: 一般來講我之前是認為很重要。但現在可能這些紀錄對我來講只是一個過程，我得到的結果是遠超乎這些紀錄以外的體悟、體驗。

Utpal: 你之後會想像Vasu那樣每年都來跑，還是就只挑戰這麼一次？

羅: 我希望有機會還會再來，但是這是要有機緣的，那我也希望鼓勵更多的人來，因為畢竟它的參賽名額無法關照到很多人，那或許我們不必強求，一切因緣俱足，就可以順其自然。

Utpal: 你會越來越期待把賽事完成，還是更享受著賽事進行的每一天？

羅: 我應該是更享受這個過程。延續剛才的話就是說，或許有機會來這邊當志工也是不錯的。

Utpal: 之前你每次都會在訪問最後還想說一些話，今天你有沒有什麼想說的？

羅: 最後我想說，我們享受到這個過程，結果已經不是很重要了。但是會再來，一定是具有意義的再來，而不是再繼續挑戰我的里程，因為里程對我已經不是很重要了。

Utpal: 維銘，非常謝謝你。

羅維銘在今天上午7點18分12秒締造3000公里（相當於1864英里）的亞洲紀錄，時間是29天又1小時18分12秒。

他將自己達成紀錄時所穿的香草紫色三代ｙ拖，寫上「3000KM記錄」，置於記分板下。

第三十日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　70.2英里　(113 km)

2. 羅維銘　63.6英里　(102.4 km)

3. Vasu Duzhiy　62英里　(99.8 km)

4. Ananda-Lahari Zuscin　61.4英里　(98.9 km)

5. Takasumi Senoo　60.9英里　(98 km)

6. Harita Davies　60.3英里　(97.1 km)

7. Stutisheel Lebedev　58.1英里　(93.6 km)

截至第三十日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　2128.7英里　(3425.9 km)

2. 羅維銘　1922.4英里　(3093.8 km)

3. Vasu Duzhiy　1861.5英里　(2995.8 km)

4. Harita Davies　1837.3英里　(2956.9 km)

5. Takasumi Senoo　1789.6英里　(2880.1 km)

6. Stutisheel Lebedev　1724.8英里　(2775.9 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　1699.6英里　(2735.2 km)

特別感謝主辦大會、紐約百駿跑團團長Renny提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Renny Shih

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

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