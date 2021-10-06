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42天跑完六大馬／ Shalane 第二站倫敦馬 2:35:04 跑更快！

運動筆記 / Joanna

Shalane Flanagan 在 10/3 第二站的倫敦馬拉松跑出了 2:35:04 的賽季最佳成績（圖片來源：@shalaneflanagan

目標 42 天跑完 6 大馬且每場破 3 的退休跑者 Shalane Flanagan，在 9/26（日）的 第一站 柏林馬拉松  以前半程保守地跑 83:42、後半程 74:50，總時 2:38:32 的成績完成。

上週日（10/3）第二站 倫敦馬拉松，她則採取了相反的策略。在前半程 Shalane 以 75:04 高速前進，並且在 30 公里處以 1:45:15 的速度通過，這相當於全馬 2:29:27 的配速！最後 10 公里掉速，Shalane 仍跑出了 2:35:04 的賽季最佳成績！不過這看似優異的成績，在 Shalane 的感受上卻並非如此。

「這是我第一次必須在馬拉松賽中停下來用走的。」Shalane Flanagan 表示自己這次在起跑時意外跟在「次菁英」（Sub-elite）的男子組，而不是在一般跑者的第一起跑區間（wave 1），因此配速比原本預想的快很多。剩下 10 公里時，她陷入了運動員所謂的「痛苦洞穴」（pain cave）的狀態。「當我將目標設為每一場馬拉松突破三小時，我知道有些日子會令人開心地鬆鬆，而一些會非常困難。」 而倫敦馬就是痛苦的那一類。不過 Shalane 對於自己能這樣跑，內心充滿著感謝。「我很感謝我的身體允許我去做進行這樣的旅程，並且對於接下來的自我挑戰感到更加地興奮！」

Shalane Flanagan 表示這次在倫敦馬經歷痛苦，但她感謝自己的身體允許她進行這樣的旅程（圖片來源：@shalaneflanagan

上次我國素人跑者 許立杰 Jay的跑步筆記 在柏林馬被 Shalane 刷卡時大喊加油，喜獲女神一個大拇指；這次他也參加了倫敦馬，並以 2:48:28 的成績完賽，不僅完成了世界馬拉松大滿貫全部賽事，更成為台灣平均最速六星跑者！而許立杰這次更與女神合影，並打趣地說自己兩場對戰 Shalane 都完敗是「今晚最好的結局」。

恭喜Jay大成為最速六星跑者，筆者真心期待倫敦馬心得！（截圖自 @sub3jay Instagram 限時動態）

接下來 Shalane 這趟五大馬+1 之旅將迎來最艱難的部分，那就是 10/10（日） 芝加哥馬與 10/11（一）波士頓馬的連兩日賽程，究竟 Shalane 會如何面對這「雙怪」（the monster double），讓我們繼續看下去！

關於 Shalane Flanagan 跑完倫敦馬的心路歷程（出處：@shalaneflanagan）

五大馬+1馬破三計畫：

參考資料：Shalane Flanagan InstagramLet's Run

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