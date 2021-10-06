羅維銘 3100英里的約定 - DAY 29 - 1858.7英里

今天第一名的Andrea首先達到「2000英里」的里程碑，時間是28天又2小時51分07秒，比他去年在奧地利奪冠的分段時間還要提前了4小時25分，寫下新的個人紀錄，當然也是義大利的國家紀錄。看到Andrea超越自我，羅維銘也非常開心地上前恭賀，和他一起慶祝！

羅維銘與Andrea Marcato打成一片

今天來簡要總結一下前四週的賽程七位選手的外在表現：第四週各位選手的發揮大致延續了前三週的狀態，目前在完賽門檻以上的有四位

Andrea Marcato（日均70.971英里／114.216 km） 羅維銘（日均64.111英里／103.177 km） Vasu Duzhiy（日均61.955英里／99.707 km） Harita Davies（日均61.328英里／98.698 km）

台灣女婿Takasumi Senoo非常接近標準（日均59.623英里／95.954 km），而Stutisheel Lebedev和Ananda-Lahari Zuscin暫時略低於標準，但他們都沒有什麼受傷，要在後段追趕應該都是大有可為。

前四週選手累積里程表現圖

羅維銘再度表達了他按部就班、穩紮穩打、持盈保泰的策略。他認為幾位歐美選手都不是第一次參賽，他們都有自己過去樹立的標竿要去超越，所以採取一些更加試探自我極限的跑法是可以理解的。但他是第一次站在這個賽道上，「只要完成賽事，就是超越自我」。自從1000英里刷新個人紀錄之後，接下來的每一天對他都是新的突破，他從來沒有跑過這麼遠的距離，每天一百公里出頭的跑量，其實已經非常多了。不冒進，不貪多，爭取休息，是對自己最有利的跑法。

羅維銘表示他每天都會跟Vasu共跑聊天

今天也是紐約的週末，一如往常有很多僑胞前往探班，他也收到了台灣寄過去的新ｙ拖，非常開心，後段比賽無後顧之憂了。

羅維銘的新七彩ｙ拖

「地表最強」是「夾腳幫」的幫服

羅維銘與僑胞跑友

跑步就應該是一件這麼開心的事

第二十九日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 71.3英里 (115.7 km)

2. Vasu Duzhiy 64.7英里 (104.2 km)

3. 羅維銘 63.6英里 (102.4 km)

4. Ananda-Lahari Zuscin 61.4英里 (98.9 km)

5. Harita Davies 59.8英里 (96.2 km)

6. Takasumi Senoo 59.2英里 (95.3 km)

7. Stutisheel Lebedev 47.7英里 (76.8 km)

截至第二十九日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 2058.5英里 (3312.9 km)

2. 羅維銘 1858.7英里 (2991.4 km)

3. Vasu Duzhiy 1799.5英里 (2896 km)

4. Harita Davies 1777英里 (2859.8 km)

5. Takasumi Senoo 1728.7英里 (2782.1 km)

6. Stutisheel Lebedev 1666.7英里 (2682.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 1638.1英里 (2636.3 km)

特別感謝主辦大會、紐約百駿跑團團長Renny提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Renny Shih

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba