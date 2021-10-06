精華影輯／2021 第14屆為漸凍人募款而跑活動
由李榮富發起的2021 第14屆為漸凍人募款而跑活動
10/1在苗栗客家圓樓旁的後龍豐富社區活動中心舉行
起跑前就有不少人員前往捐款參加活動
起跑後陸續都有人來捐款一起響應活動
24小時的募款活動中
持續不段的有人贊助跑步活動補給品
也陸續的前來捐款
感謝大家的參與
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第十五屆為漸凍人募款而跑
168公里後龍?鹿港?後龍
日期：2022/01/01（六）
時間：06:00
地點：後龍火車站廣場
能跑多少就多少
跑的不是距離 是參與募款的心意
詳細活動如 李榮富 facebook https://pse.is/3lzcjf
希望越來越多人來一起響應活動
超越漸凍永不放棄
漸凍人協會官網線上捐款連結 https://pse.is/ul3qs
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