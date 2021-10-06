精華影輯／2021 第14屆為漸凍人募款而跑活動

今天第一名的Andrea首先達到「2000英里」的里程碑，時間是28天又2小時51分07秒，比他去年在奧地利奪冠的分段時間還要提前了4小時25分，寫下新的個人紀錄，當然也是義大利的國家紀錄。看到And

2021-10-06 09:15