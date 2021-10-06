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精華影輯／2021 第14屆為漸凍人募款而跑活動

運動筆記 / Jack Kox

由李榮富發起的2021 第14屆為漸凍人募款而跑活動

10/1在苗栗客家圓樓旁的後龍豐富社區活動中心舉行

起跑前就有不少人員前往捐款參加活動

起跑後陸續都有人來捐款一起響應活動

24小時的募款活動中

持續不段的有人贊助跑步活動補給品

也陸續的前來捐款

感謝大家的參與

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第十五屆為漸凍人募款而跑

168公里後龍?鹿港?後龍

日期：2022/01/01（六）

時間：06:00

地點：後龍火車站廣場

能跑多少就多少

跑的不是距離 是參與募款的心意

詳細活動如 李榮富 facebook https://pse.is/3lzcjf

希望越來越多人來一起響應活動

超越漸凍永不放棄

漸凍人協會官網線上捐款連結 https://pse.is/ul3qs

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

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