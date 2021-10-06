賽事心得／線上環台挑戰賽風雞超跑 海防第一線媽媽血淚奮鬥史

晚了五天才進入環台賽的風雞超跑，從51名開始出發，這樣毫無殺傷力的隊伍絕對不會引起任何人的注意，一如我們一開始對自己的期許也只有環台一圈拿到完賽證明而已，如此渺小的心願，如此晚起步的風雞超跑，是什麼時候開始在環台賽裡創造話題的呢？這一切就必須從頭開始說起了。

8/31中午群內傳來2021 線上環台挑戰賽的訊息，大家看了看內容，有人建議我們自己組團參賽，因為離截止時間只剩下半天，如果想完成環台一圈1200公里，我們要努力湊到最高人數30人才能降低每個人的負擔，這麼短的時間內我們辦得到嗎？身為團長的我在評估群內固定有在跑步的人數後，決定放手一博，就算只有十個人參加也要拚盡全力拿到完賽證明，於是通知群內夥伴們開始廣邀身邊有在運動的朋友，我們用一個下午的時間發佈消息，晚上集體處理不會報名 不會用app,不會註冊……的問題，在23:59截止前湊滿30個人成團，這真的是一件不容易的事，但是靠著群組一直讓我引以傲的向心力，我們辦到了，也就是這股強大的向心力，讓遠在離島中的離島的風雞超跑可以在線上環台賽引人注意，創造話題。

此次參賽的30個成員中有很多是這兩年一直在觀望不敢輕易加入我們團體的伙伴，這一次總算在他們還沒來得及搞清楚狀況下，就通通網羅進來參賽，完全不給他們後悔的機會！！果不其然這些鐵腳咖也在日後為我們的團體里程數創造了無限可能！成功組團報名之後，9/1大家開始各自努力，我們從衛星地圖上看著風雞超跑從基隆出發後前進的速度非常快，超越一隊又一隊，於是我決定改變想法，在群內告訴大家，風雞超跑就算不能得到全世界第一，也要成為金門島第一，所以跟我們一樣來自金門，已經比我們多跑超過400k的“流金歲月”成為我們的第一個目標，有目標就有動力，就這樣我們一路奮力往前衝，用最快的速度超越了流金歲月並完成環島一圈，前後只花了五天！天呀～怎麼五天就跑了1200公里環台一圈了！這個進度完全超乎我們的想像，這可是我們一開始設定的目標，怎麼如此輕易就達成了，所以說不能讓媽媽們認真起來，因為會很瘋狂很可怕真的一點也沒錯。

漸漸的，烈嶼的馬路上多了一種風景叫做堅持，天還沒亮風雞媽媽已經出發，夜深了還有人繼續奔跑，慢慢的，烈嶼的鄉親們也發現了我們這一群瘋雞，經過我們身邊的時候會說一聲加油，會問一句今天10K了沒？……還有很多人經過我們時都會默默說這一隊很厲害，日也跑暝也走，我們卻自我調侃中毒太深該吃藥了。完成環台第一圈之後，媽媽們的信心來了，大家發現原來自己的雙腳可以這麼給力，於是我們又設定了第二個目標，至少要環台四圈，當然這中間還有很多短期目標，比如說從第三頁往上提升到第二頁，也就是進入前20名。有了更強大的目標之後，我們開始看到很多媽媽們早上5點起床至少運動一到兩個小時然後再去上班，晚上下班後煮好晚餐吃飽飯又出門繼續運動，沒有到深夜11,12點絕不回家……每天晚上不用相約跑步，但是在馬路上也會有不同的遇見 ，此時此刻我們贏的不是速度，而是一股堅持到底的決心。

我們一路沒有停歇進入第二頁之後碰到宜蘭進香團，有跑友點名我們隊裡的宜蘭怎麼跳槽了，而我們的團員宜蘭說只有宜蘭可以超越宜蘭，果不其然超越了，然後越過宜蘭進香團之後碰上很硬的萬金石，從這個時候開始我們就進入痛苦的奮戰階段，風雞媽媽們只能憑著堅韌的意志力用時間換取距離。也就是這個時候風雞媽媽們開始引起其他跑團的注意，也給了我們海防第一線媽媽的名號。有人點名想要認識風雞超跑，海防第一線媽媽們在環台賽的專頁上和其他跑團的跑友們開始你來我往的話題。

當里程來到環台三圈超過3600公里後，身體的痛苦真正開始了，老實說我們裡面至少有一半以上的人平常的日運動量都低於5k，現在突然一下子每天10k以上，腳指頭起水泡的，痛風發作的，足背腫痛的，水泡搓破發炎的，還有掛急診的……每個人腳上的酸痛貼布越貼越多，從腳踝，腳背，最後貼到小腿……即便如此媽媽們還是沒有停下腳步，每次看到伙伴們在群組裡面互相鼓勵，真的都會淚流滿面，這股向心力，這股希望多盡一份自己的心力把團隊往前推進的堅持，是我們參加這場比賽最美麗的收穫。為了環台賽，海防第一線媽媽們雖然瘋狂奔跑，該做的事還是不能忘，秋分祭祖的日子，金門好媳婦們把腳綁起來，煮菜祭祖先，以前等待燒金紙的時間都是在休息，現在是抓緊空檔努力拼哩程，這樣的改變其實也是很有趣的過程。因為有比賽，激勵我們努力往前進，因為有團隊，支持彼此互相打氣，從31號成隊至今腳步不曾停下來，身體很累意志卻很堅定。

參加比賽後的第一個連假中秋假期，我們決定好好介紹烈嶼讓台灣的跑友認識，身為烈嶼人，行銷烈嶼是海防媽媽們責無旁貸的事，於是有了第一次用雙腳畫出烈嶼環島地圖的團跑。這一天很多媽媽們突破自己，跑出個人最長里程數，沒有環台賽的激勵，他們可能永遠都不會知道自己原來做得到，這真是一件值得開心的事。自參賽以來我們享受的是團體一起奮鬥的快樂，一次又一次挑戰自己最大的可能，雖然有點虐心虐身，但是我們依舊樂在其中。

但是即便樂在其中心靈飽滿，身體卻是誠實的，雙腳越來越疲憊，傷痛越來越多，而我們的目標卻不降反升，認真推算後，我們覺得最高名次應該可以衝到12名，這絕對是一個超高標，甚至可以說是遙不可及的目標，但是媽媽們眼睛看著，嘴巴不說，只是一步一腳印，努力往目標前進，不幸的是在這裡碰到倒個垃圾都可以跑30k的四方太子幫，讓我們踢到一塊大鐵板，然後最後又殺出個程咬金叫我跑就隊，12，13，14名陷入膠著戰，每天上演你追我跑，你跑我追，緊盯著彼此的里程數，連大中午都要出去衝一波只為拉近彼此的距離。隨著截止日26號越來越靠近，眼看著四方太子幫離我們越來越遠，再回頭看看風雞超跑的傷兵也越來越多，讓班長不得不使出絕招把廚房的“煎席”拿出來，鼓舞海防第一線的媽媽們“堅持”下去。終於，在一旁看熱鬧的男生們被我們感化了，開始認真跟我們一起投入戰場，我很想翻白眼的說:如果你們早一點醒悟，我們現在就不用這麼痛苦了啦～。

此時，有團員說沒有用雙腳跟上環島畫地圖覺得很嘔，很可惜，很遺憾！為了讓這次的環台賽只有開心，滿足，不留下遺憾，我們決定在活動結束前的最後一個周末再來場環島夜行軍，不能像別團一樣隨便幹大事都是100k起跳，我們只能使奇招博版面，因為團長有軍人魂，覺得夜行軍很酷，有機會體驗一下也是很不錯的，果不其然，這場瘋雞夜行軍在每個參與其中的夥伴們留下深刻而難忘的回憶。

就這樣，最後幾天整個團體大爆發，衝出每天最高的跑量，我們終於站到12名的位置上，雖然很快又被打下來，但我們已經截圖自嗨，至少我們曾經擁有過。但是沒有到最後一分鐘，媽媽們堅持不放棄，26號最後一天，超過一半的夥伴們奮戰到23:59，本來頭痛躺在床上的我，因為阿北一通電話響起，看見我們與12名只有幾公里之差，於是立刻爬起來趕快跑，因為每個不願意放棄的夥伴們一點一滴的累積，再次把我們推上12名，深夜12點鐘響，我們開心的歡呼，原來我們真的可以辦到，站上我們的最高目標12名，相信這個晚上每個夥伴都是含笑入夢的。雖然隔天因為作業程序大翻盤，我們掉回13名，有伙伴覺得很沮喪生氣，但對我來說整個過程的獲得比結果更來的重要。我是真的很開心跟大家一起經歷了這一場這麼激烈有趣的比賽呀。

是的，我們是來自離島中的離島～烈嶼的風雞超跑，百分之八十五的成員都是媽媽，我們一起做過很多瘋狂的事，所以稱為瘋雞也是名副其實。8/31誤入歧途參加了環台賽，從此展開長達27天日也拼夜也拼（差點沒拋家棄子）的生活，整個過程感人肺腑，多次讓團長痛哭流涕！真的好感謝家人們的支持，讓媽媽們在這場比賽中獲得極高的成就感。不管結果如何，對我來說參與環台賽的整個過程，身體很疲累但是心情非常美好，我們不只看到自己團體的美好，也看到了其他團體跟我們一樣，正面積極充滿熱情與能量，突然覺得整個世界都變美好了……因為參加這個活動，讓我們發現原來自己可以這麼棒！原來我們可以創造出這麼多的可能性！原來團結一致槍口對外是如此的振奮人心！終於可以下台一鞠躬了，我的雙腿表示“好開心呀～”……相信其他媽媽們也都可以鬆一口氣了……

狼狽了快一個月，最後就用媽媽們美美的照片和瘋雞七帥做結束