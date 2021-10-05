跑團天地／晨跑尬一下 環大嘉義路跑挑戰賽

台北有環大台北自行車挑戰賽，嘉義當然也能有環大嘉義路跑挑戰賽，今天小編跟上傳說中團練很有速度感的 #空空團 ，團練環大嘉義的路線（距離約20k)。

《路線介紹》

起跑是從博愛路中油對面小7開始，沿台18線世賢路-軍輝橋-映月橋-彌陀路-日新街-雅竹路-蘭潭國中-民權東路-新生路-世賢路-博愛路。跑完看馬拉松世界的軌跡圖，則有點像金魚。而日曬方面，由於後半段是跑世賢路的自行車道，有樹蔭遮蔽，所以太陽無法直射跑者，這一點對怕熱的跑者還不錯。

《拍照景點》

小編覺得，星巴克在嘉義的密度好像也滿高的。這次路線正好路過星巴克「嘉義世賢門市」，門市建物靈感來自於野生鳥類穿梭於大自然森林，在室內以折板形體變化，象徵著禽鳥的自由飛翔；外觀也以扭體與折板的外觀，白色挑高的造型，帶出展翅高飛的寓意。

另外位於嘉義市民權路農試所對面的「水源地水錶室」，為民國九十一年（2002年）公告的嘉義市歷史建築。水錶室造型仿文藝復興時期巴洛克式建築，渾厚之柱式配合簡化之山牆，為嘉義市少見的獨特建築，現已停用，也是必拍景點。

早晨跑在映月橋看旭日東升，陽光中透露出橘黃的光暈，整個太陽像個大柿子！（咦～小編是不是跑到餓壞了！？）當然不是啦。

不過說到柿子就工商一下，嘉義縣番路鄉產柿佔全國7成，今年柿子節受疫情影響分兩梯次舉辦，分別將在10月16、17日及23、24日兩周末舉辦，有興趣的朋友可以去番路鄉逛逛唷！

《跑後感想》

#空空團 果然各個都是狠角色，前面跑起來談笑風生，一不注意，突然就會覺得腳怎麼酸酸的！？啊～原來是總排一姊很壞的拉速度互相傷害。慶幸還好是跑市區，有紅燈可以拉住總姊。

但事情都是一體兩面的，被總姊這樣一操，小編回家量體重竟然又瘦了，真的很棒，果然跟上總姊，就能有意料之外的驚喜，連最後300公尺都不讓小編超越，真的很精實，還以為在參加比賽呢!最重要的是，今天團練比較沒有那麼陽剛，跑起來感覺真的很棒。感謝空空團跑友路線規劃 。

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