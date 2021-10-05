快訊

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

跑團天地／晨跑尬一下 環大嘉義路跑挑戰賽

運動筆記 / 李承翰

台北有環大台北自行車挑戰賽，嘉義當然也能有環大嘉義路跑挑戰賽，今天小編跟上傳說中團練很有速度感的 #空空團 ，團練環大嘉義的路線（距離約20k)。

《路線介紹》

起跑是從博愛路中油對面小7開始，沿台18線世賢路-軍輝橋-映月橋-彌陀路-日新街-雅竹路-蘭潭國中-民權東路-新生路-世賢路-博愛路。跑完看馬拉松世界的軌跡圖，則有點像金魚。而日曬方面，由於後半段是跑世賢路的自行車道，有樹蔭遮蔽，所以太陽無法直射跑者，這一點對怕熱的跑者還不錯。

《拍照景點》

小編覺得，星巴克在嘉義的密度好像也滿高的。這次路線正好路過星巴克「嘉義世賢門市」，門市建物靈感來自於野生鳥類穿梭於大自然森林，在室內以折板形體變化，象徵著禽鳥的自由飛翔；外觀也以扭體與折板的外觀，白色挑高的造型，帶出展翅高飛的寓意。

另外位於嘉義市民權路農試所對面的「水源地水錶室」，為民國九十一年（2002年）公告的嘉義市歷史建築。水錶室造型仿文藝復興時期巴洛克式建築，渾厚之柱式配合簡化之山牆，為嘉義市少見的獨特建築，現已停用，也是必拍景點。

早晨跑在映月橋看旭日東升，陽光中透露出橘黃的光暈，整個太陽像個大柿子！（咦～小編是不是跑到餓壞了！？）當然不是啦。 

不過說到柿子就工商一下，嘉義縣番路鄉產柿佔全國7成，今年柿子節受疫情影響分兩梯次舉辦，分別將在10月16、17日及23、24日兩周末舉辦，有興趣的朋友可以去番路鄉逛逛唷！

《跑後感想》

#空空團 果然各個都是狠角色，前面跑起來談笑風生，一不注意，突然就會覺得腳怎麼酸酸的！？啊～原來是總排一姊很壞的拉速度互相傷害。慶幸還好是跑市區，有紅燈可以拉住總姊。 

但事情都是一體兩面的，被總姊這樣一操，小編回家量體重竟然又瘦了，真的很棒，果然跟上總姊，就能有意料之外的驚喜，連最後300公尺都不讓小編超越，真的很精實，還以為在參加比賽呢!最重要的是，今天團練比較沒有那麼陽剛，跑起來感覺真的很棒。感謝空空團跑友路線規劃 。

更多運動文章照片紀錄在👇

FB粉專(晨跑尬一下) https://www.facebook.com/morningpkrunning

IG https://www.instagram.com/vincebrian2006/

文章總覽 linktr.ee/brianplaygame 

痞客邦 https://palapalayaho.pixnet.net/blog

相關新聞

台北馬拉松報名 12月19日脫罩開跑

2021台北馬拉松12月19日舉辦，不採報名抽籤，額滿就提早截止報名，台北市副市長蔡炳坤表示，跑者在起跑後即可脫下口罩，...

跑步小品／一個人可以跑很快 但一群人可以跑。更。遠。。。

跑馬拉松，是一趟和自己對話、經常也需要戰勝自己的長途旅程，雖然身邊有無數跑者向著同一個終點同跑，但能不能抵達終點卻是自己要努力完成的，那是一個孤獨、卻不孤單的過程，我們享受在其中，一次又一次，體會這雖

跑團天地／晨跑尬一下 環大嘉義路跑挑戰賽

台北有環大台北自行車挑戰賽，嘉義當然也能有環大嘉義路跑挑戰賽，今天小編跟上傳說中團練很有速度感的 #空空團 ，團練環大嘉義的路線（距離約20k)。 《路線介紹》 起跑是從博愛路中油對面小7開始

跑團天地／晨跑尬一下 跑進嘉義版忘憂森林

本週晨跑尬一下的路線，是以228紀念公園為起點，沿途跑在綠油油的鄉間小路中，而跑步當然少不了拍美照的行程囉，分別有〔小金城武樹〕、〔下埤小葉欖仁〕、〔管事厝特產小蕃茄地標〕、〔魚寮遺址夢幻落羽松林〕、

倫敦馬拉松 Sisay、Joyciline 分奪男女冠軍 許立杰最速台灣六星跑者

世界馬拉松大滿貫系列上週在最速賽道柏林拉開序幕，接著是另一個經典賽事倫敦馬拉松，去年倫敦馬拉松以繞圈的方式舉行菁英賽，今年恢復正常為數萬人城市馬拉松！起跑為倫敦早上八點，天氣狀況為攝氏 11度、濕度

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 28 - 1795.1英里

一轉眼間比賽已經完成了第四個星期，羅維銘在本週以至少每日116圈的表現，將每日平均完賽里程向上推進到64.111英里／103.177 公里。這個禮拜他曬得更黑了，而在黝黑臉龐上寫著的是永不放棄的堅毅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。